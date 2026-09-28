Suçtan doğan servete el konulsun

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Bu ülkede küçük yatırımcı risk alsın diye cesaretlendirilir, büyük oyuncu ise kaybederse “sistemik risk” diye korunur. Kaybeden vatandaştır, kazanan yandaş ve iktidarın piyonu açgözlü bürokrattır

1- SORUN: Yüzbinlerin birikimini emanet ettiği fonlar bir gecede şişirilmiş, sonra boşaltılmış. Hep aynı TERANE dediğimiz süreçte yatırımcıyı fonuna kadar soydular. Kazananlar lüks araçlarla yurtdışı hesaplarla, siyaset gölgesiyle dolaşırken kaybedenler “tasfiye süreci” diye resmen avutuluyor.

2- ETKİSİ: Bu bir piyasa kazası değil; denetimsizliğin, yakınlığın ve açgözlülüğün organize ettiği bir servet transferi… Halkın alın teri birikmiş, birileri servet biriktirmiş. Siyasetin gücüyle vatandaş dolandırılmış. Tıpkı 2 anahtar vadeden KEY ve Zor-Tas öneren kamu maliyesinin yaptığı gibi…

ZENGİNLEŞME SUÇUN MEYVESİ İSE O MEYVE DALINDA BIRAKILAMAZ

3- ÇÖZÜM: Fon vurgunundan servet edinenlerin malı, mülkü, hesabı, şirketi, yakınına devrettiği her şey müsadere edilsin. Helal kazanç değilse, devlet onu korumasın. Kaçırılan para yurt dışına gitmişse geri getirilsin; getirilemiyorsa burada kalan her varlık hazineye, mağdura ve kamuya iade edilsin.

4- YÖNTEM: SPK yargılansın. Çünkü görev, kriz patladıktan sonra açıklama yapmak değildir. Görev, usulsüzlük büyürken durdurmaktır. Savcılık aylar önce yazı yazmış, piyasada anormal hareketler gözlenmiş, fonlar şişmiş, küçük yatırımcı içeri çekilmiş… SPK dokunulmaz değildir, hesap versin.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Müsadereye dair…

Müsadere nedir?

İşlenen bir suçla ilgili olan eşya veya kazançların mülkiyetinin, mahkeme kararıyla devlete geçirilmesi demektir. Diğer bir adıyla zoralım olarak bilinir ve suç imparatorlarının servetleri devletin malı olur.

Kim el koymalı?

Devlet erkini elinde tutan siyasiler veya muktedirler değil, yasalarla belirlenmiş, bağımsızlığı ve adaletinden emin olunan mahkemeler buna karar vermeli. Zira son derece ağır bir müeyyidedir.

NOT

MÜSADERE EDİN, YİNE BİZE ÖDETMEYİN

Darbeci Kenan Evren, dövizzedelerin külfetini halka ödetmişti. KKM’nin 60 milyar $’ını biz ödedik. Halkın alın teri birikmiş, birileri servet biriktirmiş. Hukuk işleyecekse önce şu netleşsin: Kim bu parayı aldı? Kim bu yükselişi görüp durmadı? Kim milletin birikimini kişisel servete çevirdi? Bize ödetmeyin.

MÜSADERE LÛGATI

Eşya müsaderesi: Suçtan kullanılan, işlenmesine tahsis edilen, eşya ve aracın devlete geçmesi

Kazanç müsaderesi: Suç işlenerek elde edilen maddi menfaatlerin ve paranın devlete aktarılması

Güvenlik tedbiri: Türk Ceza Kanunu’nda müsadere, bir ceza değil, kalıcı bir güvenlik tedbiridir

Genel müsadere: Yasaktır. Kişinin tüm mal varlığına el konulamaz, suçla bağlantılıları alınır