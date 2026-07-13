Stadyumlarda yeni rekabet dönemi... Akıllı stadyum pazarı 2033’te 38,27 milyar dolara ulaşacak

Akıllı stadyum pazarı 2024’te 8,8 milyar dolara ulaştı; 2033’te 38 milyar doları aşması bekleniyor. Los Angeles’taki SoFi Stadium’dan Madrid’deki Santiago Bernabéu’ya, Londra’daki Tottenham Hotspur Stadium’dan Atlanta’daki Mercedes-Benz Stadium’a kadar yeni nesil spor yapıları milyarlarca dolarlık teknoloji, enerji ve dijital altyapı yatırımlarıyla küçük şehirlere dönüşüyor.

Dünya futbolunun gözü bir süredir Kanada, Meksika ve ABD’nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası’nda. Sahada takımlar mücadele ederken, turnuvanın bir başka rekabeti tribünlerin arkasında yaşanıyor. 16 ev sahibi stadyum; milyonlarca taraftarın güvenli biçimde yönlendirilmesi, dev enerji talebinin yönetilmesi, yayın altyapısının kesintisiz çalışması ve farklı iklim koşullarına uyum sağlanması açısından büyük bir teknoloji sınavından geçiyor. Dünya Kupası, stadyumların artık yalnızca maç oynanan yapılar olmadığını ortaya koyuyor. Gerçek zamanlı veri, yüksek hızlı bağlantı, sensör ler, akıllı güvenlik sistemleri, enerji yönetimi ve dijital taraftar deneyimi aynı anda devreye giriyor. Aşırı sıcaklık riskinin maç programlarını ve sporcu sağlığını gündeme taşıması da yeni nesil spor altyapısında iklimlendirme, su yönetimi ve dayanıklılığın neden merkezi hale geldiğini ortaya koyuyor. Tam da bu nedenle akıllı stadyum yatırımları hızlanıyor. Custom Market Insights’ın araştırmasına göre, küresel akıllı stadyum pazarının büyüklüğü 2024’te 8,78 milyar dolara ulaştı. Pazarın yıllık ortalama yüzde 22,5 büyüyerek 2033 yılında 38,27 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Stadyumların dönüşümünü

zorunlu kılan temel unsur: Enerji

Büyük bir spor kompleksinin etkinlik sırasındaki elektrik talebi, aydınlatma, dev ekranlar, yayın altyapısı, mutfaklar, iklimlendirme, güvenlik sistemleri ve saha teknolojileri nedeniyle birkaç megavattan çift haneli seviyelere çıkabiliyor. Örneğin Houston’daki NRG Stadium’da büyük bir etkinlik sırasında elektrik talebinin 8 ila 15 megavat arasında değişebildiği belirtiliyor. Bu tüketim, yaz aylarında klimaları çalışan yaklaşık 2 bin 500 ila 3 bin hanenin talebine denk geliyor. Bu talep çoğu zaman birkaç saat içinde hızla yükseliyor, etkinlik bittiğinde ise bir anda düşüyor. Dolayısıyla stadyumların enerji yönetiminde depolama, yedekleme, talep tahmini ve akıllı otomasyon kritik hale geliyor. Frankfurt’taki eski Commerzbank Arena’da gerçekleştirilen bir araştırmada, saha ısıtma sisteminin hava tahminleri ve akıllı kontrol yazılımlarıyla yönetilmesi sayesinde günlük enerji tüketiminde yüzde 66’ya varan tasarruf sağlanmış durumda.

SOFİ STADİUM: 5 milyar doların

üzerinde bir teknoloji platformu

Akıllı stadyumların en çarpıcı örneklerinden biri Los Angeles’taki SoFi Stadium. 2020 yılında açılan yapının maliyeti yaklaşık 5,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu rakam, SoFi’yi dünyanın en pahalı stadyumlarından biri haline getiriyor. Proje; dev video ekranları, dijital altyapı, kapalı-açık hava deneyimini birleştiren mimarisi ve farklı etkinliklere uyarlanabilen yapısıyla büyük bir eğlence ekosistemi olarak tasarlandı. Stadyumun merkezinde, yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik, çift tarafl ı ve 360 derece görüntü sağlayan “Infinity Screen” bulunuyor. Yapı, Amerikan futbolunun yanı sıra konserlere, 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarına ve 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’nın açılış ve kapanış törenlerine ev sahipliği yapıyor. Olimpiyatlar kapsamında stadyumun yüzme müsabakalarına uyarlanması da planlanıyor.

BERNABÉU: Futbol sahasından

365 günlük gelir modeline

Real Madrid’in Santiago Bernabéu Stadyumu’ndaki dönüşüm de aynı anlayışın Avrupa’daki en güçlü örneklerinden biri. Kulüp, yenileme projesi için toplam 1,17 milyar Euro’luk kredi kullandı. Yatırımın merkezinde yalnızca yeni tribünler ya da daha büyük ekranlar yok. Stadyuma açılıp kapanabilir çatı, hareketli çim saha ve çimin yeraltında saklanmasını sağlayan bir sistem kuruldu. Böylece futbol sahası zarar görmeden konser, tenis, basketbol ve farklı büyük organizasyonlar yapılabilecek. Bu teknoloji, Bernabéu’yu haftada bir ya da iki kez kullanılan bir futbol sahasından, yıl boyunca çalışan bir etkinlik merkezine dönüştürmeyi amaçlıyor. Yenileme kapsamında ışıklandırma, akustik, VIP alanları ve 360 derece ekran sistemleri de geliştirildi. Bu strateji, Buradaki temel strateji, stadyumun finansal değerini, oynanan maç sayısından bağımsız

hale getirmeye odaklanıyor.

TOTTENHAM: Maç günü verisini

ticari değere dönüştürmek

Londra’daki Tottenham Hotspur Stadium, dijital taraftar deneyimi ve çok amaçlı kullanım açısından öne çıkan bir başka örnek. Stadyumun toplam maliyetinin yaklaşık 1,2 milyar sterline ulaştığı belirtiliyor. 62 binden fazla seyirci kapasitesine sahip yapı, futbol maçlarının yanı sıra Amerikan futbolu, boks, konserler ve farklı eğlence etkinlikleri için kullanılabiliyor. Tottenham’ın teknolojik altyapısı, temassız ve nakitsiz ödeme, yüksek yoğunluklu kablosuz bağlantı, dijital yönlendirme ve güvenlik verilerinin tek merkezden yönetilmesi üzerine kurulu. Stadyum tarafından geliştirilen sistem, stadyumu dünyanın en bağlantılı spor yapılarından biri haline getirmeyi hedefl iyor. Bu altyapının önemi yalnızca taraftarın internete hızlı bağlanabilmesi değil. Kulüp, hangi kapıda yoğunluk oluştuğunu, hangi yiyecek ve içeceğin hangi saatte daha fazla satıldığını, seyircilerin hangi alanlarda daha uzun süre kaldığını analiz edebiliyor. Stadyumdaki her hareket, operasyonel veriye dönüşüyor. Bu veri, personel planlamasından stok yönetimine, güvenlikten sponsorluk değerlemesine kadar birçok kararı etkiliyor. Tottenham ayrıca stadyumda yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımı, düzenli depolamaya sıfır atık politikası, yeniden kullanılabilir bardak sistemi ve toplu taşımayı teşvik eden uygulamalar yürütüyor.

ATLANTA: 1,6 milyar dolarlık yatırımın merkezinde su ve enerji var

Atlanta’daki Mercedes-Benz Stadium, sürdürülebilirlik tarafında en fazla öne çıkan örneklerden biri. Yaklaşık 1,6 milyar dolara mal olan stadyum, Kuzey Amerika’da LEED Platinum sertifikası alan ilk profesyonel spor stadyumu oldu. Stadyumda yaklaşık 4 bin güneş paneli bulunuyor. Bu panellerin dokuz Amerikan futbolu ya da 13 futbol maçının elektrik ihtiyacına denk enerji üretebildiği belirtiliyor. Yapıda ayrıca 2,1 milyon galonluk yağmur suyu deposu ve yaklaşık 680 bin galon kapasiteli yeniden kullanım sistemi bulunuyor. Toplanan su, soğutma sistemlerinde ve peyzaj sulamasında kullanılıyor. Mercedes-Benz Stadium bugün atıkların yüzde 90’dan fazlasını düzenli depolama alanlarından uzaklaştıran sıfır atık modeliyle de öne çıkıyor. Stadyum yönetimi, enerji, su, ulaşım ve atığı tek bir sürdürülebilirlik stratejisi içinde ele alıyor.

Amsterdam: Eski elektrikli araç bataryaları stadyuma enerji veriyor

Akıllı stadyum kavramının en yenilikçi örneklerinden biri de Amsterdam’daki Johan Cruijff ArenA. Stadyumda 4 bin 200 güneş paneliyle üretilen elektrik, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli araç bataryalarından oluşturulan büyük ölçekli bir enerji depolama sisteminde saklanıyor. Sistemin kapasitesi yaklaşık 8,6 MWh’ye ulaşıyor. Böylece stadyum, şebekeden talebin yüksek olduğu saatlerde depoladığı elektriği kullanabiliyor ve enerji sistemine dengeleme hizmeti sağlayabiliyor.