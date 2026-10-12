Sterlinin yeni yüzleri doğadan geliyor

Mehmet Doğan Erdoğan - İngiltere

Londra’da cüzdanınızı açtığınızda bugün hâlâ Churchill’in bakışıyla, Jane Austen’ın zarif profiliyle ya da Alan Turing’in düşünceli yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Birkaç yıl sonra ise aynı cüzdandan bir kirpi, bir baykuş, bir bombus arısı ve bir deniz papağanı çıkacak. İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen hafta yeni banknot serisinin ana görsellerini açıkladı ve böylece 1970'ten bu yana banknotlarda tarihi şahsiyetlere yer verme geleneği yerini doğaya bırakıyor.

Karar, ilk bakışta sevimli bir haber gibi görünüyor. Oysa arka planında sahtecilikle mücadeleden nakdin geleceğine uzanan ciddi bir gündem yatıyor.

Halk sordu, banka seçti

Süreç, BoE’nin kendi ifadesiyle bir “kamuoyu istişaresi” olarak yürütüldü. Önce Temmuz 2025'te tema soruldu; 44 binden fazla yanıtın yüzde 60'ı doğayı işaret etti. Ardından Haziran 2026'da uzman paneliyle hazırlanan 18 hayvanlık kısa liste oylamaya açıldı. Yanıt sayısı 478 bini aştı; bu, Banka’nın bir banknot görseli için aldığı en yüksek katılım.

Sonuç tablosunda ilginç bir ayrıntı göze çarpıyor. Toprak bombus arısı, peçeli baykuş ve Avrupa kirpisi kendi kategorilerinde birinci oldu. Dördüncü sıradaki Atlantik deniz papağanı ise aslında kızıl tilkiden de yalıçapkınından da daha az oy aldı. Banka, deniz papağanını “en popüler deniz canlısı” olduğu, seriye çeşitlilik katacağı ve kupürleri birbirinden ayırt etmeyi kolaylaştıracağı gerekçesiyle seçti. Böylece İngiliz kıyı şeridi de banknotlarda kendine yer bulmuş olacak.

Asıl mesele güvenlik

Yeni serinin resmi hedefi açık: sahteciliğe karşı direnci artırmak. Her yeniden tasarımda görselin değiştirilmesi, halkın eski ve yeni banknotu kolayca ayırt edebilmesi için bilinçli bir tercih. Farklı dokulara, renklere ve biçimlere sahip dört ayrı canlı, gravür ustalarına ve güvenlik mühendislerine bir portrenin sunamayacağı kadar zengin bir malzeme sunuyor. Göreve başlayacak Baş Veznedar Rhys Phillips’in “son güvenlik özellikleri ve malzeme bilimi” vurgusu da bunu doğruluyor.

Bu iş sabır istiyor. Yeni malzemeler üzerine bilimsel araştırma, erişilebilirlik özellikleri, tasarım konsepti, detaylı gravür, deneme baskıları ve ardından seri üretim... Banka, ilk kupürün ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde dolaşıma girmesini bekliyor.

Nakit hâlâ önemli mi?

Haberin belki de en çarpıcı cümlesi, Baş Veznedar Victoria Cleland’dan geldi: Yarım milyona yakın katılım, “nakdin hâlâ önemli olduğunu gösteriyor.” Kartsız, temassız, uygulamalı ödemenin neredeyse mutlak hâkimiyet kurduğu Londra’da bu iddia ilk başta tuhaf gelebilir. Ama rakamlar Banka’yı haklı çıkarıyor: Nakit, her yedi kişiden biri için hâlâ tercih edilen ödeme yöntemi ve dolaşımdaki nakit miktarı Şubat 2026 sonunda 91,5 milyar sterline ulaşmış durumda. Nakdin kullanımı azalıyor, ama ortadan kalkmıyor; bir güvence ve bir alışkanlık olarak varlığını sürdürüyor.

Banknotlar, bir ülkenin kendini nasıl gördüğünün en gündelik aynası. İngiltere yarım asırdır bu aynada büyük insanlarını gösterdi. Şimdi ise bahçesindeki kirpiyi, ambarındaki baykuşu, kıyısındaki deniz papağanını ve çiçekten çiçeğe konan bombus arısını göstermeyi seçiyor.