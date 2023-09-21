Soranların sayısında artış var, gelmeyi düşünenler tedbirli

MEHMET Ali Yalçındağ’ın başkanlığını yürüttüğü Türkiye-ABD İş Konseyi’nin Goldman Sachs’ın New York’taki merkez binasında ortaklaşa düzenlediği “13. Türkiye Yatırım Konferansı”ndayız.

Toplantı öncesi Goldman Sachs’la işbirlikleri bulunan Ünlü & Co’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü ile konuşuyoruz. Ünlü’ye sordum:

-Yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına dönüşü konusunda izleniminiz nasıl? Nabız yoklayanlarda, Türkiye’deki durumu soranlarda bir artış var mı?

Mahmut Ünlü yanıtladı:

-Goldman Sachs’la yakın çalıştığımız projeler var. Onun dışında Türkiye piyasasıyla ilgilenen yabancıların sayısında artış görüyoruz. Bu durum bizi memnun ediyor.

Borsa İstanbul’a, bono-tahvil piyasasına yabancı girişiyle ilgili izlenimini merak ettim, e-bebek’in halka arzını örnek gösterdi:

-E-bebek’in halka arzında danışmanlığı biz yönettik. Son dönemlerde ilk defa ilk halka arz döneminde yabancıların alım yaptıkları işlem e-bebek oldu. Halka arz edilen hisselerin yüzde 5.25’ini East Capital, yüzde 5.25’ini de Franklin Templeton Investments aldı.

Ardından ekledi:

-Yine de soranlara, bilgi almak isteyenlere oranla yatırım yapanların sayısı fazla hızlı artmıyor. Gelmek isteyenler tedbiri elden bırakmıyor. Çok daha dikkatli davranıyor. Bu durum da zamanla değişir diye bekliyoruz.

Mehmet Ali Yalçındağ’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı için biz gazetecilere,“Chatham House kuralları geçerli” mesajı verildi. Yani, “Konuşmacıların sözlerini birebir tırnak içinde yansıtmayın. Burada konuşulanları yazılarınızda, yayınlarınızda genel olarak değerlendirebilirsiniz” denildi.

Bu kuralın konulmasındaki amaç, özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uluslararası para piyasalarının önde gelen oyuncularına, fon yöneticilerine verdiği mesajların kamuoyuna yanlış yansıması riskini ortadan kaldırmaktı.

Toplantıda Yalçındağ’ın ardından Ticaret Bakanı Prof. Ömer Bolat konuştu. Türkiye-ABD dış ticaret verilerini ortaya koydu. ABD’li şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarının büyüklüğü üzerinde durdu. İki ülke arasındaki dış ticarette konulan 100 milyar dolarlık hedefin altını çizdi. ABD’den Türkiye’ye yönelecek doğrudan yatırımlar konusunda desteklere, teşviklere işaret etti.

Ardından Mehmet Şimşek, oldukça net mesajlar içeren bir sunum yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat açıkladığı Orta Vadeli Program’da (OVP) ortaya konulan hedeflere ulaşılması konusundaki kararlılığı yansıttı. Sorulara açık yüreklilikle cevap verdi.

Şimşek ve Bolat, şu mesajı güçlü şekilde aktardı:

-Sayın Cumhurbaşkanımız Orta Vadeli Program’ın arkasındadır…

Şimşek, Goldman Sachs’ın merkezinden yine bir başka organizasyonda Türkiye ekonomisini anlatmak üzere ayrılırken sosyal medyadan şu mesajı yayınladı:

● Türkiye, yatırımcılar nezdinde heyecan uyandırmaya devam ediyor…

● ABD temaslarımız kapsamında New York’ta iş insanları, fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile verimli görüşmeler yapıyoruz.

● Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, ekonomi programımızın hedeflerini ve izleyeceğimiz yol haritasını paylaştım.

● Cumhurbaşkanımızın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalarımıza verdiği tam destek, politika çerçevemize güveni artıran en önemli unsur. Bu görüşmelerimizin Türkiye’ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum.

Toplantıda Goldman Sachs’tan Yılmaz Kocagöz’ün moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ve Çolakoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Çolakoğlu, Orta Vadeli Program’da (OVP) ortaya konulan hedeflere olan inançlarını paylaştı.

Özetle, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve başladığı gün yaptığı, “Ekonomi politikasında rasyonele dönüş” tanımı adım adım yerine oturuyor.

“Rasyonele dönüş” adımları, uluslararası yatırımcılar nezdinde olumlu algılanıyor…

Bu durum yavaş yavaş Türkiye’ye fon akışıyla da kendini gösteriyor...

Goldman Sachs’taki toplantıya kimler katıldı

TAİK ve Goldman Sachs’ın düzenlediği “13. Türkiye Yatırım Konferansı”na Türkiye’den katılan isimlerden bazıları şöyle:

● Prof. Ahmet Bolat (THY Yönetim Kurulu Başkanı), Burak Dağlıoğlu (Yatırım Ofisi Başkanı), Mustafa Varank (TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı), Nail Olpak (DEİK Başkanı), Bülent Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Çalık (Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Sani Şener (TAV İnşaat Kurucu Ortağı), Murat Özyeğin (FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Ali Kibar (Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Ümit Önal (Türk Telekom CEO’su), Emre Karter (Citibank Türkiye Genel Müdürü), Oğuz Alper Öktem (Martı Kurucusu ve CEO’su), Ümit Kazak (TAV İnşaat CEO’su), Sami Aslanhan (Kontrolmatik Technologies CEO’su), Bahadır Yetki (Pomega CEO’su), Murat Tanrıöver (Info Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi), Burak Talu (TAİK Yönetim Kurulu Üyesi),Özgür Ülgin (FIX Defence Yönetim Kurulu Üyesi), Mustafa Aksoy (Lidya Madencilik Genel Müdürü), Bayram Akgül (Salcano Bisiklet Yönetim Kurulu Üyesi).

Ticaret ve yatırım yenilikçi düşünceyle daha ileri gidebilir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York’ta olması vesilesiyle iş dünyasına dönük düzenlenen buluşmalardan biri de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ABD Ticaret Odası’na bağlı Amerikan-Türk İş Konseyi’nin organize ettiği ABD’li CEO’lar toplantısı oldu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu toplantıyı sosyal medya hesabından şöyle özetledi:

-Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla New York’ta düzenlenen toplantıda ABD’li iş insanları ile bir araya geldik. Türkiye’de yatırım yapmaya davet ettik.

Amerikan-Türk İş Konseyi Başkanı, Chobani’nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

-Türkiye, sağlam endüstri altyapısıyla zengin bir ticaret geçmişine sahip. ABD ve Türkiye, yenilikçi düşünceyle ticaret ve yatırımı ilerletebilir.

ABD Ticaret Odası’nın Uluslararası Üye İlişkileri Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Orta Doğu ve Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy, şu mesajı verdi:

-Türkiye’nin ekonomiyi istikrara kavuşturmak, ticareti genişletmek ve iç yatırımları kolaylaştırmak için gerçekleştirdiği reformlar ABD özel sektörü için cesaret verici.