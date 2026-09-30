Sürdürülebilirlik denetiminde yeni eşik

Selahattin İPEK



Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Sorumlu Ortak Denetçi

Türkiye, sürdürülebilirlik raporlaması alanında çok önemli ve kritik bir eşiği geride bırakmış durumdadır. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile birlikte mesele artık yalnızca "şirketler raporlama yapacak mı, yapmayacak mı?" sorusundan ibaret olmaktan çıkmıştır. Bugünün ve geleceğin temel sorusu, üretilen sürdürülebilirlik bilgisinin ne kadar güvenilir, ne derece karşılaştırılabilir ve küresel piyasalarda ne kadar kullanılabilir olacağıdır.

Vitrindeki Rapor ile Sahadaki Gerçeklik Arasında

Sürdürülebilirlik raporlaması, finansal tablolara veya faaliyet raporlarına eklenmiş birkaç çevresel göstergeden ya da iyi niyet beyanından ibaret bir olgu değildir. Enerji tüketimi, sera gazı emisyonları, iklim riskleri, su yönetimi, kaynak verimliliği, çalışan hakları, tedarik zinciri uyumu ve kurumsal yönetişim süreçleri aynı büyük resmin birbirine bağlı farklı parçalarını oluşturmaktadır. Bu karmaşık yapı nedeniyle, sürdürülebilirlik verisinin güvenilirliği ve doğruluğu, yalnızca geleneksel muhasebe teknikleriyle veya mali formüllerle açıklanabilecek bir mesele değildir.

Burada düzenleyici otorite olarak KGK’nın rolünü ve kurumsal ağırlığını doğru yere koymak büyük önem arz etmektedir. Kurum, Türkiye’de muhasebe ve denetim alanında kamu gözetimini başarıyla sağlamakla birlikte, sürdürülebilirlik raporlamasının da standart, ölçülebilir ve güvenilir bir zeminde gelişmesi için gerekli düzenleyici çerçeveyi kararlılıkla oluşturmaktadır. Dolayısıyla, konuya ilişkin tartışmaların ve eleştirel yaklaşımların amacı asla KGK’yı yıpratmak veya hedef almak değil; sahadaki uygulamanın önümüzdeki dönemde hangi stratejik noktalarda daha da güçlendirilmesi ve tahkim edilmesi gerektiğini rasyonel bir yaklaşımla ortaya koymak olmalıdır.

Finansal Denetim Mantığı Sürdürülebilirlik Verisine Tek Başına Yetmez

Finansal denetimde yıllardır kullanılan ve olgunlaşan örnekleme, doğrulama ve analitik inceleme yöntemleri, sürdürülebilirlik bilgilerinin önemli bir bölümünde doğrudan uygulanabilecek olsa da, bu yeni alanın veri kaynağı ve teknik ölçüm yöntemleri radikal bir biçimde farklılaşmaktadır. Örneğin, bir fabrikanın aylık elektrik tüketimi doğrudan muhasebe kayıtları, faturalar ve finansal hareketlerle ilişkilendirilebilir; ancak işin içine emisyon faktörleri, üretim esnasındaki kimyasal süreçler, yakıt türlerinin teknik özellikleri veya karmaşık mühendislik hesaplamaları girdiğinde, geleneksel mali denetim araçları yetersiz kalmakta ve derin bir teknik mühendislik bilgisi zorunlu hale gelmektedir.

Bu nedenle, geleceğin sürdürülebilirlik güvence çalışmalarında, bağımsız denetçinin yanında teknik uzmanlıkların nasıl konumlandırılacağı ve sürecin içine ne halde entegre edileceği en kritik başlık olacaktır. Çevre, enerji, kimya, endüstri mühendisliği ve veri analitiği alanlarındaki uzmanlıkların, denetim metodolojisine kontrollü, senkronize ve disiplinler arası bir yaklaşımla dahil edilmesi, denetimin kalitesini ve niteliğini esaslı ölçüde artıracaktır. Buradaki temel hedef, bağımsız denetçinin sahadaki rolünü veya yetkisini azaltmak değil; aksine denetçinin ulaştığı kanaatin ve güvence sonucunun teknik altyapısını sarsılmaz bir şekilde güçlendirmektir.

Kapsam ve Eşikler: Basit Bir Sayı Meselesi Değil

TSRS uygulamasının zorunlu kapsamı, KGK tarafından belirlenen belirli finansal ve operasyonel ölçütlere bağlanmıştır. Kurumun güncel açıklamalarında; hadlere tabi işletmeler için aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı gibi geleneksel kriterler esas alınmaktadır. Ayrıca KGK, şirketlerin bu yasal zorunluluk kapsamında olup olmadıklarını objektif bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla KGK-SÜHA (Sürdürülebilirlik Raporlamasına Tabi Olacak Şirketler İçin Hesaplama Aracı) adı verilen dijital aracı da kullanıma sunmuş durumdadır.

Ancak konuya yönelik eleştirel ve vizyoner bakışın yönü, "Bu finansal eşikler neden yüksek veya alçak?" sorusundan önce, "Eşikler hangi uzun vadeli amaçla ve hangi risk yaklaşımıyla belirleniyor?" sorusuna çevrilmelidir. Özellikle Avrupa Birliği başta olmak üzere küresel pazarlara ihracat yapan, karbon yoğun sektörlerde faaliyet gösteren veya uluslararası dev şirketlerin tedarik zincirinde kritik halka konumunda bulunan orta ölçekli işletmeler bakımından, gönüllü raporlama pratiklerinin ve hazırlık kapasitelerinin teşvik edilmesi gerekmektedir. Zorunlu kapsamın dışında kalan alanlarda da bu dönüşümün hızlandırılması, Türk sanayisinin küresel rekabet gücünü doğrudan koruyacak bir hamledir.

Güvence Düzeyi: Güvenilirliğin Asıl Sınavı

Sürdürülebilirlik raporlamasında "güvence" kavramı, iş dünyasında ve kamuoyunda zaman zaman "denetim yapıldı veya yapılmadı" şeklinde hatalı bir biçimde basitleştirilmektedir. Oysa uluslararası denetim standartlarında yer alan "sınırlı güvence" ile "makul güvence" kavramları kesinlikle aynı prosedür yoğunluğunu, aynı kanıt toplama sürecini ve aynı güvence seviyesini ifade etmemektedir. Bu iki düzey arasındaki derin metodolojik farkın rapor okuyucuları, yatırımcılar ve finans kurumları tarafından net bir şekilde anlaşılabilmesi, başlı başına bir şeffaf iletişim ve piyasa güveni meselesidir.

Bu geçiş noktasında en sağlıklı ve rasyonel yaklaşım, geçiş dönemlerindeki esneklikleri küçümsemek ya da sistemi tamamen serbest bırakmak değil; bu geçiş sürecinin yol haritasının nereye evrileceğini açıkça ilan etmektir. Sektördeki mesleki yetkinliklerin gelişmesi, kurumsal uygulama deneyiminin birikmesi, ham veri kalitesinin yükselmesi ve denetim metodolojisinin tam anlamıyla oturmasıyla birlikte, güvence seviyesinin sınırlıdan makule doğru nasıl kademelendirileceğine ilişkin öngörülebilir ve şeffaf bir takvim sunulması, hem rapor hazırlayan şirketler hem de denetim kuruluşları açısından hayati bir önem taşımaktadır.

Yeşil Badanalama Riskine Karşı En Etkili Araç: İzlenebilir Veri

Küresel pazarlarda en büyük risklerden biri haline gelen "Greenwashing" (Yeşil Badanalama / Göz boyama) tartışmasını, yalnızca şirketlerin iyi niyetleri ya da pazarlama stratejileri üzerinden sığ bir zeminde yürütmek yerine, somut ve ölçülebilir bir soruna odaklanmak gerekmektedir: Raporlanan sürdürülebilirlik bilgisinin kaynağı nedir, bu bilgi nasıl ölçülmüştür, kim tarafından ve hangi yöntemle kontrol edilmiştir, en önemlisi de geçmiş dönem verileriyle tutarlı ve karşılaştırılabilir midir?

Bir sürdürülebilirlik raporunda sadece geleceğe yönelik iddialı hedeflerin veya vizyon belgelerinin bulunması tek başına hiçbir değer ifade etmez. Hedefin başlangıç (baz) yılı, kullanılan spesifik ölçüm yöntemi, ham veri kaynağı, analiz kapsamı, temel alınan varsayımlar ve mevcut gerçekleşme düzeyi rapor üzerinde açıkça anlaşılabilmelidir. Sürdürülebilirlik güvence denetiminin asıl değerini artıracak ve onu anlamlı kılacak olan unsur, raporun görsel olarak daha güzel görünmesi veya bir halkla ilişkiler malzemesine dönüşmesi değil; rapordaki her bir teknik bilginin geriye doğru tamamen izlenebilir (Audit Trail) ve doğrulanabilir bir nitelik kazanmasıdır.

Kapsam 3 ile CBAM Aynı Şey Değil; Fakat Aynı Veri Ekosisteminde Buluşuyor

Sürdürülebilirlik alanındaki teknik terminolojide sıkça yapılan en büyük kavramsal hatalardan biri de Kapsam 3 emisyonları ile Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nı (CBAM / SKDM) birbiriyle karıştırmaktır. Kapsam 3, bir işletmenin ham madde tedarikinden lojistiğe, ürünün kullanım ömründen atık süreçlerine kadar tüm değer zincirinde meydana gelen dolaylı sera gazı emisyonlarını ifade eden devasa bir raporlama alanıdır. Öte yandan CBAM, Avrupa Birliği’nin yeşil mutabakat kapsamında, belirli yoğun sektörlerin ithalatında ürünün üretimi esnasında içine gömülen emisyonları ve buna bağlı karbon maliyetlerini vergilendirmeyi esas alan, dış ticarete yönelik tamamen ayrı bir düzenleme ve mali mekanizmadır.

Bununla birlikte, bu iki ayrı alanın pratik dünyada birleştiği hayati bir ortak payda bulunmaktadır: Güvenilir, doğrulanabilir ve standart emisyon verisi. Avrupa Birliği’nin CBAM kesin uygulama dönemi 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen başlamış durumdadır. Bu nedenle, özellikle bu mali yükümlülük kapsamında yer alan stratejik sektörlerdeki üretim verilerinin, emisyon hesaplarının ve doğrulanabilir teknik kayıtların kalitesi, Türk ihracatçılarının Avrupa pazarındaki rekabetçi konumlarını koruyabilmeleri bakımından giderek daha yaşamsal bir hal almaktadır. Buradan çıkarılabilecek ana sonuç, KGK’nın yasal görev alanını aşan beyanlarda bulunmak değil; Türkiye’deki kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması, teknik emisyon ölçümleri, uluslararası doğrulama mekanizmaları ve dış ticaret gereklilikleri arasında veri uyumunun ve entegrasyonunun stratejik bir zorunluluk olduğunu net bir şekilde tespit etmektir.

Emisyonların kaynağına göre ayrılan Sürdürülebilirlik Kapsamları 3 temelde karşılaştırılabilir.

Kapsam (Scope) Tanım Emisyon Türü Örnekler Kapsam 1 Şirketin doğrudan kontrol ettiği veya sahip olduğu kaynaklardan çıkan emisyonlar. Doğrudan Şirket araçlarının yakıt tüketimi, fabrikadaki doğalgaz kullanımı. Kapsam 2 Şirketin dışarıdan satın alıp tükettiği elektrik, ısı veya soğutma kaynaklı emisyonlar. Dolaylı Ofiste kullanılan elektrik, tesisleri ısıtmak için satın alınan buhar. Kapsam 3 Şirketin değer zincirinde (tedarikçiler ve tüketiciler) gerçekleşen tüm diğer emisyonlar. Dolaylı (Geniş) Hammadde nakliyesi, çalışanların işe geliş gidişleri, ürünün kullanım ömrü.

KGK Açısından Eleştiriden Çok Daha Değerli Olan: Öngörülebilirlik

Düzenleyici kurumların, radikal sistem değişikliklerinde ve geçiş dönemlerinde uygulamayı kolaylaştırıcı, esnetici adımlar atması son derece anlaşılır ve makul bir idari ihtiyaçtır. Şirketlerin, finans profesyonellerinin, denetim kuruluşlarının ve mühendislik uzmanlarının bu yepyeni ve çok disiplinli sisteme tam anlamıyla hazırlanması şüphesiz zaman alacaktır. Ancak, geçiş dönemlerinde sağlanan bu idari kolaylıkların ve muafiyetlerin süresinin uzaması, kalıcı bir belirsizlik ortamına ve sahadaki aktörlerde bir rehavete dönüşmemelidir.

Bu stratejik dengenin kurulabilmesi adına önümüzdeki dönemde üç hususun özellikle güçlendirilmesi sistemin geleceği için son derece yararlı olacaktır.

Birincisi, TSRS uygulama takviminin ve zorunluluk adımlarının piyasa aktörleri için mümkün olduğunca öngörülebilir ve net olması. İkincisi, teknik uzmanlıkların ve mühendislik disiplinlerinin denetim sürecinde bağımsız denetçilerle birlikte nasıl çalışacağına dair usul ve esasların daha somut mevzuatlarla netleştirilmesi. Üçüncüsü ise, finansal tablo ve rapor kullanıcılarının (yatırımcılar, bankalar, kamu) rapordaki güvence seviyesini ve raporun yasal sınırlarını hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kolayca anlayabilmesini sağlayacak açık, şeffaf ve kurumsal bir iletişimin kurulmasıdır.

Stratejik Yol Haritası

Kamu Gözetimi Kurumu, sürdürülebilirlik denetimini bir ceza veya bürokratik yük olarak gören reaktif yaklaşımdan derhal sıyrılmalıdır. Dönüşümün bir distopyaya evrilmesini engellemek için şu somut adımların atılması kaçınılmazdır:

Multidisipliner Denetim Ağının Kurulması: Denetim ekiplerinde çevre, kimya ve endüstri mühendisleri ile veri analistlerinin yer alması yasal bir zorunluluk haline getirilmelidir. Denetim çok disiplinli bir ortaklığa dönüştürülmelidir.

Güvence Seviyesinin Kademeli Artırılması: Sınırlı güvence modeli kademeli olarak ve kesin tarihlerle makul güvence seviyesine yükseltilmelidir. Sektörel bazda pilot geçiş takvimleri ilan edilmelidir.

Sektörel Kapsam Optimizasyonu: Eşik değerler, özellikle ihracat potansiyeli yüksek ve karbon yoğunluğu fazla olan sektörlerde aşağı çekilerek denetim ağı genişletilmelidir.

Tedarik Zinciri Entegrasyonu: Kapsam 3 emisyonlarının raporlanması ve denetlenmesi için net bir dijital veri standart altyapısı kurulmalı, şirketlere bu yatırımlar için teşvik mekanizmaları sunulmalıdır.

KGK, esnetilen kuralların ve ertelenen sorumlulukların piyasayı rahatlatmadığını, aksine gelecekteki küresel şoka karşı savunmasız bıraktığını görmek zorundadır. Sürdürülebilirlik denetimi, şekli bir uyum tablosu değil; hayati bir ekonomik beka mücadelesidir.

Sonuç ve Değerlendirme

Türkiye, sürdürülebilirlik raporlaması ve güvence denetimi yolculuğunun henüz çok başında sayılır. Bu kritik emekleme döneminde sahada ortaya çıkan her uygulama eksikliğini veya aksaklığını kurumsal bir atalet ya da denetim dünyasına ait karamsar bir distopya olarak nitelendirmek, yapıcı tartışma zeminini gereksiz biçimde sertleştirmektedir. Öte yandan, uygulamada yaşanan reel sorunları, mevzuattaki boşlukları ve pratik çelişkileri halının altına süpürerek hiç konuşmamak da sürdürülebilirlik sisteminin olgunlaşmasına ve küresel standartlara ulaşmasına asla katkı sağlamayacaktır.

Yürürlükteki uluslararası standartlar, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından yayımlanan Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi Standardı 5000 (SGDS 5000) gibi regülasyonlar ve KGK’nın oluşturduğu yasal düzenleyici çerçeve esas alınarak sahadaki sorunları somutlaştırmak, ölçülebilir ve uygulanabilir öneriler geliştirmek en doğru yaklaşımdır. Sürdürülebilirlik raporlamasının gerçek başarısı, piyasaya ne kadar çok sayıda rapor sunulduğuyla değil; üretilen bu verilerin ne kadar güvenilir, denetlenebilir ve dünya standartlarında olduğuyla ölçülecektir. Denetimin mesleki ve toplumsal gerçek değeri de tam bu noktada, şirketin kendi vitrini için anlattığı halkla ilişkiler hikayesini aynen tekrar etmekte değil; o hikayenin dayandığı verinin ve kaynağın izini titizlikle sürmekte saklıdır.

Son Söz Olarak: Unutulmamalıdır ki; sürdürülebilirlik denetiminde önümüzdeki bu yeni dönemi başarıyla inşa ederken, tüm bu yazılanların tabi olarak mana ve ehemmiyeti, Kurumu eleştirmekten uzak bir tavır ile, içinde bulunduğumuz sistemi olgunlaştırmaktır.

KAYNAKÇA