SPK “mıntıka temizliği”nde vites yükseltti

SPK “mıntıka temizliği”nde en önemli adımı geçen cuma gece yarısı attı ve Fon Rehberi’ni de güncelledi. Artık dokunduğu çöp hisseleri bile altına çeviren Midas dokunuşlu foncuların işi zor ve sığ hisselerde operasyon çekmek, fiyatları şişirmek kolay değil. Etkilerini ve kimlerin çöp hisse sattığını bugün göreceğiz. Bu ve bunun gibi yeni düzenlemelerle de MSCI’ın 12 Kasım’daki Türkiye değerlendirmesi öncesi ortalık hayli toparlanmış olacak.

Phoenix Danışmanlık Kurucusu İris Cibre de sosyal medya paylaşımında düzenlemenin ve sonuçlarının fotoğrafını aşağıdaki gibi çekmiş:

“Fonlarla alakalı düzenleme gelmiş;

MSCI riskinin artık var olmadığını düşünüyorum. Uyum sürecinin kademeli 3 ay olması ise panik satışlarını bir miktar rahatlatıcı bir unsur. Fonların son Ağustosta açıkladıkları yoğunlaşma oranlarının oldukça değiştiğini tahmin ediyorum ama ne kadar değiştiğini de bilmiyoruz. Bu yüzden yoğunlaşması yüksek fonlar varsa, oralardan satış getirebilir.

Özet olarak oldukça güçlü buldum; arkasından dolaşmayı, karşı taraf riskini ve kendi şirketini fonlamak için yatırımcı kullanımını ve bol bol aynı ürünlü fon, şirketin kapasitesi üzerinde dummy fon kurulmasını engelliyor ve likit hisselerde daha fazla yoğunlaşmayı destekliyor;

Sermaye yükünün artırılması bazı küçük-orta ölçekli kurumları zorlayabilir. Dolayısıyla, büyük şirketlerde yoğunlaşmaya sebep olabilir.

Diğer yandan, 104. ve 107. Manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı, doğa dışı fiyat oluşumu ile ilgili maddelrr tam ve doğru uygulandığı takdirde bir daha bu tip düzenlemelere ihtiyaç kalmayacağını düşünüyorum.

Kısaca detay

1) Yoğunlaşma oranının kademeli olarak fiili dolaşıma göre belirlenmesi tam olarak etrafından dolanmayı max engelleyici ve doğru bir karar

2) GSYF/GYF yoğunlaşma kriteri de öyle

3) Hakim ortak kriteri tam olarak yatırımcı kullanılarak kendi kendini fonlamaya engel oluyor, memnun edici

4) BİAŞ kısıtları ile karşı taraf riskinin minimize edilmesi ve 30 Endeks dışı hisselerde repo/ters repo işlemlerinde risk minimizasyonu

5) Portföy yönetici sınırı

6) Uyum takvimi ile kademeli geçişle 31/12'ye kadar tam uyum

7) Serbest fona hisse alırken

30 endeks ise fiili dolaşım ya da toplam fonun belli bir oranı kadar yoğunlaşma kriteri yok

30 endeks dışında ise var.