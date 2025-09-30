Sponsor ol, vergiden düşür

Eylül; mevsimin yaşadığımız en güzel dönemlerinde sanattan, spora, tiyatrodan, konsere, sayısız kurum ve işletmelerin, yeni projeleri için birçok etkinlik, konferans, kongreler ve spor faaliyetlerinin de düzenlendiği, hazırlık sürecini de belirleyen bir güz ayıdır.

Yıllar boyu çalıştığım sektörlerde yapılan her etkinlik, kongre, seminer, konser, spor müsabakaları ve ödül törenleri, konferanslar için firmalar ve çoğu kurum ve işletmeler sponsor bulmaya çalışırlardı.

Bunun için çokça çaba harcadıklarına tanık olmuşumdur. Şirket için yol, yemek, konuk, genel ışıklandırma, ses, görüntü, sunum, ulaşım, konaklama ve etkinlik için tahsis edilecek tesisin, konutun kirası, günlük ya da aylık bedeli şirketler açısından vergisel boyutta ve giderlerin karşılanmasında önemli bir maliyet oluşturuyor.

Spor faaliyetlerinin desteklenmesi anlamında gerçek ve tüzel kişilerce spor klüpleri, spor federasyonları ve sporculara, sponsorluk harcamaları yapılıyor. Sponsorluk uygulamasıyla ilgili usul ve esaslar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir.

İlgili yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre; gerçek ve tüzel kişiler, federasyonlara, gençlik ve spor klüpleri, sporcular, spor tesisleri ve faaliyetleriyle ilgili sponsor olabiliyorlar. 3289 sayılı Kanun uyarınca sponsorluk harcamaları, amatör spor dalları için yüzde 100, profesyonel spor dalları içinse yüzde 50 oranında gelir ve kurumlar vergisi matrahında, beyan edilen kazançtan indiriliyor.

Sponsorluk, gerçek ya da tüzel kişilerin, spor hizmetlerine yönelik faaliyetlerin ve sosyal sorumlulukların yerine getirilerek, nakdi ya da ayni katkıda bulunmayı ifade ediyor. Buradaki amaç, doğrudan ticari bir fayda sağlamak olarak düşünülmemeli. Sporun desteklenmesi ve sporcuların ihtiyacının karşılanması açısından oldukça önemli.

Hangi harcamalar sponsorluk harcaması oluyor?

Sponsorluk harcamalarının hangi alanlarda yapılacağı kanun ve yönetmelikle belirleniyor. Sponsorluk harcamalarından bazılarıysa; spor malzeme bedelleri, resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri, sporcuların seyahat ve ikamet giderleri, spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi yardımların da sponsorluk harcaması olduğu görülüyor.

Reklam harcamalarında vergi

Spor sahalarında sporcu ve görevlilerin spor giysileri veya spor araç ve gereçleri üzerinde, bir kurumun tanıtımının yapılmasını sağlayacak olan marka, logosu, isim ve benzer işaretlerin konulması, reklam harcaması olarak göze çarpıyor. Yasanın belirlediği koşullarda, sponsorluk faaliyeti yanında reklam ve tanıtım amacını taşıyan işlemler nedeniyle yapılan harcamalar, reklam kapsamında değerlendiriliyor.

Reklam harcaması, sponsorluktan farklı bir şekilde vergiye tabii tutuluyor. Doğrudan ticari fayda sağlaması, pazarlama, satışın artırılması ve kar elde edilmesi amacını taşıyor. Ticari kazancın elde edilmesi, devamı ve doğrudan ilgili olmasıyla Vergi Usul Kanunu uyarınca, uygun belgelendirme koşuluyla gelir ve kurumlar vergisinde gider olarak dikkate alınıyor.

Sponsorluk hizmetlerinde sözleşme zorunlu

Sponsorluk hizmeti alan ve sponsor firmalar arasında yazılı bir sözleşmenin yapılması zorunlu. Sponsorluk sözleşmesi imzalandıktan sonra, bir nüshasının da on gün içinde sponsorluğu alan tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekiyor.

Sözleşmeden damga vergisi alınıyor

Damga Vergisi Kanunu’nun 1.maddesinde belirtilen hükümlere göre; sponsorluk sözleşmesinde belirlenen tutar üzerinden damga vergisi hesaplanarak ödeniyor.

Sponsorun ‘borcu yoktur’ yazısını alması gerekli

Sponsorların, herhangi bir vergi borcunun da bulunmaması gerekiyor. Sponsor olabilmek için bağlı olunan vergi dairesine başvurarak, ‘ borcu yoktur’ yazısı alarak, sponsorluk sözleşmesinin bir örneğini de ilgili vergi dairesine vermesi gerekli. Sponsor kişi yada kurum, sponsor olduğu dönemlere ait tahakkuk eden vergi borcunu ödemezse, ilgili vergi dairesinin durumu bir yazıyla, bulunduğu yerdeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bildirmesi de önem arz ediyor.

Vergi nasıl hesaplanıyor?

Sponsorluk harcamalarında şirketler ve kurumlar için sağlanan vergi indirimi, önemli bir avantaj olarak görülüyor. Birkaç örnekle konuyu açıklayalım.

Kurumlar Vergisi açısından, sponsorluk harcamasını değerlendirelim ve birlikte hesaplayalım. 2025 yılında, Kurumlar Vergisi oranı yüzde 25’tir. Sponsorluk harcaması, vergi matrahınızı azaltacağı gibi ödeyeceğiniz vergi tutarını da düşürecektir.

Örneğin; kurumun kazancı 200.000,00 TL ve kurumlar vergisi oranı %25 olduğunda,

200.000,00 * %25 =50.000 TL vergi ödemeniz gerekiyor. Amatör bir spor dalına 20 bin lira sponsorluk harcaması yaptığınızı düşünelim. Bu harcamanın tamamı yani %100’ü kurumlar vergisi beyannamesinde, vergi matrahından düşülüyor ve vergi indirimi sağlanmış oluyor.

Kurum kazancınız 200.000,00 TL ve amatör spor dalına da 20.000,00 TL sponsor harcaması yaptınız. Önce Vergi matrahınızdan, sponsorluk harcamasını düşmeniz gerekiyor.

İndirilen Vergi matrahı: 200.000,00- 20.000,00 = 180.000,00 TL.

Ödeyeceğiniz Vergi tutarı ise; 180.000,00 * %25 = 45.000,00 TL olacak.

200 bin TL kurum kazancı üzerinden yapılan 20 bin TL sponsor harcaması düşüldüğünde, ödeyeceğiniz vergi tutarı 50 bin TL yerine 45 bin TL ödeme yaparak 5 bin TL vergi avantajından yararlanmış oluyorsunuz.

Bir başka örnekte ise, kurum kazancının yine 200 bin TL olduğunu düşünelim. Bu sefer de kurum profesyonel spor dalına, sponsor olsun. Yine 20 bin TL sponsor harcaması yaptığınızı varsayalım. Bu durumda kurum, sponsor harcamasının yüzde 100’ü değil yüzde 50’si indirilerek vergi istisnasından faydalanabiliyor.

İndirilen Vergi matrahı: 200.000,00 - 10.000,00 (sponsorluk harcamasının %50’si) = 190.000,00 TL olacak.

Ödeyeceğiniz Vergi tutarı ise; 190.000,00 * %25 = 47.500,00 TL olur. Böylece ilk durumda 50 bin TL vergi ödemesi yerine 47 bin 500 TL ödeyerek, 2 bin 500 lira vergi indiriminden yararlanmış olacaksınız.

Sponsorlukta verimli kaynak kullanımı

Şirketler ya da kurumlar sponsorluk yaptığında, sponsor olduğu tarafa destek olurken mali yükünü de vergi indiriminden faydalanarak azaltabiliyor.

Sponsorluk, sponsor olanlar açısından bir avantaj gibi görülse de mali ve finansal açıdan önemli bir etkisinin de olduğu göze çarpıyor. Sponsorların, yasalara uygun sponsorluk harcamalarıyla, kaynaklarını verimli kullanarak, geleceğe yönelik sağlam projelere yatırım sağlaması ve emin adımlarla yol haritasını belirlemesi umuduyla…