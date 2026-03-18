Su yönetimi savunma kadar önemli

Enflasyonu yenmek için su reformu şart ama su yönetiminin sahibi yok. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan; suyun belediyelere bırakılmayacak kadar stratejik, savunma kadar önemli olduğunu savunuyor

Su, artık yalnızca doğal bir kaynak değil; gıda güvenliğinden sanayi üretimine, şehirlerin sürdürülebilirliğinden ekonomik kalkınmaya kadar pek çok alanı doğrudan etkileyen stratejik bir değer. Türkiye’nin şu anda en önemli konusu; su yönetimi, belki de savunma kadar hayati önemde.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan; Ulusal Su Planı için “son derece stratejik bir hamle” diyor ve ekliyor: “Suyun sürdürülebilir yönetimi için tüm paydaşlara kritik rol düşüyor. İSO olarak suyu; üretimin devamlılığı, rekabet gücü, gelecek nesillere karşı sorumluluk çerçevesinde de ele alıyoruz.”

“İSO OLARAK ÖNEMLİ BİR PROJE HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Türkiye’de sanayi üretimi büyürken, su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin de aynı ölçüde kritik bir hale geldi. Erdal Bahçıvan, İSO olarak milletimizin bu gerçeğin etrafında kenetlenmesi ve farkındalık oluşturabilmek için önümüzdeki günlerde bu konuda önemli bir projeyi paylaşacaklarını söylüyor.

Üç tarafı denizle, dört tarafı sorunla çevrili bu kritik coğrafyada savunma sanayiini geliştirmek zorundaydık ve nitekim başardık. Aynı önemi su yönetimine vermeliyiz. Savunma Sanayii Başkanlığı var ama suyu kimin yönettiği net değil. Her önüne gelen yere kuyu açamazsın, suyu boşuna akıtamazsın.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Su yönetimine dair…

Gıda enflasyonunda suyun payı?

Suyun etkisi çok yüksek… Bizde %34; oysa OECD ortalaması %3,5. Suyu çözersek gıdayı ucuzlatabiliriz. Tarımın ve suyun yanlış yönetimi, etiketleri tutuşturuyor. Ülkenin boşa akıtacak tek damla suyu yok.

Su yönetiminde farklı çözümler?

Konya susuz mu? Belki de su nakletmeyi ihaleye çıkar. Akıllı kullandır, kötü kullanandan parasını fazlasıyla al. Artvin’de boşa akan suya yazık. Denizden içme suyu üretenlere bak, yaratıcı çözüm bul.

NOT

SU AKAR TÜRK BAKAR OLMAYALIM

Yakın gelecekte su, petrolden değerli hale gelecek... Bu yakın gelecek, geldi bile. Şu anda gezegende tatlı su kaynaklarına erişimin “kriz” boyutlarına taşındığını görüyoruz. Türkiye, sanılanın aksine su fakiri bir ülke ve damlasını dahi boşa akıtmamalıyız. Unutulmasın ki tarih, su savaşlarıyla doludur.

SU LÛGATI

Susuzluk: Yeterince kaynağı olmayan ulusların, yörelerin, tarımdan beslenmeye dek çektiği sorun

Su israfı: Akarken doldur. Ancak boşa da akıtma. Nehir kenarında dahi suyu tasarruf etmelisin

Su yönetimi: Kaynakları, ihtiyaçlara göre tahsis etmek, tarıma, sanayiye, eve su tedariki sağlamak

Su hasadı: Yağmur suyunun akması için bırakmak yerine, kullanım için biriktirilmesi, depolanması