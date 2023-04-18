Sosyal Lig’de 3.3 milyon kişi oynuyor, 200 istasyona eşit akaryakıt satışını tetikliyor

TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonu’yla (TOSFED) Maxima binek araç motor yağı markası üzerinden 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan Petrol Ofisi’nin Grup CEO’su Mehmet Abbasoğlu, Rally Bodrum’un ilk günü akşamı sohbette öncelikle şirketle ilgili şu tanımı ortaya koydu:

- Biz sadece akaryakıt dağıtım şirketi değiliz. Petrol Ofisi, enerji altyapısı grubudur…

Grubun attığı farklı adımları anlatırken “Petrolig Games”e değindi:

- Petrolig Games, Türkiye Süper Ligine özel fantezi futbol oyunu “Sosyal Lig”i geliştirdi. “Sosyal Lig”de oynayanlar 3.3 milyonu buldu.

Merak ettim:

- Petrol Ofisi’nin mobil oyunla ne ilgisi var? Bu merak nereden çıktı?

Mehmet Abbasoğlu yanıtladı:

- Tümüyle grubumuz içinden geliştirilen bir oyun. Petrolig Games adıyla şirketleştirdik. Ayrı bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin yüzde 100’ü Petrol Ofisi Grubu’na ait.

Fantezi futbol oyunu “Sosyal Lig”de transferlerin akaryakıt alışverişine endeksli olduğunu belirtti:

- Oyuncular, futbolcu transfer etmek için kullanacakları bütçeyi akaryakıt alışverişiyle biriktirdikleri kaynakla gerçekleştiriyor.

Bu noktada şu hesabı ortaya koydu:

- “Sosyal Lig” oyuncularının yarattığı akaryakıt alışverişi hacmi 200 istasyonun toplamına ulaşıyor. Yani, mobil oyun işimiz ana faaliyet alanımızla entegre şekilde yürüyor.

Chevron’la Eylül 2020’de yaptıkları anlaşmayı anımsattı:

- Chevron’la yaptığımız anlaşma çerçevesinde Texaco madeni yağlarının üreticisi olduk. Aralık 2021’deb beri Texaco’nun madeni yağlarını üretip ihraç ediyoruz. Şimdi bu işimizi büyütmek üzere Derince’de yeni yatırıma hazırlanıyoruz.

Derince’de halen üretilen Texaco madeni yağ yelpazesine değindi:

- Texaco’ya ürettiklerimiz arasında sentetik binek otomobil motor yağları, ağır vasıta motor yağları, gaz motoru yağları, hidrolik ve dişli yağları yer alıyor.

Uçak yakıtında sektörün önde gelen oyuncularından olduklarını kaydetti:

- TAVi Fraport’la birlikte Antalya Havalimanı’nda kapasiteyi artıracak yatırımı sürdürüyor. Biz de uçak yakıtı tedarikçisi olarak büyüyen Antalya Havalimanı’na ayrıca bu alanda yatırım yapmayı planlıyoruz.

Bir başka hazırlıkları üzerinde durdu:

- Biyodizel ve biyoetanol üretmek üzere Trakya’da bir fabrika kurmayı planlıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız netlik kazandıkça kamuoyu ile paylaşacağız.

Petrol Ofisi Grubu’nun ciro üzerinden nakit akşının geçen yıl 200 milyar lirayı aştığını vurguladı:

- Bu boyutta bir nakit akışı, grup olarak fintek işine girmemizi de gerektiriyor. Bu yıl fintek konusundaki planlarımızı hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Abbasoğlu, şu noktanın altını çizdi:

- Akaryakıt dağıtım işinin artık rüzgara karşı koşmak olduğunun bilincindeyiz. O nedenle Petrol Ofisi’nin faaliyet alanını “enerji altyapısı grubu” şeklinde genişlettik.

Mehmet Abbasoğlu ile kısa sohbette en çok dikkatimi çeken “Petrolig Games” oldu…

“Petrolig Games” ve onun geliştirdiği “Sosyal Lig”, şirketlerin, markaların “sadakat” programlarının çok ötesine geçen bir uygulama değil mi?

Ralliyi Şırnak’a da götürmek istiyoruz

TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Başkan Yardımcısı Nisa Ersoy, Yönetim Kurulu Üyesi Cem Akoğul ve Genel Sekreter Serhan Acar’ın katıldığı sohbette Türkiye’de futbol başta olmak üzere 60’ı aşkın federasyon olduğunu belirtti:

- Borcu olmayan yegane federasyon TOSFED’dir.

Kamunun verdiği bütçenin 26 milyon lira olduğunu bildirdi:

- Rallileri Petrol Ofisi gibi ana sponsorlar ve alt destekçilerin büyüttüğü bütçe ile gerçekleştiriyoruz. Petrol Ofisi’nin sponsorluğu bu spor için çok kıymetli.

Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun (FİA) Nielsen’e hazırlattığı bir araştırmaya işaret etti:

- Türkiye, otomobil sporlarına ilgi açısından 152 ülke arasında ilk 5’te yer alıyor.

Serhan Acar araya girdi, 14-16 Nisan 2023’te gerçekleşen “Rally Bodrum”un ardından devam edecek “Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası” takvimini paylaştı:

· 20-21 Mayıs: Yeşil Bursa Rallisi

· 10-11 Haziran: Eskişehir Rallisi

· 2-3 Eylül: Kocaeli Rallisi

· 30 Eylül-1 Ekim: İstanbul Rallisi

· 28-29 Ekim: 100. Yıl Rallisi

· 18-19 Kasım: Ege Rallisi

Eren Üçlertoprağı, otomobil sporları pahalı bir spor dalı olsa da izlenme açısından Anadolu’ya yaygınlaştırmak istediklerini vurguladı:

- Daha önce Mardin’de ralli oldu. Şırnak’ta da bir ralli etabı gerçekleştirmek isteriz.

Otomobil sporlarına ilginin gün geçtikçe arttığını savundu:

- 5-10 yıl içinde otomobil sporları izleyici sayısı futbol kadar olacak. Hatta ben futbolu da geçebileceğine inanıyorum.

Otomobil sporlarında kadın hakem oranımız yüzde 25’i buluyor

PETROL Ofisi Grubu CEO’s Mehmet Abbasoğlu, konuyu şu cümleyle açtı:

- Rallide, otomobil sporlarında kadın co-pilot oranının Türkiye’de dünya ortalamasına göre yüksek olduğunu “Rally Bodrum”da öğrendim.

TOSFED Başkan Yardımcısı Nisa Ersoy, verileri paylaştı:

- Dünyada otomobil sporlarında kadın co-pilot oranı yüzde 2 iken Türkiye’de yüzde 10’u buluyor.

Kadın hakem-gözlemci oranına işaret etti:

- Dünyada otomobil sporları hakemlerinin ortalama yüzde 10’u kadın. Bizde hakem-gözlemci kadın oranı yüzde 25’e ulaşıyor.

Rallinin trafiğe açık bölümünü erken bitirene büyük ceza uygulanıyor

TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar, “Rally Bodrum”un Mumcular’daki 10 kilometrelik toprak parkuruna doğru giderken bazı kuralları anlattı:

- 69 araç yarışa katılıyor. Araçların değerleri 30-150 bin dolar arasında değişiyor. Sporcularımız trafiğe açık alana da çıkıyor. Trafiğe açık alan için kendilerine süre veriliyor. Geç kalana “10 saniye”, o bölümü erken tamamlayana 1 dakikadan başlayan ceza var.

Ardından ekledi:

- Sporcularımızın trafiğe açık alanda kurallara uymaları konusunda çok titiz davranıyoruz. Yani, kırmızı ışıkta durmaları, hız limitlerine uymaları gerekiyor. O nedenle trafiğe açık bölümü erken tamamlayana her 1 dakika için 1 dakika ceza veriliyor.

Bu spor Türkiye’nin aydınlık yüzü

PETROL Ofisi Grup CEO’su Mehmet Abbasoğlu, otomobil sporlarına bakışını şöyle özetledi:

- Ülkemiz sosyo-ekonomik kalkınmasında spor kritik bir rol oynuyor. Biz de yarınlarımız için yaptığımız sosyal yatırımlarımıza ruhunda dayanıklılık, dinamizm ve performans olan ralli sporunu da dahil ettik. Bu spor bana göre Türkiye’nin aydınlık yüzüdür.

Sponsorluk anlaşmasını 3 yıllık yaptıklarını belirtip, ekledi:

- Karşımıza mücbir bir sebep çıkmadıkça biz TOSFED’le kol kola bu sporu desteklemek istiyoruz.