Start-up şemsiyesi ev tipi fizyoterapiden göz tansiyonu ölçen gözlüğe kadar açıldı

ESCORT markasıyla Türkiye’de ilk yerli PC’yi ürettiği dönemden tanıdığım İbrahim Özer’le ortağı Aytaç Biter’le birlikte restore edip otele dönüştürdüğü Barnathan’da buluştuğumuzda söze turizmden girdi:

- Bugüne kadar 100 yaşını aşmış 11 tarihi binayı alıp restore ettik, 6 otel hizmete açtık.

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özer, turizm tarafında sözü fazla uzatmadan asıl lokomotif işine döndü:

- 2000 yılında halka açılmıştık. 2010 yılında donanım işinden çıktık, şirketi Escort Bilgisayar’dan Escort Teknoloji Yatırım’a dönüştürdük. Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş.’yi de kurup start-up’lara yatırıma yöneldik.

Bugüne kadar 52 start-up’a yatırım yaptıklarını belirtti:

- Bu yıl sonuna kadar yatırım yaptığımız start-up sayısı 60’ı bulacak. Gelecek yıl yatırımcısı olduğumuz start-up sayısı 100’e ulaşacak.

Yatırımcısı oldukları start-up’lardan örnekler verdi:

Bren İleri Teknoloji A.Ş.: Bursa’da kurulu Bren, endüstride, özellikle buhar teknolojilerinde kullanılan kritik öneme sahip mekanik komponentleri, yapay zeka tabanlı, kendi enerjisini üretebilen kablosuz sensörler, IoT teknolojisi ile takip ederek enerji, bakım ve zaman tasarrufu sağlıyor. Buhar kazanlarında kayıp-kaçağı ölçüyor.

Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş. olarak yüzde 11 payımız olan Bren, 217.6 milyon liralık değerlemeyle yeni yatırım aldı. Japonya’ya ihracat yapan Bren, bu yılın ilk 6 ayında müşterilerine 1.4 milyon dolarlık enerji tasarrufu sağladı.

Glaucot Teknoloji A.Ş.: Glokom hastalığı tedavisinde kullanılmak üzere kendi geliştirdiği inovatif tıbbi cihazın Ar-Ge, üretim ve pazarlamasını yürütüyor. Alanında ilk akıllı giyilebilir tıbbi cihazlardan biri olan GlaucoT’u geliştirdi. Bu cihaz göz tansiyonunu ölçebiliyor. Şirket göz tansiyonu ölçebilen taşınabilir gözlük için patent başvurusu yaptı.

GlaucoT, European Institute of Innovation and Technology (EIT) tarafından Avrupa’nın en seçkin sağlık teknolojisi girişimlerinden biri seçildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan onay aldı. Cihazın klinik çalışmalarını Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi yürütüyor.

Houston Bionics Inc. USA: Kutay Pehlivan ve Ali Utku Pehlivan’ın girişimi olan şirket, nörolojik rahatsızlığı bulunan hastaların fizyoterapist olmadan da tedavi olmasını sağlayabilecek ev tipi cihaz üretimi yapıyor. Geliştirdiği hastaların uzaktan rehabilitasyon deneyimini artırıyor. Milyonlarca hastayı birbirleriyle ve terapistlerle online olarak da buluşturabiliyor.

Türkiye’de üretimi gerçekleşen ve sertifikasyon süreçlerini tamamlamış Houston Bionics’in Avrupa’da satışları sürüyor. 2021 yılı ikinci yarısında FDA onayı alınarak ABD’de tıbbi cihaz kategorisinde listelenmeye başlandı. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı HİT Yatırım Programı'na kabul aldı.

Nicat Batarya Teknolojileri A.Ş.: İkincil bataryalar için nikel bazlı katot üretimi ve yapay zeka destekli Ar-Ge’sini yapıyor. Batarya malzemesi geliştiriyor. Şirketin üzerinde çalıştığı katot sınıfı “yüksek nikelli” olarak tabir edilen, özellikle elektrikli araçlarda piyasa standardı olmaya başlayan, yüksek enerji kapasitesine sahip bir sınıf. Bu şirkette yüzde 6-7 payla yer alıyoruz.

İbrahim Özer, start-up’lara yaptıkları yatırımlarda bugüne kadar bir fire verdiklerini kaydetti:

- Diğerlerinin işleri gelişiyor, büyüyor. Örneğin “Bisu”da da yüzde 1.4 hisseyle yer alıyoruz. Biz girdiğimizde değeri 10 milyon dolardı. Son dönemde 100 milyon dolar değerle yeni yatırımcı turuna çıktılar.

Bilgisayar, bilişim, teknoloji dünyasına Escort Bilgisayar ile 30 yıl önce genç yaşta giren İbrahim Özer, Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. ve Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş. ile farklı alanlarda inovatif işler yapan start-up’lara şemsiye açarak yoluna devam ediyor.

50’yi aşkın start-up’a yatırım yapıp, şimdilik tek fire yaşaması, seçimlerini çok dikkatli yaptığını da gösteriyor…

Bu yazılım, dünyaca ünlü sanat eserlerini küçük yatırımcıya açıyor

ESCORT Teknoloji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özer, cep telefonundan Artiox Teknoloji Yazılım A.Ş.’nin uygulamasını gösterdi:

- Artiox, listelenen sanat eserlerinin eksper onaylı, sigortalı ve her esere özel bir Token bulunduran yeni nesi sanat platformu. Değerli sanat eserlerine blockchain teknolojisiyle küçük yatırımcıların da diledikleri miktarda online yatırım yapmasına imkan veriyor.

Uygulamayı şöyle anlattı:

- Kullanıcılar örneğin platformdaki Picasso tablosundan hisse alabiliyor. Tablonun fiyatını, hissesine ne kadar düştüğünü görebiliyor.

Şirkete 1 milyon dolarlık değerleme ile girdiklerini bildirdi:

- Şimdilerde 15 milyon dolarlık değerleme ile yatırım turuna çıktılar.

Litresi 100 dolara zeytinyağı alacak kimseyi bulamayız

ZEYTİNDOSTU Derneği önceki başkanlarından, Alhatoğlu Zeytincilik’in ortağı Mustafa Alhat, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Mücahit Taha Özkaya’nın geçenlerde yazıma konu ettiğim önerisine itiraz etti:

- Mücahit Hoca’nın litresi 100 dolara polifenolü çok yüksek zeytinyağı ihraç etme önerisinin realiteyle alakası yok.

Türkiye’de bu yıl 400 bin ton zeytinyağı üretileceğini belirtti:

- Mücahit Hoca, Türkiye’de üretilen zeytinyağının yüzde 10’unun polifenolü yüksek, özel sağlık ürünü şeklinde pazarlanmasını öneriyor. Bu yılki rekolte ile bu, 40 bin ton polifenolü çok yüksek, özel sağlık ürünü zeytinyağı üretmek anlamına geliyor.

Ardından ekledi:

- Bırakın 40 bin tonu, dünyada 40 tonu bile 100 dolardan alabilecek kimseyi bulamayız.

Türkiye’nin öncelikle İspanya’nın tedarikçisi olmaktan kurtulmak gibi hedefler koyması gerektiğini savundu:

- İspanya’da bu yıl rekolte çok düşük. Önümüzde iki ihtimal var. Ya İspanya’ya yağımızı vereceğiz, onlar satacak. Ya da İspanya’ya vermeyeceğiz. Onlar pazar kaybedecek. Biz onların müşterilerine satacağız.

İspanya’ya yapılan satışı gerçek ihracat saymadığını kaydetti:

- İspanya, bizim yağımızı dahilde işleme rejimi kapsamında alıyor ve diğer ülkelere satıyor.

Türkiye’nin doğru dürüst bir zeytinyağı politikasının olmadığına işaret etti:

- Zeytinyağı 5 lira iken 1 lira ihracat desteği veriliyordu. Şimdi 80 lira oldu ama destek 1.6 lira. Muhtemelen aralık ayı sonunda tamamen kaldırılacak. Devlet ambalajlı ihracat desteğini azaltarak bize “Boşuna uğraşmayın” demiş oldu.