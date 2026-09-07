SPK’nın yeni fon düzenlemesi: “Olağan şüpheliler”den küçük yatırımcıya yeni dönem

SPK’nın fonlarla ilgili yeni düzenlemesi bir haftadır yürürlükte ve piyasayı derinden sarsmaya devam ediyor. "Mıntıka temizliği" niteliğindeki bu kararlar bütünü, sadece dokunduğunu altın eden "olağan şüphelileri" değil, şişirilmiş hisselerin vaat ettiği yüksek kazanca aldanıp onların kayığına binen küçük yatırımcıları da zorluyor.

Kusursuz fırtınadan BİST 30 hisseleri dahil herkes payını alırken, sermaye piyasasının deneyimli ismi ve Phoenix Danışmanlık kurucusu İris Cibre, bu radikal hamlenin piyasaya etkilerini çok net bir dille ortaya koyuyor.

Cibre, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığI “Yeni Fon Rehberi Piyasayı Nasıl Değiştirecek?” başlıklı analizinde yaşanabilecekleri şöyle özetliyor:

"Öncelikle hepimizin talebinden ve beklentisinden çook daha sert bir regülasyon; madde madde teknik görünse de bütününde sektörü yeniden kuruyor. Düzenleme; sermaye yeterliliği yükü, personel sınırı ve artan raporlama yüküyle büyük portföy yönetim şirketlerini ödüllendiriyor; küçük ve niş PYŞ'ler için sabit maliyetler ağırlaşıyor. Bu yüzden önümüzdeki iki üç yılda birleşme ve fon kapatma dalgası mümkün.

Yatırımcı tarafında kısa vadeli, refleksif bir çıkış var; ama sonraki dönemde eğilim fondan kaçış değil, kalite ayrışması olacak, şeffaf ve disiplinli fonlar payını artıracak. Borsada kalıcı davranış değişikliği yaratacak en güçlü unsur, yoğunlaşma kriterinin hem fon hem de aynı yönetici altındaki tüm fonların toplamında uygulanması. Ancak dar dolaşımlı hisselerde fonların büyük pay alması, giriş çıkışlarda fiyat sıkışması ve likidite açığını büyütebilir.

Kısa vadede gördüğümüz fon çıkışı, satış, fiyat düşüşü döngüsünü, uyum takvimlerine bağlı olarak dalgalar halinde bir süre daha görebiliriz.

Uzun vadede ise fayda tarafı ağır basıyor; sistemik risk azalıyor, ilişkili taraf işlemleri disipline oluyor, şeffaflık artıyor.

Bedeli ise sektördeki çeşitliliğin azalması ve yüksek dolaşımlı şirketlerin/arzların önemli bir kurumsal likidite kaynağını kaybetmesi; borsa biraz daha güvenli ama daha az çeşitli bir yapıya evriliyor. Sonuç olarak borsa, spekülatif rüzgarlardan arınırken daha korunaklı ama eskisinden daha az renkli bir ekosisteme doğru ilerliyor.”