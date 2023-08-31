Sürdürülebilirlik raporlaması ile ilgili bilinmesi gerekenler

✔Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) sürdürülebilirlik raporlaması ilgili yeni küresel standartlar yayımladı. İklim değişikliğinin işlerini nasıl etkilediğini açıklama konusunda şirketlere daha fazla sorumluluk yükleyecek olan yeni standartlar, şirketlerin ve yatırımcıların sürdürülebilirlik konusundaki açıklamalarını sermaye piyasaları için tek ve küresel bir temelde sunmalarına olanak tanıyacak.

Finansal raporlama standartları ve muhasebe standartlarına ilişkin küresel ölçekli bir kuruluş olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Vakfı, Kasım 2021’de Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu'nu (ISSB) oluşturdu.

Birleşmiş Milletler’in COP 26 İklim Zirvesi sırasında kurulan ISSB; dünya liderlerinin, yatırımcıların ve düzenleyicilerin, şirketlerin sürdürülebilirlik açıklamalarına yönelik daha titiz bir yaklaşım benimsenmesi ve yeşil aklama ile mücadele edilmesi çağrısının ardından hayata geçirildi. Böylece hem finansal raporlama hem de sürdürülebilirlik raporlaması tek bir çatı altında toplandı.

ISSB geçtiğimiz günlerde, sürdürülebilirlik raporlaması ilgili yeni küresel standartlar yayımladı. İklim değişikliğinin işlerini nasıl etkilediğini açıklama konusunda şirketlere daha fazla sorumluluk yükleyecek olan yeni standartlar, şirketlerin ve yatırımcıların sürdürülebilirlik konusundaki açıklamalarını sermaye piyasaları için tek ve küresel bir temelde sunmalarına olanak tanıyacak.

Tek tip raporlama

✔ G20 tarafından da desteklenen yeni standartlar, farklı yetki alanlarındaki şirketlerin tek tip iklim ve sürdürülebilirlik bilgilerini açıklamalarının önünü açıyor.

✔ Yönetişim, strateji, risk yönetimi, ölçütler ve hedefler başlıkları altında yapılandırılan standartlar iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm; kısa, orta veya uzun vadede nakit akışlarını, finansman erişimini veya sermaye maliyetini makul ölçüde etkilemesi beklenebilecek sürdürülebilirlikle ilgili tüm riskler ve fırsatlar hakkında bilgileri kapsıyor. İkinci bölüm ise; şirketlerin iklimle ilgili fiziksel risklerini, geçiş risklerini ve bunların düşük karbon ekonomisine geçiş üzerindeki potansiyel etkilerine ilişkin bildirimleri içeriyor.

Şirketlerin yeni standartlar konusunda bilmesi gereken 8 temel başlık şöyle:

1- Sürdürülebilirlik açıklamaları için artık küresel bir temel var. ISSB Standartları, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili riskleri ve fırsatları hakkında raporlama yapmaları için tek bir küresel temel sağıyor.

2- ISSB’nin çalışmaları uluslararası ölçekte kabul ediliyor. Dünyanın dört bir yanından yatırımcılar, şirketler, politika yapıcılar ve piyasa düzenleyicileri bu çalışmaları destekliyor. G7 ve G20 ülkelerinin liderleri; Dünya Ekonomik Forumu’nun Uluslararası İş Konseyi Yürütme Komitesi de Standartların yayınlanmasını memnuniyetle karşılıyor.

3- Standartlar, yatırımcıların, sadece finansal bilgilere değil, aynı zamanda sosyal ve yönetişimsel alanlarda da bilgi sahibi olmasını ve daha bilinçli kararlar almalarını sağlıyor.

4- Standartlar, mevcut girişimler üzerine inşa ediliyor ve mevcut olanı iyileştirmeyi hedefliyor. İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD), Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (SASB), İklim Saydamlık Standartları Kurulu (CDSB), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) ve Dünya Ekonomik Forumu’nun Paydaş Ölçütleri gibi önemli kuruluşların tavsiyeleri üzerine inşa ediliyor. ISSB’nin standartları konsolide etmesi, şirketlerin birden fazla standarda göre raporlama yapmasını engelliyor.

5- Standartlar için bir temel oluşturmak, mükerrer uygulamaları ortadan kaldırırken, finansal piyasalar arasında küresel bir mukayese imkanı sağlıyor. Bu yaklaşım, farklı pazarlarda faaliyet gösteren ve birden fazla yargı yetkisine tabi olan şirketler için mükerrer raporlamanın azaltılmasına yardımcı oluyor.

6- Yatırımcılara güvenilir bilgi sağlamak için tasarlanana ISSB Standartları, şirketlerin kısa, orta ve uzun vadede karşılaştıkları sürdürülebilirlikle ilgili riskleri ve fırsatları nasıl belirlediklerini ve yönettiklerini küresel kamuoyu ile paylaşmalarını sağlıyor.

7- Her türlü muhasebe gereksinimi ile çalışacak şekilde geliştirilen ISSB Standartları’nın gerektirdiği bilgiler, finansal sonuçlarla birlikte sunuluyor.

8- ISSB Standartları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile aynı şeffaflık içinde geliştiriliyor