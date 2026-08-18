Süper Lig’de ücret ekonomisi ve transfer harcamaları kıskacında geçen çeyrek yüzyıl (1)

Trendyol Süper Lig başladı. Kulüplerimiz 2026-27 sezonu yaz transferlerine tam gaz devam ediyor. Süper Lig 2026-2027 futbol sezonu birinci (yaz) transfer ve tescil dönemi 4 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek.

Bu yazının kaleme alındığı tarih itibarıyla Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer Süper Lig kulüplerimiz transfere toplamda 140 milyon euroya yakın harcama yaptı. Ancak ligimiz transferde dış açık vermeye devam ediyor.

Bu süreçte Fenerbahçe bu yaz transferlerinde 82 milyon euro, Beşiktaş ise 58,3 milyon euro net açık vermiş durumda. 14 Ağustos itibarıyla transfer gelirleri ve giderleri netleştirildiğinde Süper Lig’in toplam transfer açığı yaklaşık 83 milyon euroyu buluyor.

Bu nedenle, Süper Lig’de 2000–2026 döneminin transfer ekonomisini ve onun belirlediği ücret düzenini iki bölümlük yazı dizimle mercek altına aldım. Analizi somutlaştırmak adına, AI ile hazırladığım infografiği de aşağıda sizlerle paylaşıyorum.

Süper Lig Yetenek İhraç Eden Ligden Daha Çok Yetenek İthal Eden Bir Lig

2000–2026 döneminde küresel futbol ekonomisi içinde transfer piyasası, hem kulüplerin finansal sürdürülebilirliğini hem de liglerin yapısal konumunu belirleyen en kritik alanlardan biri hâline gelmiştir. Süper Lig bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden birisi olarak karşımızda duruyor.

Küresel sistemde “çevre lig” olarak konumlanan Süper Lig, klasik anlamda oyuncu yetiştirip ihraç eden bir model geliştirmek yerine uzun yıllar boyunca dışa bağımlı bir transfer stratejisi izleyerek, “yetiştir-sat” yerine, “ithal et-tüket” yaklaşımıyla yoluna devam ediyor. Bu tercih, lig genelinde kronikleşen bir net transfer açığına yol açıyor ve Süper Lig’i çeyrek asırdır transfer piyasasında net ithalatçı konumuna taşıyor.

Transferlerin Kulüp Bilançolarına Etkisi Ağır Oluyor

Gerçekte; bu yapının kulüp bilançolarına yansıması oldukça ağır olmuştur. Büyük kulüplerin yüksek bonservis bedelleriyle oyuncu transfer etmesine karşın, oyuncu satış gelirlerinin sınırlı kalması finansal dengesizlikleri derinleştirmiştir. Son yıllarda yüz milyonlarca euroya ulaşan net transfer açıkları, Süper Lig’in merkez ligler gibi harcama yapan ancak aynı ölçüde gelir yaratamayan bir yapı içinde olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu durum, Türkiye’yi küresel futbol ekonomisinde “gelir üretmeden harcayan çevre lig” olarak tanımlanabilecek özgün bir konuma yerleştirmektedir.

2026 yaz transfer dönemi bu eğilimi daha da belirgin hâle getirmiştir. Yüksek bonservisli transferler ve buna eşlik eden ağır maaş yükümlülükleri, kulüplerin finansal risklerini artırmıştır. Üstelik bazı oyuncuların bonservissiz transfer edilmesine rağmen yüksek yıllık ücretler nedeniyle toplam maliyetlerinin oldukça yüksek seviyelere çıkması, sorunun yalnızca transfer bedellerinden ibaret olmadığını göstermektedir.

Kulüpler farklı stratejiler denemekte; kimi yüksek maliyetli yıldızlara yönelirken, kimi genç oyuncu yatırımlarını tercih etmektedir. Stratejiler farklılık gösterse de ortaya çıkan tablo değişmemekte; finansal açık büyümeye devam etmektedir. Yaptığım araştırmalar, Süper Lig kulüplerinin 2000–2026 döneminde toplamda yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde transfer harcaması gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır. Bu tutarın yaklaşık 1,6 milyar dolarlık kısmı ise ligin en büyük dört kulübü tarafından yapılmıştır.

Gelirleri giderlerini karşılamakta yetersiz kalan bu kulüpler, söz konusu transfer harcamalarını finanse edebilmek için ağırlıklı olarak borçlanma yoluna gitmiş; bunun yanında bedelli sermaye artırımları ve varlık satışları gibi yöntemlere başvurmuştur. Nitekim borsada işlem gören dört büyük kulübün 2002–2026 yılları arasında gerçekleştirdikleri bedelli sermaye artırımları yoluyla sağladıkları toplam kaynak yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu durum, transfer harcamalarının önemli ölçüde dış kaynak ve sermaye enjeksiyonu ile finanse edildiğini açık biçimde göstermektedir.

Kulüp Borçları 90 Milyar TL’ye Dayandı

Transfer harcamalarının yarattığı finansal baskı, kulüp bilançolarında belirgin bir bozulmaya yol açmış ve toplam borçluluk seviyesini 91 milyar TL bandına taşımıştır. Nitekim yalnızca dört büyük kulübün toplam borcu, 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla 80,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Aynı dönemde Süper Lig kulüplerinin 31 Mayıs 2025 – 30 Haziran 2026 arasındaki toplam gelirleri yaklaşık 60 milyar TL seviyesine yükselirken, bu gelirin %63,5’ine karşılık gelen 38,1 milyar TL’lik kısmının yine söz konusu dört kulüp tarafından elde edildiği görülmektedir.

Artan borç yükünü hafifletmek isteyen kulüpler, bedelli sermaye artırımları, gayrimenkul satışları, borç yapılandırmaları ve gelecekte elde edilecek gelirlerin bugünden kullanılması gibi çeşitli finansal araçlara yönelmiştir. Ancak bu yöntemler, yapısal sorunları ortadan kaldırmak yerine çoğunlukla kısa vadeli bir rahatlama sağlamış; uzun vadede ise kulüplerin finansal kırılganlığını daha da derinleştiren bir etki yaratmıştır.

Oyuncu Ücret ve Maaşları Süper Lig İçin Büyük Mali Yük!

Süper Lig’de finansal sorunun ikinci ve daha belirleyici boyutu ise oyuncu maaşlarıdır. Son yıllarda maaş giderleri transfer harcamalarının da önüne geçerek kulüplerin en büyük mali yükü hâline gelmiştir. 2026-27 sezonu itibarıyla Süper Lig'de toplam maaş bütçesinin 538,6 milyon euro seviyesine ulaşması, gelirleri sınırlı bir lig için oldukça yüksek bir düzeyi ifade etmektedir. Üstelik bu yükün büyük bölümü birkaç büyük kulüp üzerinde yoğunlaşmakta, bu da ligin finansal yapısını daha dengesiz ve kırılgan hâle getirmektedir.

Bugün geldiğimiz noktada Süper Lig’deki temel sorun, transfer ve maaş giderlerinin birlikte yarattığı çift yönlü baskıdır. Yüksek bonservisle transfer edilen bir oyuncu kulübe amortisman yükü getirirken, aynı oyuncuya ödenen yüksek maaşlar kulübün nakit akışını zorlamaktadır. Dolayısıyla bir oyuncunun gerçek maliyeti yalnızca transfer bedeliyle değil, sözleşme süresi boyunca ödenecek toplam ücretle birlikte değerlendirilmelidir. Türkiye’de gelirlerin büyük ölçüde TL, giderlerin ise euro bazlı olması bu sorunu daha da derinleştirmekte; kur dalgalanmaları kulüplerin mali yapısını doğrudan etkilemektedir.

Yukarıdaki tablo, 2026-2027 sezonunda Süper Lig’de maaş yapısının son derece dengesiz ve “üstte yoğunlaşmış” bir modelde ilerlediğini açık biçimde gösteriyor.Özellikle Fenerbahçe’nin yaklaşık 170,7 milyon euroluk maaş bütçesiyle zirvede yer alması ve Galatasaray ile birlikte lig ortalamasının çok üzerine çıkması, rekabetin mali açıdan birkaç kulüp lehine keskin biçimde ayrıştığını ortaya koyuyor. Beşiktaş ve Trabzonspor’un da görece yüksek bordrolarıyla bu kümeye eklendiği görülürken, Anadolu kulüplerinin maaş seviyelerinin dramatik biçimde aşağıda kalması lig içinde iki farklı ekonomik gerçeklik yaratıyor. Bu yapı, sportif rekabetin finansal güçle doğrudan bağlantılı hâle geldiğini, ancak aynı zamanda gelir-gider dengesi zayıf olan kulüpler için sürdürülemez bir mali baskı ürettiğini düşündürüyor; nitekim maaşların büyük ölçüde sabit ücretlerden oluşması ve performans primlerinin sınırlı kalması da riskin kulüpler üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor.

Süper Lig Bordrosunun Yaklaşık %80’ini Dört Büyük Kulüp Ödüyor

2026-27 sezonu verilerine göre Süper Lig’in finansal dengesi belirgin bir biçimde Fenerbahçe ve Galatasaray ekseninde şekillenmektedir; nitekim bu iki kulüp, lig geneline yansıyan toplam maaş yükünün yaklaşık %53’ünü tek başlarına sırtlamaktadır. Fenerbahçe, 170,7 milyon euroluk yıllık brüt sabit maaş bütçesi yüküyle finansal büyüklük açısından zirvede yer alırken, lig genelindeki tahminî %31,6’lık payıyla rakiplerine belirgin bir fark atmaktadır.

Galatasaray ise 116,9 milyon euroluk bütçesiyle ikinci sırada gelmesine karşın, yıllık 18,75 milyon euro kazanan Victor Osimhen hamlesiyle Süper Lig’in en yüksek maaş alan oyuncusuna ev sahipliği yapmaktadır. Buna karşılık Beşiktaş (65,5 milyon euro) ve Trabzonspor (61,9 milyon euro), en yüksek maaşlı oyuncu tercihlerinde (sırasıyla Leandro Trossard ve Mohamed Salah) dikkat çekici isimlere yer verseler de toplam bütçe bazında ilk iki rakibinin oldukça gerisinde kalmıştır. Sonuç olarak, Dört Büyükler toplamda yıllık 415 milyon euro sabit maaş yükü ile Süper Lig’in tüm harcama hacminin yaklaşık %77’sini kontrol ederek lig içi ekonomik makasın ne denli açıldığını somut bir şekilde ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak tablo, Süper Lig’de ücret harcamalarının hem rekabet eşitsizliğini derinleştirdiğini hem de finansal kırılganlığı artıran temel faktörlerden biri olmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

Yüksek Maliyetli Transferler Görünürlüğü Artırıyor Ama Mali Yapı Kırılganlaşıyor

Buna rağmen yüksek maaşlı yıldız transferlerinin tamamen olumsuz olduğu söylenemez. Bu tür yatırımlar ligin marka değerini artırmakta, uluslararası görünürlüğünü güçlendirmekte ve ticari gelir potansiyelini yükseltmektedir. Yıldız oyuncuların varlığı, medya ilgisini artırmakta, sponsorluk anlaşmalarını desteklemekte ve taraftar etkileşimini güçlendirmektedir. Ancak bu olumlu etkiler, maliyet tarafında oluşan yükü dengelemeye çoğu zaman yetmemektedir.

Kısacası; Süper Lig, küresel futbol ekonomisinde ne merkez ligler kadar güçlü bir gelir yapısına ne de sağlıklı çevre ligler gibi sürdürülebilir bir üretim modeline sahiptir. Buna rağmen yüksek harcama eğilimini sürdürmesi, sistemi “hibrit ama kırılgan” bir yapıya dönüştürmektedir. Bugün gelinen noktada temel sorun transfer yapmak değil, bu transferlerin hangi finansman modeliyle gerçekleştirildiğidir. Mevcut yapı değişmediği sürece yüksek profilli transferler kısa vadede heyecan yaratsa da uzun vadede borç sarmalını derinleştirmeye devam edecektir.

Kontrolsüz Büyüyen Maaşlar Finansal Disiplini Bozuyor

Bu çerçevede Türk futbolunun karşı karşıya olduğu en büyük risk, transfer harcamalarından ziyade kontrolsüz biçimde büyüyen maaş ekonomisidir. Çünkü transfer bedelleri zaman içinde amorti edilebilirken, maaş giderleri sürekli nakit çıkışı gerektirmekte ve kulüplerin finansal esnekliğini ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla sürdürülebilir bir futbol ekonomisi için harcama odaklı modelden vazgeçilmesi, değer üretimi, oyuncu geliştirme ve finansal disiplin temelinde yeni bir yapının inşa edilmesi zorunludur.

Süper Lig’de Gelir Yaratma ile Harcamalar Arasındaki Dengesizlik Sürdürülebilir mi?

Türkiye’de profesyonel futbolun en üst düzeyi olan Süper Lig, yalnızca sportif rekabetin sahaya yansıdığı bir organizasyon değil; aynı zamanda ekonomik, finansal ve yönetsel dinamiklerin iç içe geçtiği karmaşık bir ekosistemdir. Son yıllarda açıklanan finansal veriler, bu yapının sürdürülebilirlik açısından ciddi kırılganlıklar taşıdığını açık biçimde ortaya koymaktadır. Kulüplerin gelir yaratma kapasitesi ile harcama alışkanlıkları arasındaki dengesizlik, borçluluk seviyelerinin dramatik biçimde artmasına yol açarken, Türk futbolunun geleceğini de doğrudan etkilemektedir.

Süper Lig kulüplerinin konsolide finansal verileri incelendiğinde, gelir ve gider arasındaki makasın giderek açıldığı görülmektedir. Dört büyük kulübün toplam gelirleri 38,1 milyar TL seviyesine ulaşmış olmasına rağmen, giderlerin 54,6 milyar TL’ye çıkması, yaklaşık 16,5 milyar TL’lik gider fazlası (açık) yaratmaktadır. Bu tablo, kulüplerin faaliyetlerini kendi yarattıkları gelirlerle finanse edemediğini, aksine sürekli dış kaynak kullanımına ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Daha çarpıcı olan ise Süper Lig’de toplam borç stokunun 91,67 milyar TL gibi son derece yüksek bir seviyeye ulaşmış olmasıdır. Bu durum, yalnızca kısa vadeli bir finansman sorunu değil; yapısal bir sürdürülebilirlik krizine işaret etmektedir.

Süper Lig Yayın Gelirlerinde Hak Ettiği Yerden Uzak

Gelir tarafına bakıldığında, Süper Lig kulüplerinin en önemli kaynaklarının yayın gelirleri, sponsorluk anlaşmaları, ticari faaliyetler ve oyuncu satışları olduğu görülmektedir. Ancak Türkiye’de yayın gelirlerinin uluslararası liglerle kıyaslandığında oldukça sınırlı kalması, kulüplerin finansal kapasitesini doğrudan sınırlandırmaktadır. Örneğin, Süper Lig’in yıllık yayın geliri yaklaşık 182 milyon dolar seviyesindeyken, Avrupa’nın önde gelen liglerinde bu rakam milyarlarca euroyu bulmaktadır. Bu gelir farkı, kulüplerin rekabet gücünü zayıflatırken, mali disiplinden uzaklaşmalarına da zemin hazırlamaktadır.

“Capology” Verilerine Göre Süper Lig’de Tahmini Ücretler 540 Milyon Euro’ya Ulaşıyor

Buna karşın gider kalemleri incelendiğinde en büyük yükün futbolcu maaşları ve transfer harcamaları olduğu görülmektedir. Capology verilerine göre Süper Lig kulüplerinin oyunculara ödediği toplam maaş ve ücretler, gelirlerin önemli bir kısmını tüketmektedir.

Süper Lig’de 18 kulübün toplam bordrosu, bonuslar dâhil edildiğinde yıllık tahmini ücretler toplamı 538,6 milyon euroya ulaşıyor. Ücret giderlerinin %78’lik kısmı (yaklaşık 415 milyon euro) ise 4 büyük kulübe ait görünüyor. Bu durum, sportif başarı hedefiyle yapılan agresif harcamaların finansal gerçeklikten kopuk olduğunu ortaya koymaktadır. Kulüpler, kısa vadeli başarı beklentisiyle yüksek maliyetli transferlere yönelmekte; ancak bu yatırımların geri dönüşü çoğu zaman beklenen düzeyde olmamaktadır.

Kulüp bazlı analizler de bu genel tabloyu destekler niteliktedir. Örneğin, Galatasaray yaklaşık 15 milyar TL gelir elde ederken 13,5 milyar TL gider ile operasyonel kâr açıklamış görünmektedir. Ancak kulübün toplam borcunun 25,6 milyar TL seviyesinde olması ve geçmiş yıllardan gelen 15,7 milyar TL’lik birikmiş zarar, bu kârlılığın sürdürülebilir olmadığını göstermektedir. Benzer şekilde Fenerbahçe’nin operasyonel zararı 1,68 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, borç/özkaynak oranının %261 gibi yüksek bir seviyeye ulaşması finansal riskin büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Beşiktaş ise yaklaşık 5 milyar TL gelirine karşılık 9,1 milyar TL gider ile 4,1 milyar TL operasyonel zarar açıklamış ve %632,5 gibi son derece yüksek bir borç/özkaynak oranına ulaşmıştır. Trabzonspor ise görece daha düşük bir borç/özkaynak oranına sahip olsa da genel finansal yapı içinde o da kırılgan bir konumdadır.

Gelir Üretimi Kapasitesi Sınırlı, Harcama Potansiyeli Yüksek Bir LigBu veriler ışığında Süper Lig’deki temel sorunun, gelir üretim kapasitesinin sınırlı olmasına karşın harcama disiplininin sağlanamaması olduğu söylenebilir. Kulüpler, sportif rekabet baskısı altında rasyonel olmayan finansal kararlar almakta ve bu durum borç sarmalını derinleştirmektedir. Özellikle döviz cinsinden yapılan transfer ve maaş ödemeleri, Türk lirasının değer kaybı karşısında kulüplerin finansal yükünü daha da artırmaktadır.

Bununla birlikte yapılan transferlerin tamamen olumsuz etkiler yarattığını söylemek de eksik bir değerlendirme olur. Yüksek profilli oyuncu transferleri, kulüplerin marka değerini artırmakta, taraftar ilgisini canlandırmakta ve ticari gelirlerde kısa vadeli artışlar sağlayabilmektedir. Nitekim büyük transferler, sosyal medya etkileşimlerini artırmakta ve kulüplerin global görünürlüğünü güçlendirmektedir. Ancak bu olumlu etkilerin kalıcı olabilmesi için finansal sürdürülebilirlik ile desteklenmesi gerekmektedir. Aksi hâlde, kısa vadeli gelir artışları uzun vadeli borç yükünü dengelemekte yetersiz kalmaktadır.

Gelir Dağılımındaki Dengesizlik Rekabeti Bozuyor!

Süper Lig’in 2026 Temmuz itibarıyla toplam gelirleri 1 milyar euroyu aşmış durumda; bu da yaklaşık 60 milyar TL’lik önemli bir ekonomik büyüklüğe işaret ediyor. Ancak bu gelirin yaklaşık %63,5’inin dört büyük kulüp tarafından yaratılması, lig içindeki rekabet dengesini doğal olarak bozuyor ve yapısal bir eşitsizlik doğuruyor.

Mevcut yapıda öne çıkan en temel sorun ise gelir dağılımındaki adaletsizliktir. Büyük kulüpler, yüksek marka değerleri ve geniş taraftar tabanlarının sağladığı avantajla daha fazla gelir elde ederken, Anadolu kulüpleri oldukça sınırlı kaynaklarla ayakta kalmaya ve rekabet etmeye çalışmaktadır. Bu tablo, ligdeki sportif rekabeti zayıflatırken finansal uçurumu da giderek derinleştirmektedir. Oysa sürdürülebilir ve dengeli bir lig yapısı için gelirlerin daha adil paylaşılması, yalnızca büyük kulüplerin değil tüm kulüplerin mali açıdan güçlendirilmesi kritik bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır.

Dengede Rekabet İçin Neler Yapılmalı?

Süper Lig’de rekabet gücünün yükseltilebilmesi; dengesiz rekabetin minimize, dengede rekabetin ise maksimize edilmesine bağlıdır. Bu açıdan konuya yaklaşıldığında, çözüm önerileri olarak ilkin mali disiplinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Kulüplerin gelirlerine göre harcama yapmasını zorunlu kılacak bir maaş bütçesi sınırlaması (salary cap) uygulaması, finansal dengelerin korunmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca bağımsız ve merkezi bir denetim mekanizmasının kurulması, kulüplerin finansal şeffaflığını artırarak kontrolsüz borçlanmanın önüne geçebilir. Bunun yanı sıra altyapı yatırımlarının artırılması ve genç oyuncu yetiştirme sisteminin güçlendirilmesi, uzun vadede transfer harcamalarını azaltarak kulüplerin mali yapısını iyileştirebilir.

Dijitalleşme ve yeni gelir modelleri de Süper Lig için önemli bir fırsat alanı sunmaktadır. Yayıncılık gelirlerinin çeşitlendirilmesi, dijital platformlar üzerinden doğrudan taraftara ulaşılması ve veri odaklı gelir yaratma modellerinin geliştirilmesi, kulüplerin finansal bağımsızlığını artırabilir. Ancak bu dönüşümün başarılı olabilmesi için kurumsal yönetim anlayışının güçlendirilmesi ve stratejik planlamanın ön plana çıkarılması gerekmektedir.

Özetlemem gerekirse; Süper Lig’in finansal yapısı, sürdürülebilirlik açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Gelir ve gider arasındaki dengesizlik, yüksek borçluluk oranları ve mali disiplinsizlik, Türk futbolunun geleceğini tehdit etmektedir. Ancak doğru politikalar ve yapısal reformlarla bu tabloyu tersine çevirmek mümkündür. Finansal gerçeklik ile sportif hedefler arasında dengeli bir ilişki kurulması, yalnızca kulüplerin değil, Türk futbolunun tamamının sağlıklı bir geleceğe ulaşmasının temel şartıdır. Süper Lig’in rekabet gücünü artırmak ve uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmesini sağlamak için, ekonomik akılcılığın ve kurumsal yönetim anlayışının ön plana çıkarılması kaçınılmazdır.

Bu bağlamda Türk futbolunun önünde iki temel yol bulunmaktadır: ya mevcut finansal alışkanlıklar devam ettirilerek borç sarmalı derinleşecek ya da disiplinli ve sürdürülebilir bir model benimsenerek yeni bir ekonomik denge kurulacaktır. Tercih edilecek yol, yalnızca kulüplerin değil, Türk futbolunun uzun vadeli kaderini belirleyecektir.

Sadece Yeşil Sahada Değil, Ekonomik ve Finansal Olarak da Rekabetin Adil Olması Sağlanmalıdır

Ülkemizde haksız ve dengesiz rekabet üzerinde yükselen futbol, uzun zamandır yalnızca sahadaki rekabetle değil, aynı zamanda ekonomik gerçekliklerle şekillenen çok katmanlı bir yapı olarak varlığını sürdürmektedir. Süper Lig bu yapının en görünür yüzü olmakla birlikte, aslında küresel futbol ekonomisinin merkez-çevre ilişkileri içinde konumlanan, kendine özgü dinamikleri olan bir sistemdir. 2000’li yıllardan 2026’ya uzanan süreçte transfer harcamaları, oyuncu maaşları ve finansman yöntemleri üzerinden şekillenen bu yapı, bugün ciddi bir sürdürülebilirlik tartışmasının merkezinde yer almaktadır. Bu makale, söz konusu dönemi finansal veriler ışığında bütüncül biçimde ele alarak Süper Lig’in ekonomik gerçekliğini ortaya koymaktadır.

2000 sonrası dönemde küresel futbol ekonomisinde transfer piyasası, kulüplerin yalnızca sportif performansını değil, aynı zamanda finansal kaderini belirleyen en önemli alanlardan biri hâline gelmiştir. Avrupa’nın büyük ligleri, bu piyasada yüksek gelir üretme kapasitesi sayesinde sürdürülebilir modeller geliştirebilirken, Türkiye Süper Lig farklı bir yol izlemiştir. Süper Lig, klasik anlamda “yetiştir ve sat” modeline dayalı bir yapı kurmak yerine, uzun yıllar boyunca dışa bağımlı bir transfer stratejisini benimsemiş; başka bir ifadeyle “ithal et ve tüket” yaklaşımı sistemin temelini oluşturmuştur. Bu tercih, kısa vadede rekabet gücünü artıran bir unsur gibi görünse de, uzun vadede finansal kırılganlığı derinleştiren bir sonuç üretmiştir.

Haksız Rekabetin En Büyük Göstergesi Takım Değerleri Arasındaki Uçurum

Süper Lig’in takım değerleri üzerinden konsolide değeri Ağustos 2026 itibarıyla 1,5 milyar euroya ulaşmış durumda. Bu bağlamda konuya yaklaşıldığında, sadece dört kulübün toplam takım değerleri 1.051 milyon euro, Süper Lig’in toplam takım değerinin %67’sini oluşturuyor. Bu değeri artıran yegâne unsur ise gerçekleştirilen transferlerdir.

Transfermarkt verileri, bu yapısal sorunu açık biçimde ortaya koymaktadır. 2025/26 sezonunda yaklaşık 479,4 milyon euro transfer harcamasına karşılık 269,2 milyon euro gelir elde edilmiş ve sezon -210,2 milyon euro net açıkla tamamlanmıştır. Bir önceki sezon olan 2024/25’te net açık -111,1 milyon euro, 2026/27 projeksiyonunda ise -113,4 milyon euro seviyesindedir. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, 2010’lu yılların toplam net transfer açığı -253,7 milyon euro, 2000’li yılların toplamı ise -235,6 milyon euro olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler, Türkiye’nin yaklaşık çeyrek asırdır sistematik biçimde transfer piyasasında net ithalatçı konumda olduğunu göstermektedir. Bu durum, Süper Lig’i küresel futbol ekonomisinde benzersiz bir yere taşımaktadır: gelir üretmeden harcayan, merkez ligler gibi davranan ancak onların finansal gücüne sahip olmayan bir çevre ligi.

Kulüpler Transferlerde Net Açık Veriyorlar

Bu yapının kulüp bazındaki yansımaları daha da çarpıcıdır. Son dönem verilerine göre Galatasaray 157,6 milyon euro harcama yaparken yalnızca 18 milyon euro transfer geliri elde etmiş ve yaklaşık -139,5 milyon euro net açık vermiştir. Fenerbahçe’nin 124 milyon euro harcamaya karşılık 52 milyon euro gelirle -71,9 milyon euro açık verdiği, Beşiktaş’ın ise 99,7 milyon euro harcama ve 71,8 milyon euro gelirle -27,9 milyon euro açıkta kaldığı görülmektedir. Bu üç kulübün performansı bile tek başına sistemin sürdürülebilir olmadığını ortaya koymaktadır. Nitekim son beş yılda Süper Lig kulüplerinin toplam net transfer açığı yaklaşık -477 milyon euroya ulaşmıştır.

2026 yaz transfer dönemi ise bu eğilimi daha da keskinleştirmiştir. Fenerbahçe’nin Mason Greenwood için yaklaşık 39 milyon euro bonservis ödemesi, Galatasaray’ın Victor Osimhen transferinde 75 milyon euro seviyesine çıkarak lig tarihinin en yüksek bedeline ulaşması, Beşiktaş’ın Orkun Kökçü için yaklaşık 25 milyon euro yatırım yapması ve Trabzonspor’un bonservissiz olarak Mohamed Salah’ı kadrosuna katmasına rağmen yıllık yaklaşık 17 milyon euro maaş yükü altına girmesi, Süper Lig kulüplerinin finansal risk iştahının ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Bu transferler yalnızca bonservis bedelleriyle değil, beraberinde getirdikleri maaş, imza parası ve ticari yükümlülüklerle birlikte değerlendirildiğinde, kulüplerin bilanço üzerindeki baskıyı ciddi ölçüde artırmaktadır.

Transfer Açıkları Kulüp Borçlarını Artırıyor

Transfer harcamalarının yarattığı bu açık, doğal olarak kulüplerin borçluluk seviyesine yansımaktadır. Türkiye’de dört büyük kulübün toplam borcunun 80,5 milyar TL’ye ulaşması, finansal yapının ne kadar kırılgan olduğunu göstermektedir. Bu tablo, kulüplerin kendi yarattıkları gelirlerle ayakta kalamadığını, sürekli dış finansmana ihtiyaç duyduğunu açıkça göstermektedir.

Futbol Kaynaklarına Ulaşımda Büyük Dengesizlik ve Haksızlık VarBugün Türk futbolunun temel sorunlarından biri, futbol kaynaklarına erişim ve bu kaynakların etkin kullanımıdır.

Bu finansman ihtiyacını karşılamak için kulüpler farklı yöntemlere başvurmaktadır. Bedelli sermaye artırımları özellikle halka açık kulüpler için önemli bir kaynak yaratma aracı hâline gelmiş, taraftarlar adeta yatırımcıya dönüştürülmüştür. Nitekim bu kapsamda özellikle Borsa İstanbul’da işlem gören dört büyük kulüp, para ve sermaye piyasası araçları sayesinde mevcut kaynakların önemli bir bölümünü kontrol eder hâle gelmiştir. Bu durum, Süper Lig’de kaynakların dengeli dağılımını ve etkin kullanımını zorlaştırmaktadır. Oysa kaynak optimizasyonunun sağlanması, hem rekabetin adil bir zemine oturması hem de futbol kalitesinin yükselmesi açısından kritik önemdedir. Nitekim BİST’te işlem gören bu dört kulüp son 15 yılda yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bedelli sermaye artırımı yoluyla önemli bir finansman yaratmış, ancak bu kaynakların büyük bölümü transfer harcamalarına yönlendirilmiştir. Bu tercih, ligdeki rekabet dengesini bozarak eşitsizliği derinleştirmiş ve zamanla haksız rekabet ortamının oluşmasına zemin hazırlamıştır.

Bunun yanı sıra gayrimenkul satışları ve varlık monetizasyonu, kısa vadeli nakit yaratma amacıyla sıkça kullanılan yöntemler arasındadır. Ancak bu yaklaşım, kulüplerin varlık tabanını zayıflatmakta ve uzun vadede sürdürülebilirliği olumsuz etkilemektedir. Bankalar Birliği anlaşmalarıyla yapılan borç yapılandırmaları ise borcu ortadan kaldırmak yerine zamana yaymakta, faiz yükünü farklı bir biçimde sürdürmektedir. Gelecek yıllara ait sponsorluk ve yayın gelirlerinin bugünden kullanılması da finansal esnekliği azaltan bir diğer önemli faktördür.

Yazımızın ikinci bölümünü daha sonra sizlerle paylaşacağım.