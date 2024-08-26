Sri Lanka’dan Perşembe’ye Oradan Samandağ’a uzandı 1000 genci ‘dalga’lara çekti

2017 yılında Sri Lanka’nın Ahangama kasabasında, 2021 yılında Ordu’nun Perşembe ilçesinde “dalga sörfü” merkezi kuran Deniz Toprak, 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden 1.5 ay sonra Türkiye elçisi olduğu uluslararası bir STK ile ilk kez Hatay’a gitti.

Deniz Toprak, Defne ve Antakya’da çadırlara su filtreleri dağıtan ekipte görev aldı. Ekipte kendisi gibi sörf meraklısı birkaç Amerikalı vardı. Hava tahminlerine baktı, aklından geçeni paylaştı:

- Arkadaşlar Hatay’ın Samandağ ilçesi var. Bugünlerde rüzgar sert görünüyor. Sahile bakmaya gidelim mi? Bakalım, sörf yapılabilecek gibi mi?

Amerikalı ekipten olumlu yanıt geldi:

- Süper olur…

Ertesi sabah 05.00’te Samandağ’ın yolunu tuttular, gördükleri ortamdan çok etkilendiler:

- Samandağ sahili muazzam bir yer. Upuzun bir sahil. Doğallığı, bakirliği Güney Afrika’yı andırıyor. Upuzun dalgalı deniz, sahile bakan dağlar Rio’yu da andırıyor.

Deniz Toprak, ekibin ortamdan etkilendiğini görünce teklifini yaptı:

- Arkadaşlar, bir ay sonra sörf ekipmanlarımızla Samandağ’da buluşalım.

15 Mayıs 2023’te aynı STK (sivil toplum kuruluşu) ile Hatay’a saha gezisine çıkıldı. Bu kez sörf ekipmanları götürüldü, Deniz Toprak duyuru yaptı:

- Samandağ’da Hızır Türbesi’nin önünde sörf yapıyorum. Gelen her gencin sörfü denemesini sağlayacağım.

İlk gün birkaç genç Deniz Toprak’ın çağrısına uydu. Ertesi gün gençleri sayısı arttı:

- Baktım aralarından iki genç denizden çıkmak istemiyor. Gezimizin de son günleri. Akşam o iki gencin ailelerine, “İzin verirseniz çocuklarınızı Perşembe’ye götürmek istiyorum. Onlara yaz boyu dalga sörfü eğitimi vereceğim” dedim.

Deprem sonrası okullar kapalı olduğu için izin almakta zorlanmadı, aileler razı oldu:

- İki gençle 6 ay Perşembe’de çalıştık. İki genç bir yandan dalga sörfü yapmayı geliştirirken, diğer yandan da birer eğitmen oldular. Haydar ve Akıl adlı iki öğrencimiz 6 ay sonra Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası’nda derece yaptı.

Samandağlı iki öğrenci Haydar ve Akıl, Deniz Toprak’ı çok etkiledi, bölgeye daha fazla odaklandı, yeni hedef koydu:

- Samandağ’da ücretsiz dalga sörfü dersi verip daha fazla gence ulaşabileceğimiz bir okul kursak…

Bir gün telefonu çaldı, arayan Cemal Akar’dı:

- Deniz, hemen Kuzguncuk’a gelebilir misin? Seni biriyle tanıştıracağım.

LC Waikiki e-ticaret CEO’su Ömer Barbaros Yiş ile yolları bu buluşmayla kesişti. Yiş’e Hatay’ı, Samandağ’ı, dalga sörfü ile ilgili yapabileceklerini, hayalini anlattı:

- Hawai’de “Waikiki Beach” vardır, dünyaca ünlüdür. Samandağ’da “Waikiki Beach” oluştursak, sörf başta olmak üzere pek çok sporun yapılabileceği bir merkez haline getirsek.

Deniz Toprak’ın Samandağ’a dönük hayali, başta LC Waikiki olmak üzere aldığı desteklerle gerçeğe dönüştü, Cemal Akar’ın da kurucu ortakları arasında yer aldığı sörf merkezi faaliyete geçti:

- Şimdi bölgedeki gençleri servis araçları ile evlerinden alıyoruz. Derslerin bitiminde birlikte yemek yiyoruz. Evlerine yine servisle dönmelerini sağlıyoruz. Bu yaz sonuna kadar 1000 gencimizi eğitmiş olmayı planlıyoruz.

Deniz Toprak’ın son dönemlerde neler yaptığını babası, meslektaşım, arkadaşım Celal Toprak’a sordum, bana bir bilgi notu göndermesini istedim. Deniz Toprak, heyecanla Samandağ’daki projelerini anlatıp ekledi:

- Gençlerimizden Akıl ve Haydar gibi sörfte daha da ilerlemek isteyenleri derinlemesine eğitime alıyoruz. Sörf merkezinden yaz boyunca ücretsiz faydalanmalarını sağlıyoruz. Ayrıca İngilizce eğitimi de veriyoruz.

Hedefini daha da büyüttü:

- İnşallah şampiyonalara girecek düzeyde sörf öğrenen gençlerimizin sayısı artar, eğitim tempomuzu daha da yükseltmemize destek olurlar, 5 bin gence ulaşmamızı sağlarlar.

Kurucu ortaklarından Defne kökenli Derya Gümüş’ten söz etti:

- Derya Gümüş, hem sörf merkezimizin genel koordinatörü, hem de annesi gibi…

Hataylılar’ın sörfü sahiplenmeye başladığını kaydetti:

- Sörf merkezimizden yetişen gençlerden bir bölümü sporu profesyonel işe dönüştürebilecek, Samandağ’a gelen misafirlere eğitim verip, geçimlerini sağlayabilecek. Hatay’da kendi dalgalarını yaratan bu gençler, kentin ekonomisine yeni bir umut aşılayacak.

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan, Türkiye’deki bir uluslararası şirkette kısa süre çalışan Deniz Toprak’ın dalga sörfünü profesyonel işe dönüştürmesinin öyküsünü Ağustos 2021’de yazdığımda şu başlığı atmıştım:

- CEO olmak hedefim yok, dalgalar beni Sri Lanka’ya çekiyor…

Deniz Toprak, Sri Lanka, Perşembe derken başta LC Waikiki olmak üzere aldığı desteklerle Samandağ’ı da sörf merkezine dönüştürmeyi başardı…

Belki de 14 kilometrelik sahili ile Türkiye’de öne çıkan Samandağ, sörf merkeziyle birlikte turizm açısından yeni bir sayfa açar…

Perşembe’nin dalgasına Gelen turist 2 bin aştı

Deniz Toprak, babasının memleketi Ordu’nun Perşembe ilçesindeki çalışmalarını şöyle anlattı:

- Perşembe’de yerli-yabancı 2 bini aşkın turisti dalga sörfü için ağırladık. Bu 2 bini aşkın turistin daha önce Perşembe’den haberleri bile yoktu. Ne Perşembe’ye, ne de Ordu’ya gelme planları dahi yoktu.

2 bin turistin ekonomik ölçek açısından bir anlam ifade etmeyebileceğine işaret etti:

- CEO’ların, politikacıların, iş insanlarının, yerel yöneticilerin dikkatini değer odaklı iş kurmaya çekmek istiyorum.

Babasının uzun yıllardır Perşembe’nin geleneklerin ve doğal güzelliklerin korunduğu bir turizm alanına dönüşmesi olduğunu aktardı:

- Bizim Perşembe’deki dalga sörfü merkezimiz tam da bu hayalle örtüştü. Butik bir konaklama alanımız var. Alanda herkesin sevdiği en önemli karakter annem. “Nalan’ın Sörf Yeri” diye biliniyor artık. Soranlara aile işletmesi olduğumuzu anlatıyorum.

Konaklama mekanını şöyle tanımladı:

- Etrafımız dağlarla çevrili yemyeşil bir vadideyiz. Sörf yaptığımız dalgalara yürüyerek 5 dakikada ulaşıyoruz. Etrafımızda köy hayatını sürdüren komşularımız var. Kendi sebze-meyvelerini yetiştiriyorlar.

Şu ayrıntıya işaret etti:

- Misafirlerimiz otelin kapısında ayakkabılarını çıkarıyorlar. Başlangıçta, “Otele girişte ayakkabı çıkarılır mı?” diye takılanlar oldu. Ben de, “Babaannemin evine öyle giriliyor. Komşularımız da evlerine ayakkabıyla girmez” diye anlattım.

Oradaki kültürün parçası olduklarını vurguladı:

- Bu uygulama herkesin çok hoşuna gitti. Kendilerini evlerinde hisseder oldular.

Sörf turistlerinin konaklamasının daha uzun sürdüğünün altını çizdi:

- Dalga sörfü daha sürdürülebilir bir turizm modeli. Misafirler kaldıkları yeri tüketmeye değil, öğrenmeye, tanımaya geliyor. Sahilde sörf dersi öncesi mıntıka temizliği yapıyorlar. Perşembe’nin bir parçası oluyorlar.

Ordu Belediye Başkanı Akıl’ı Sri Lanka’ya gönderdi

Deniz Toprak, Samandağ’da sörf merkezini açmada önce eğitimlerine katkıda bulunduğu iki gencin öyküsünü şöyle anlattı:

AKIL KÖSE: Perşembe’de sörf eğitimine götürdüğüm Akıl Köse, Türkiye 4’üncüsü oldu. Ayrıca Karadeniz’de düzenlenen yarışmada birincilik aldı. Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler, Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil etmesi için Akıl’ı Sri Lanka’ya gönderdi. Akıl, aynı zamanda sörf eğitmeni de oldu.

HAYDAR ESMER: Samandağ’ın Tekebaşı Köyünden Haydar Esmer, Perşembe’deki eğitimlerimiz sonrasında Türkiye Şampiyonu oldu. Haydar da şimdi bir taraftan Samandağ’da 16 yaş altı çocuklara sörf eğitimi veriyor.