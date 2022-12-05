Sosyal girişimcilerle ekosistemde 24,5 milyon TL’lik değer yarattı

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay’la, İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nın altıncı yılında, ödül töreninin hemen öncesinde bir araya geldik.

Zeynep Bodur Okyay sözlerine şöyle başladı: “Hepimiz, rahmetli babam İbrahim Bodur’un temellerini attığı şirkette kâr değil, toplumsal fayda için çalışmayı, O’nun kapılarını açtığı vakıfta sahip olmak yerine sahip çıkmayı, O’nun geliştirdiği her üründe takip değil, teşvik etmeyi öğrendik. O’nun ideallerini yaşatmak kadar, hayata değer katmak da bizim en önemli hedefl erimizden biri haline geldi. Kale Grubu’nun kurucusu rahmetli İbrahim Bodur aramızdan ayrılalı tam 6,5 yıl oldu. Rahmetli babamın bana ilham olan hikayesi, başka gençlerin de yolunu aydınlatsın istedim… Sosyal fayda sağlayan adayları değerlendirmeye tabi tutarken, varlığıyla sosyal etki yaratabilecek bir program tasarlamak amacıyla yola çıktık. Bu program çerçevesinde çok sayıda sosyal girişimciyle tanıştım, yüzlerce başarı ve başarısızlık hikayesine tanık oldum. Her sene bu insanlar sayesinde dünyanın el birliğiyle daha güzel bir yer haline geleceğine dair inancım katlanarak pekişti. Dünyaya iyi bakmanın milyonlarca yolu olduğunu sosyal girişimciler sayesinde anladım.”

“Program daha kapsayıcı ve güçlü hale geliyor”

Yaşadığı dünyaya ve çevreye karşı kendini sorumlu hisseden ve bu uğurda hayatları iyileştirmek için harekete geçme cesaretini gösteren sosyal girişimcilere destek olmak amacıyla yola çıkan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nın beşinci yılı geride kaldı. Beş yılı değerlendirmek için yapılan etki analizi, sosyal girişimcilerin bilinirliklerini artırıp etki alanlarını genişletmeleri yolunda önemli katkı sağlandığını, değerli iş birliği fırsatları yaratıldığını, programın her geçen yıl daha güçlü ve kapsayıcı hale geldiğini gösteriyor. Finalist ve kazananların yüzde 48’i, kurucusu ya da kurucularından en az biri kadın olan sosyal girişimlerden oluşuyor.

Zeynep Bodur Okyay, “5 yılda desteklediğimiz sosyal girişimcilerle birlikte, ekosistemde 24,5 milyon TL’lik katma değer yarattık. Katılımcılardan alınan geri bildirimler, programın giderek daha kapsayıcı ve güçlü olduğunu ortaya koyuyor” diyor. Okyay, etki raporu sonuçları ve 5 yılda edinilen farkındalık doğrultusunda programı; topluluk oluşumu, ağ kurma, platform sağlama, fon kaynaklarına erişim gibi alanlarda derinleştireceklerini de kaydediyor.

Sıra liselilerde

Kale Grubu, bu yıl içinde eğitime başlayan Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi ile Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencisi gençleri, sosyal girişimcilik dünyasıyla tanıştırmak için de önemli bir adım attı. Zeynep Bodur Okyay, yeni projelerinin liselere yönelik olacağını belirterek, “Kale Seramik Vakfımız ile AB Erasmus + (Plus) programı altında, yıl boyunca Büyükçekmece ilçe sınırları içerisindeki 50 öğretmene verilecek interaktif eğitimler aracılığıyla 2 bin lise öğrencisinin erken yaşta sosyal girişimcilik kavramıyla tanışmasına öncülük edeceğiz” bilgisini veriyor.

KAZANAN PROJELER

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nın altıncı yılında ödül kazananlar açıklandı. Erken Aşama, İleri Aşama, İş birliği ve Gençlik kategorilerinde birinci olan sosyal girişimcilere 120 bin liralık para ödülü takdim edildi. Impact Hub Istanbul’un desteğiyle düzenlenen programda; 300’e yakın başvuru arasından yapılan değerlendirme sonucunda, ödül alanlar şöyle oldu:

ERKEN AŞAMA KATEGORİSİ- ESMİYOR

Derin Altan, Naz Yaman ve Utku Güven tarafından hayata geçirilen Esmiyor, iklim krizi ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışan, amaç odaklı bir tasarım stüdyosu. Kurumlara ve şirketlere sürdürülebilirlik stratejilerinde ve sürdürülebilirlik iletişiminde yenilikçi çözümler ve projeler sunarak hem doğrudan etkilerini artırmayı hem de bu ilham verici projelerin iletişimiyle dolaylı etki yaratmayı amaçlıyor.

İLERİ AŞAMA KATEGORİSİ – UP SCHOOL

Mina İlköz Demirtaş ve Melike Aydın tarafından hayata geçirilen Up School, kadınların teknoloji alanında potansiyelini açığa çıkararak, yetenek ihtiyacını kapatmayı hedefl eyen bir sosyal girişim. Üniversite son sınıf ve yeni mezun kadınlara ortalama 4 aylık online eğitimler veriyor ve sonrasında şirketlerle tanıştırıyor.

İŞ BİRLİĞİ KATEGORİSİ- THIS MANA X YARGICI

Damla Özenç tarafından hayata geçirilen Mana, dezavantajlı topluluklara yaratıcı projeler ve iş birlikleriyle sürdürülebilir gelir modelleri yaratıyor. İş birliği kapsamında, Yargıcı markasının deposunda atıl durumda duran ekmek sepetinden pantolona, kazaktan cekete, deri çantadan kemere birçok ürün, Atölye Bez - Zeytindalı Kadın Kooperatifi ile yeniden tasarlanarak, ‘Yargıcı x Mana Koleksiyonu’ hazırlandı.

GENÇLİK KATEGORİSİ- BİRİKTİR

Sosyal girişimciler Yağmur Gömürlü, Yusuf Demir ve Elif Köse tarafından hayata geçirilen Biriktir, iklim krizine karşı sürdürülebilir çevre teknolojileri geliştiriyor. Bireylere ve kurumsal firma çalışanlarına oyunlaştırılmış sistemiyle yeşil alışkanlıklar kazandırarak karbon ayak izi oluşumunu engelliyor ve karbon ayak izi ölçümünü gerçekleştirerek Biriktir App & Platformundan anlık veriler sağlıyor.

"KILCALDAN ARTERE”

“Sosyal girişimcilerin hayata değer katmakla, insanların hayatına dokunarak anlamlı bir fark yaratmakla ilgili dertleri var” diyor Zeynep Bodur Okyay ve bu süreci “kılcaldan artere” giden bir yolculuğa benzetiyor. Yorumları şöyle: “Geçtiğimiz 5 yılda programa toplam bin 315 başvuru aldı. Başvuruların yüzde 40’ı İstanbul’dan, geri kalan yüzde 60’ı ise Anadolu’nun dört bir yanından… 52 finalistimiz, 17 kazananımız var. Biz, birbirlerinin deneyimlerinden öğrenen, birlikte iş geliştirebilen, toplumsal sorunlara ortak çözümler üretebilen sosyal girişimcilerden bir topluluk oluşturmayı amaçladık.”