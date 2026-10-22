Sürdürülebilirlik finansmanı 1.9 trilyonu buldu, 3 yılda 3.5 trilyon liraya ulaşacak

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9-20 KASIM 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek olan “COP31”in “Küresel Bankacılık Sponsoru” olan Garanti BBVA, 2018 yılında sürdürülebilirlik finansmanı konusunda önüne şu hedefi koydu:

2018-2025 döneminde sürdürülebilirlik finansmanı olarak 400 milyar lira kullandıracağız.

2025 yılında bu hedef önce şöyle revize edildi:

2018-2026 döneminde sürdürülebilirlik finansmanımız 1.9 trilyon lirayı bulacak.

Hedef çıtası daha sonra yeniden yükseltildi:

2018-2029 döneminde sürdürülebilirlik finansmanımız 3.5 trilyon liraya ulaşacak.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, Genel Müdür Yardımcıları Cemal Onaran, Sinem Edige, Sürdürülebilirlik Direktörü İrem Barzila’yla birlikte Antalya’da gerçekleşecek “COP31” öncesi sohbet toplantısı düzenledi.

Akten, bankacılığın tanımının 1990’lardan günümüze değiştiğini belirtti:

- Pek çok alanda doğru danışmanlığı vermek sektör açısından fark yaratan hizmete dönüştü. Sürdürülebilir dönüşümde şirketlerin finansman ihtiyaçlarının yanı sıra doğru yatırım alanlarını belirleme ve dönüşüm yol haritalarını oluşturma süreçlerine de destek veriyoruz.

BBVA Grubu’nun uluslararası deneyimi ve sektörel uzmanlığından da yararlandıklarını vurguladı:

- Global ölçekte geliştirilen iyi uygulamaların Türkiye’deki şirketlerin ihtiyaçlarına uyarlanmasına katkı sağlıyoruz. Bu yaklaşım, teknik danışmanlık, farklı finansman çözümleri ve risk yönetimini bir araya getiriyor.

Garanti BBVA’nın uzun yıllardır sürdürülebilirliği iş modelinin temel unsurlarından biri olarak ele aldığını kaydetti:

- “COP31”de “Küresel Bankacılık Partnerliği” kapsamında Türkiye’nin sürdürülebilir dönüşüm potansiyelinin uluslararası finans kuruluşları ve yatırımcılarla buluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

BBVA Grubu’nun 2025-2029 dönemi için 700 milyar Euro’luk sürdürülebilir finansman hedefi belirlediğini aktardı:

- Biz bunun yüzde 15-20’sini gerçekleştirmek istiyoruz. Grubumuz 2026 yılının ilk çeyreğinde 36 milyar Euro sürdürülebilir finansman sağladı. 2025’ten buyana BBVA’nın toplam sürdürülebilir finansmanı 170 milyar Euro’ya ulaştı.

Sürdürülebilirliği yalnızca çevresel hedefler veya kurumsal taahhütler üzerinden değerlendirmenin yeterli olmadığına dikkat çekti:

- Enerji maliyetleri, kaynakların verimli kullanılması, karbon düzenlemeleri ve değişen ticaret koşulları, şirketlerin bugünkü faaliyetlerini olduğu kadar gelecekteki rekabet güçlerini de etkiliyor.

Ardından ekledi:

- Bu nedenle sürdürülebilirliğin, sektör ve ölçekten bağımsız olarak tüm kurumların iş stratejilerinin bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Bizim için önemli olan yalnızca sağladığımız finansmanın büyüklüğü değil, bu kaynaklarla hangi yatırımların hayata geçirildiği ve şirketlerin dönüşümüne nasıl katkı sağlandığı.

Garanti BBVA’nın verdiği her 4 krediden biri sürdürülebilirlik finansmanını kapsıyor.

Sürdürülebilirlik finansmanında 2029’a kadar önüne 3.5 trilyon lira hedefi koymuş olsa da, BBVA Grubu’nun 700 milyar Euro’luk planını baz alıyor…

Çıtayı BBVA Grubu’ndan alacağı payla 105-140 milyar Euro hedefine doğru yükseltecek gibi görünüyor…

Yenilenebilir enerjiye 7.7 milyar dolar, elektrikli Araçlara 27 milyar lira sağladı

GARANTİ BBVA Sürdürülebilirlik Direktörü İrem Barzilay, bankanın 2014 yılından bu yana finansman sağladığı tüm yeni elektrik üretimi projelerinde yenilenebilir kaynaklara odaklandığını belirtti:

- Bu kapsamda yenilenebilir enerji projelerine 7.7 milyar doları aşkın yatırımın finansmanını sağladık. Önümüzdeki dönemde yeni üretim kapasitesinin yanı sıra şebeke, depolama ve sistem esnekliği yatırımlarının da enerji dönüşümü için kritik olacağını öngörüyoruz.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran araya girip, sürdürülebilir mobilite tarafında değindi:

- Bankamız sürdürülebilir mobilite alanında da dönüşümü destekliyor. 2026 yılında elektrikli araçlara ve şarj altyapısına 27 milyar lira finansman sağladık.

Sabancı’nın Teksas’taki GES’lerinin finansmanında BBVA bizimle devreye girdi

GARANTİ BBVA Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, bankanın yenilenebilir enerji finansmanı işlemlerine Aksa Enerji’yi örnek gösterdi:

Aksa Enerji’nin Mersin’deki depolamalı rüzgar enerjisi yatırımı bu alandaki örneklerden biri. BBVA Grubu tarafından Sinosure garantisiyle söz konusu yatırım için 124 milyon dolar tutarında, 12 yıl vadeli finansman yapılandırıldı.

Bu işlem, doğru risk paylaşımı mekanizmalarının depolama gibi enerjş dönüşümü açısından kritik teknolojilerde uzun vadeli finansmanın önünün nasıl açılabileceğini gösteriyor.

Sinem Edige, bir başka örnek için ABD’ye uzandı:

Garanti BBVA olarak, Sabancı Holding’in ABD’deki yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında BBVA Grubu’nun küresel ağının sağladığı işbirliği olanaklarının somut bir örneğini sunduk.

Sabancı Renewables’in Teksas’taki güneş enerjisi projeleri için oluşturulan finansman paketlerinde BBVA uluslararası diğer bankalarla birlikte eş lider düzenleyici olarak yer aldı.

İnşaat kredileri, vergi teşviki köprü kredileri ve nakdi olmayan kredi imkanlarını içeren bu finansman yapısı, BBVA’nın uluslararası ölçekteki finansman kapasitesini ve farklı pazarlardaki paydaşları bir araya getirme gücünü ortaya koyuyor.

Bu işbirliği, Garanti BBVA’nın Türkiye’deki müşterilerinin küresel büyüme ve sürdürülebilir yatırım hedeflerini desteklerken BBVA Grubu’nun uluslararası deneyiminden ve ağından yararlanma yaklaşımı açısından da önemli bir örnek oluşturuyor.

Edige, bir örnek de sanayiden aktardı:

Sürdürülebilirlikle bağlantılı olarak finansman modellerini farklı ölçeklerdeki şirketlere yaygınlaştırarak dönüşüm yatırımlarının daha geniş müşteri kitlesine ulaşmasını da destekliyoruz.

Medcem Çimento Grubu ile gerçekleştirdiğimiz işlem, bankamızın bu alanda geliştirdiği karbon yönetimi ile ilgili finansal çözümler arasında yer alıyor.

İşlem kapsamında, 2027 yılında teslim edilecek SKDM sertifikalarının işleme konu bölümünün fiyatı bugünden sabitlenerek Medcem’in gelecekte karşılaşabileceği karbon maliyetinin bir kısmı da öngörülebilir hale geldi.

5 yılda kadın girişimcilere 350 milyar lira sağladı k

GARANTİ BBVA Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, sürdürülebilir sosyal yatırımlara değindi:

- Garanti BBVA olarak kadın girişimciliğini ekonomik ve toplumsal kalkınmanın önemli bir unsuru olarak görüyor, kadın girişimcileri 20 yıldır finansman, eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara erişim olmak üzere 4 temel alanda destekliyoruz.

Son 5 yılda kadın girişimcilere sağladıkları finansman desteğinin 350 milyar lirayı aştığını belirtti:

- KAGİDER ve Ekonomist Dergisi işbirliğiyle düzenlediğimiz “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması” 20’nci yılında. Bugüne kadar 50 bini aşkın başvuruyla kadın girişimcilerin başarı hikayelerini görünür kılmayı ve yeni girişimcilere ilham vermeyi sürdürüyoruz.

Tekstilde ‘yeşil dönüşüm’ İçin ‘Ivy Decarb’la anlaştı

GARANTİ BBVA Sürdürülebilirlik Direktörü İrem Barzilay, sürdürülebilirlik finansmanı konusunda EBRD, MIGA, GGF, EFSE ve ihracat kredi kuruluşlarıyla işbirliği yaptıklarını belirtti:

- Bu işbirlikleri, özellikle enerji dönüşümü, sanayinin modernizasyonu ve kaynak verimliliği gibi uzun vadeli yatırım gerektiren alanlarda finansman olanaklarının çeşitlendirilmesine katkı sağlıyor.

Sektörel ihtiyaçlara dönük yenilikçi çözümlerle de şirketlerin dönüşümünü desteklediklerini bildirdi:

- Bu kapsamda Türkiye’de tekstil sektörünün yeşil dönüşümünü ve karbon azaltım hedeflerini desteklemek amacıyla “Ivy Decarb Marketplace” ile işbirliği başlattık.

“Ivy Decarb” platformu üzerinden hem mevcut hem de dijital kanallardan yeni müşterilere doğrudan ekipman ve makine alımları için “dijital ticari/ekipman kredileri” sunduklarını kaydetti:

- “Ivy Decarb”, karbon emisyonlarındaki azalışın takip edilmesini ve küresel çevre standartlarına uygun yüksek verimli makinelerin seçilmesini kolaylaştırıyor.

Yaşanan krizin bankaların fonlarına etkisi olmadı

GARANTİ BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten’e “fon krizi”nin bankacılık sektörüne yansımasını sorduk, şöyle yanıtladı:

- Bu süreçte 131 fon bir anlamda karantinaya alındı. Bu süreç bankaların fonlarına olumsuz bir etki yapmadı. Bu konuda bankacılık sektöründe ciddi bir hareket görmedik.

Fonlardan mevduata geçiş olup olmadığını merak ettik, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran şu yanıtı verdi:

- Tüzel müşterilerde fona yatırımla vergi ötelemesi avantajı sağlanıyordu. Bu uygulama kalktı. Bankaların fonlarında bu nedenle bir miktar çözülme oldu, mevduata kaydı.

Mahmut Akten, şu noktanın altını çizdi:

- Bireysel müşterilerle ilgili göstergelere fon krizi nedeniyle yansıyan çok önemli bir farklılaşma görülmüyor. Elimizde her türlü kredi kartı datası var. Baştan ve sondan her türlü bakıyoruz. Bireysel müşterilerin kredi kartı davranışından bir değişiklik yok.

Bankaların fonlarında maaş dönemlerinde hareket olduğunu vurguladı:

- Banka portföy yönetim şirketlerinin yönettiği para piyasası fonlarına, günlük kullanıldığı için özellikle maaş dönemlerinde giriş olur ve artar. Daha sonra ay içinde harcama yapıldıkça çözülür.

Garanti BBVA Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige araya girdi:

- Döviz talebinde de önemli bir değişiklik yok. TL faizleri tatminkar bulunduğu için döviz alımı eğilimi gözlemlemedik.

Akten, bugün açıklanacak faiz kararıyla ilgili beklentisini de şöyle dile getirdi:

- Halen yüzde 37 olan Merkez Bankası politika faizinde 100 baz puanlık indirim bekliyoruz.