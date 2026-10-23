Sporun gerçek başarısı, geride bıraktığı izde

Mustafa V. Koç Spor Ödülü, 10'uncu yılında milli güreşçi Nesrin Baş, paralimpik yüzücü Umut Ünlü ve Türk voleybolunun gelişimine öncülük eden Mehmet Akif Üstündağ'a verildi. Bu yıl 102 adayın değerlendirildiği ödülün ortak mesajı, sportif başarının madalyaların ötesinde, açılan yollar ve gelecek kuşaklara bırakılan izlerle anlam kazandığı oldu.

Bir sporcunun başarısı, kazandığı madalyaların, kırdığı rekorların çok ötesinde anlam taşır. Kendisinden sonra gelenlere açtığı yollarda, değiştirdiği hayatlarda ve hayallerine cesaret verdiği çocuklarda iz bırakır.

Mustafa V. Koç Spor Ödülü, on yıldır sporun bu yönüne dikkat çekiyor. Sporun dönüştürücü gücüne inanan ve yaşamı boyunca sporculara destek veren Mustafa V. Koç’un anısını yaşatmak amacıyla Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle düzenlenen ödül, bu yıl da üç farklı başarı hikâyesini buluşturdu.

Divan Kuruçeşme’de düzenlenen törende, Olimpik kategoride milli güreşçi Nesrin Baş, Paralimpik kategoride milli yüzücü Umut Ünlü, Yaşam Boyu Spora Katkı kategorisinde ise Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ödüle layık görüldü.

Bu yıl 102 aday arasından yedi finalist belirlendi. Jürinin değerlendirmesinde sportif performansın yanı sıra sporun temel değerlerine yapılan katkı öne çıktı.

Caroline Koç: Başarının ardındaki karakteri onurlandırıyoruz

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç, törende yaptığı konuşmada ödülün taşıdığı anlamı, Koç Topluluğu’nun 100’üncü yılıyla birlikte değerlendirdi.

Caroline Koç, Mustafa V. Koç’un yaşamı boyunca savunduğu değerlerin bu ödülle yaşatılmasının kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, başarıya bakışlarını şu sözlerle anlattı: “Başarıyı yalnızca sonuçlarla değil, o sonuçlara nasıl ulaşıldığıyla da değerlendiriyoruz.”

Koç’a göre sporda örnek alınan insanları belirleyen, kazandıkları madalyaların ötesinde gösterdikleri emek, kararlılık, rakiplerine duydukları saygı ve zorluklar karşısında yeniden ayağa kalkabilmeleri.

“Mustafa V. Koç Spor Ödülü ile yalnızca sportif başarıları değil, başarının ardındaki karakteri de onurlandırıyoruz” diyen Koç, bu yılın kazananlarının sporun sınırları aşmak ve birlikte başarmak açısından taşıdığı gücü ortaya koyduğunu vurguladı.

TMOK Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır da ödülün temelinde yer alan saygı, mükemmellik ve dostluk ilkelerine dikkat çekti. Çakır’a göre on yıldır verilen ödül, Türk sporunun başarılarını ve değerlerini gelecek nesillere taşıyan önemli bir hafıza oluşturuyor.

Nesrin Baş: Küçük kız çocuklarına ilham olmak istiyorum

Olimpik kategorinin kazananı Nesrin Baş, Türk kadın güreşinin son yıllarda yetiştirdiği başarılı isimlerden biri. Kariyerinde farklı yaş kategorilerinde üç dünya ve beş Avrupa şampiyonluğu bulunan Baş, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 68 kilogramda altın madalya kazandı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda da Türkiye’yi temsil etti. Ancak Baş için elde ettiği başarıların anlamı, kendisinden sonra gelen kız çocuklarının hayallerinde karşılık bulmasıyla büyüyor.

“Ben de bir zamanlar büyük hayalleri olan küçük bir kız çocuğuydum” diyen milli güreşçi, bugün en büyük hedeflerinden birinin genç kızlara kendi başarı hikâyelerini yazabileceklerini göstermek olduğunu söyledi. Baş, ödülün hayallerinin peşinden giden kız çocuklarına “Ben de yapabilirim!” dedirtmesini umut ettiğini ifade etti.

Umut Ünlü: Başarı başkalarına yol açmalı

Paralimpik kategoride ödülün sahibi olan Umut Ünlü’nün hikâyesi ise sporun fırsat eşitliği açısından taşıdığı önemi hatırlatıyor. Yüzmeye 19 yaşında başlayan Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda S3 sınıfında 50 ve 200 metre serbest yarışlarında iki altın madalya kazanarak aynı Paralimpik Oyunları’nda iki altına ulaşan ilk Türk sporcu oldu. 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda bronz, 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Ünlü, sporun kendisine kazandırdıklarını anlatırken önemli bir noktaya dikkat çekti: “Engelli bir insanın neler yapabileceğini ve ne kadar değerli olduğunu göstermek için mutlaka madalya kazanması gerekmemeli.”

Ünlü’nün en büyük dileği, daha fazla engelli çocuğun ve gencin sporla buluşması, kendi yeteneklerini keşfedebilmesi. Milli yüzücü bu yaklaşımını, “Bir insanın başarısı çok değerlidir ama o başarının başkalarına da yol açması çok daha değerlidir” sözleriyle özetledi.

Mehmet Akif Üstündağ: Asıl mesele başarıyı sürdürülebilir kılmak

Yaşam Boyu Spora Katkı Ödülü’nün sahibi Mehmet Akif Üstündağ ise Türk voleybolunun son on yıldaki dönüşümünde önemli rol üstlenen isimlerden biri. 2016 yılından bu yana Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı görevini sürdüren Üstündağ döneminde milli takımlar uluslararası başarılar elde ederken altyapı çalışmaları, sporcu yetiştirme programları ve voleybolun yaygınlaştırılmasına yönelik adımlar da hız kazandı.

2024 yılında Uluslararası Voleybol Federasyonu Voleybol Konseyi Başkanlığına seçilen Üstündağ, ödülünü Türk voleyboluna emek veren herkese ithaf etti.

Üstündağ’ın konuşmasında öne çıkan mesaj ise başarının kalıcılığıydı:

“Sporda gerçek başarı, yalnızca kazanılan kupalar ve madalyalarla değil, başarıyı sürdürülebilir kılabilmek ve gelecek nesillerin önünü açabilecek bir yapı kurabilmekle ölçülür.”

Üstündağ, 2021 yılında Filenin Sultanları’nın da aynı ödüle layık görüldüğünü hatırlatarak, bugünkü başarıların yıllar içinde birlikte inşa edilen güçlü bir yapının sonucu olduğunu vurguladı.

Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün onuncu yılında ortaya çıkan üç farklı hikâyenin ortak noktası da burada buluşuyor: Başarı, kazanılan madalyalar kadar, o başarıların ardından sporla buluşan çocuklarda, güçlenen kurumlarda ve gelecek kuşaklara açılan yeni fırsatlarda yaşamaya devam ediyor.