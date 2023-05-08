Şu ortaya ‘bar’ı çak, kuşkulara nokta koy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Taksim’deki yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) 29 Ekim 2021’deki açılışından kısa süre önceki sohbetimizde yan tarafa eklenen yeme-içme, etkinlik alanı, kütüphaneden oluşan mekanları anlatırken şu bilgileri verdi:

- Burada Vakko L’Atelier, Divan Brasserie Fuaye Restoran ve Kahve Dünyası yer alacak.

Bu bilgiler üzerine AKM’nin terasında planlanan restoranı kimin işleteceğini sordum, yanıtladı:

- İstanbul’un önde gelen tüm mekan işletmecileri ile görüşeceğiz. AKM’ye, Taksim bölgesine yakışan, fark yaratacak bir mekan oluşturulması için çaba harcayacağız.

Söz konusu görüşmeler sırasında AKM’nin terasındaki restoran alanıyla ilgilenen bazı işletmeciler şu koşulu öne sürdü:

- Kira kontratına alkollü içki servisinin serbest olacağına dair bir madde koysak iyi olur.

Bakan Ersoy, bu talebi abartılı buldu:

- Arkadaşlar, turistik işletme ruhsatı zaten alkollü içki servisini de kapsıyor. Ayrıca bir madde koymanın ne gereği var?

Birçok işletmeciye AKM’nin terasındaki restoran alanı için öngörülen ilk yatırım maliyeti yüksek göründü. Derken işletmeci geçen yıl nisan ayı başlarında belirlendi:

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu & Kaya Demirer…

Doğuş Grubu ve Kaya Demirer kolları sıvadı:

- AKM’nin terası için yepyeni bir restoran markası yaratalım.

Bakan Ersoy, zaman buldukça yeni restoran çalışmalarını yakından izledi. Mekan Murat Tabanlıoğlu ve ekibinin tasarımıyla şekillenirken Ersoy, Kaya Demirer’e şu öneriyi yaptı:

- Restoranın ortasına “bar”ı çak, alkollü içki servisi konusundaki kuşkulara noktayı koy.

İstanbul’un iddialı mekanları arasında ilk sıralara oturması planlanan restorana isim aranırken pazarlama danışmanı, reklam dünyasının duayeni Levent Erden’in kapısı çalındı. Erden, çok geçmeden isim önerisini ortaya koydu:

BİZ İSTANBUL…

Geçen hafta Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu & Kaya Demirer’den davet geldi:

- BİZ’e bekliyoruz…

Bu başlığın altında şu davet cümlesi yer aldı:

Sizleri İstanbul ruhunu doyasıya yaşayacağınız, kültürler arası bir lezzet yolculuğuna, BİZ’e bekliyoruz.

“BİZ İstanbul”a girdiğimde Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüsnü Akhan, Murat Tabanlıoğlu, Altunç Kumova ve Kaya Demirer’le karşılaştım.

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanlığını da yürüten Demirer, “BİZ İstanbul”u şöyle özetledi:

- Bu mekan İstanbul’da yaşamış, İstanbul’dan tat almış, İstanbul’a tat vermiş herkes için olsun istedik. Hepimizin mekanının ismine de kapsayıcılığın güzel bir sembolü olarak gördüğümüz “BİZ”i yakıştırdık.

Ardından ekledi:

- “BİZ İstanbul” ismini projede iletişim, İstanbul tarihi üzerine danışmanlık veren Levent Erden ile duayen tasarımcı Emre Senan ikilisi buldu, logoları ile birlikte paket olarak sundu.

Konseptin 3 yıl önce kafasında “karıncalanmaya” başladığını belirtti:

- Ben böyle bir projeyi daha çok yurt dışında düşünüyordum. Aklımdaki ilk adres de Londra idi. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, projeyi AKM’nin terasında hayata geçirmeyi önerdi. Böylece birlikte ilerlemeye karar verdik.

Mekanın tasarımı ile ilgili şu noktaya işaret etti:

- AKM kompleksinin tasarımı eski dostum Murat Tabanlıoğlu ve ofisine aitti. “BİZ İstanbul”da da Murat Tabanlıoğlu ve ofisi ile ilerlemekten daha doğru bir karar olamazdı.

İstanbul mutfağı üzerine de arama konferansı yapıp, çıktılar aldıklarını bildirdi:

- Menü, İstanbul’un yüzyıllara dayanan tecrübesi, mevsimsel döngüleri ve kendi coğrafyasındaki ürünler etrafında kurgulandı. Şef Tolga Atalay’ın liderliğinde İstanbul’un orijinal reçetelerinden ilham alınarak modern tekniklerle yeniden yorumlandı.

İstanbul’a iz bırakmış bütün medeniyet ve inançların özel günlerinin, tariflerinin menüye yansıyacağını belirtti:

- İstanbul’un kozmopolit yaşamının merkezi Taksim’deki konumuna da atıfla Ermeni ustaların mezelerine, Rumların balık kültürüne, Hristiyanların Noel ve Paskalya, Musevilerin Pesah ve Hanuka adetlerine menüde yer veriliyor.

Bir süre sonra mekana Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşi Pervin Ersoy, Danışmanı Tayfun Topal ile birlikte uğradı. Davete katılanlar “BİZ İstanbul”la ilgili beğenilerini dile getirince şu mesajı verdi:

- Ne zaman kötü bir iş yaptık ki…

Doğuş Holding, AKM’nin çok özel konumu olan terasını 10 yıllığına ciroya endeksli kiraladı. AKM’ye yakışır bir mekan özeniyle Türkiye’de restorana yatırım açısından en büyük harcamayı yaptı.

Doğuş Grubu ve iş ortağı Kaya Demirer, “BİZ İstanbul”u kente kazandırdı…

Bakalım “BİZ” duygusu mekanın müşterilerine ne kadar yansıyabilecek?

Lezzet ve kültür merkezi olacak

KAYA Demirer, “BİZ İstanbul”un bir “lezzet ve kültür merkezi” niteliği taşıdığını belirtip, 3 bölüme ayırdıklarını vurguladı. Bu bölümleri şöyle anlattı:

HAS SALON: Burası daha çok resmi bir duruş sergiliyor. Daha disiplinli bir havası var. Hizmet beklentisi daha yüksek olacak. Arşivlerden araştırılarak gün yüzüne çıkarılan, nadir bilinen reçeteler yenilikçi bakış açısıyla yorumlanacak.

BAR VE LOUNGE: Burada Lizbon’dan esinlendiğimiz devasa barımız var. Tabure üzerinde bar etkileşimini, tamamen açık olarak tasarlanmış mutfağın hareketini seven misafirleri bekleyecek.

LOKANTA: Burası mekanın omurgası. Bu bölümde İstanbul evlerinde ve esnaf lokantalarında pişen özel lezzetler yer alacak. Tencere yemekleri bu bölümde servis edilecek.

Gastronomi ve İstanbul ağırlıklı 1500 kitap var

KAYA Demirer, mekanda kitapların yer aldığı bölümleri işaret etti:

- Burada Levent Erden’in küratörlüğünde, Doğuş Yeme-İçme Turizm ve Perakende Grubu Pazarlama Direktörü Binnaz Uludağ ve ekibinin Patika Kitap Evi’nin (Müslüm Uzun) destekleriyle seçtikleri gastronomi ve İstanbul ağırlıklı 1500 kitap yer alıyor.

Ardından ekledi:

- Bu bölümde “İstanbul Buluşmaları” başlıklı sohbetler de gerçekleştirilebilecek. Ayrıca kitaplarımızı isteyen okumak üzere ödünç alabilecek.

‘BİZ İstanbul’ bütünleştiriyor

LEVENT Erden’e “BİZ İstanbul” isminin öyküsünü sordum, anlatmaya şöyle girdi:

- İstanbul’da, “İstanbulluyum” diyene pek rastlanmıyor. İstanbul’da doğanlar, dede, baba, anne tarafının kökenlerinden bahsediyor. Etnik, kültürel, şu, bu, çok fazla ayrım var.

AKM’nin önemli bileşeni olan teras restoranının özelliklerine değindi:

- Tarihi yarımadadan gökdelenlere uzanan manzarası, bütün kültürleri yansıtan mutfağı, kitapları, resimleri, mimari detayları, hepsi “BİZ”i yansıtıyor.

Noktayı şöyle koydu:

- “BİZ İstanbul”, bütünleştirici, bir araya getirici özellik taşıyor…