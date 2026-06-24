Sürücüsüz taksi Waymo sağa çekti, arka koltukta oturanlara kemer bağlattı

COCA-Cola Avrasya & Ortadoğu Bölgesi Kamu İlişkileri, Sürdürülebilirlik ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Ergen ile Coca-Cola Türkiye Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Zeynel Çağlar’ın ev sahipliğinde Türkiye-Paraguay karşılaşmasını izlediğimiz San Francisco’da, otonom (sürücüsüz) “robotaksi” “Waymo”nun vızır vızır yolcu taşıması dikkatimiz çekti.

Coca-Cola Company Türkiye’ye dışarıdan danışmanlık hizmeti veren Lorby’nin sahibi Mustafa Kaya, meslektaşlarım Dilek Güngör ve Ferit Parlak’la San Francisco (ABD) şehir merkezinde dolaşırken önümüzden geçen Jaguar marka “Waymo”yu işaret etti:

- Caddede “Waymo”nun önünden geçmeye yeltendim. Anında durdu. Ben kenara çekildikten sonra hareket etti. Çok merak ediyorum “Waymo” ile yolculuğu.

Hep birlikte karar verdik:

- Konakladığımız otele “Waymo” ile dönelim.

“Waymo” çağırmak için Amerikan kredi kartı bulunan bir arkadaşımızdan yardım istedik, beklemeye koyulduk. Aracın bize kaç dakikada geleceğini bilmemize rağmen her geçen “Waymo”ya “Bu bize mi geliyordu, yanlış yere mi saptı?” deyip durduk.

Sonunda bir “Waymo” beklediğimiz noktaya yakın, güzergahına uygun şekilde durdu. Aracın kapılarını açmak için “Waymo”yu çağıran arkadaşımız uygulamadan kendini tanıtarak yardım etti. Mustafa Kaya, ön koltukta oturmayı seçti:

- Ben ön koltukta otururum… Belki aranızdan endişeli olan vardır…

Üç kişi arka koltuğa geçtik. Kemerlerimizi takmaya çalıştık. Ben ortada oturduğum için kemeri takmakta zorlandım. Diğer iki arkadaşım kemerlerini takınca orta koltuğun kemer ışığı da söndü. Araç hareket etti.

Çok geçmeden araçları yöneten çağrı merkezinden arandık. Araçta ses yükseldi:

- Bir sorun var mı?

Mustafa Kaya cevap verdi:

- Bir sorun yok, kemerlerimizi taktık…

“Waymo” bir yandan yola devam ederken, diğer taraftan çağrı merkezi aracın sisteminden sorup durdu:

- Bir sorun var mı?

Arka koltukların kemer ışıkları söndüğü için Mustafa Kaya da tekrarladı:

- Bir sorun yok…

Derken “Waymo” sağa geçti ve durdu. Çağrı merkezinden arayan ses, sorunu adresledi:

- Arkadaki orta koltukta kemer takılı değil.

Bunun üzerine koltuk arasına sıkışmış kemer takılacak noktayı bulduk ve taktık. “Waymo” yeniden yola koyuldu. Ekranda yazan süreye 2-3 dakikalık kemer takma molasını ekleyip, bizi konakladığımız otele ulaştırdı.

Araçtan inerken hareket eder endişesiyle hızlı davranmaya çalıştık. Sonra önünde tek tek fotoğraf çektirdik. Biz fotoğrafları tamamlayıncaya kadar hareket etmedi. Biz çevresinden çekildikten sonra bir başka yolcu almak üzere sonraki adresine doğru yola koyuldu.

Sürücüsüz bir araçla test sürüşü dışında, gerçek anlamda trafikte, şehirde bir yerden bir yere gitmek dördümüz için de önemli deneyim oldu. Bazı arkadaşlar sordu:

- Tek başınıza biner miydiniz?

Yanıtımız şöyle oldu:

- İlk deneyimi tek başımıza yaşamamak daha güven verici gibi geldi…

Algıda seçicilikten midir, nedir, San Francisco’da kaldığımız 3 gün boyunca “Waymo”yu yollarda çok sıklıkla gördük. Bunun üzerine San Francisco’daki “Waymo” sayısını internette taradık, 800 adet olduğu yanıtını bulduk.

Ayrıca San Francisco’da paylaşımlı araç pazarında payının yüzde 27’ye ulaştığını öğrendik…

Sürücüsüz araçlarla ilgili internette bilgi taraması yaparken Boston Consalting Group’un bir araştırmasının haberlere yansıdığını gördüm:

Küresel “robotaksi” filosu 100 yılda 700 bin ila 3 milyon araca ulaşacak…

Dikkatimi çeken bir veri de şu oldu:

Otonom sürüşlü araçlar bugüne kadar 203 milyon 200 bin kilometre yol yaptı. Ciddi yaralanmalı kazalara,sürücülü araçlara oranla yüzde 90 daha az karıştı.

San Francisco’da edindiğimiz izlenim, otonom araçlar başta ABD olmak üzere özellikle gelişmiş ülkelerde giderek yayılacak.

Mesleği sadece şoförlük olanlar, zamanla başka iş kollarına yönelmek durumunda kalacak…

Son derece güvenilir hatta bence sürücülü araçlardan daha güvenli

“WAYMO” deneyimimizden sonra San Francisco’da yaşayan Intel’in eski Başkan Yardımcısı, Global Teknoloji Lideri Ayşegül İldeniz’e danıştım:

- Otonom araçlar ABD’nin başka eyaletlerinde, şehirlerinde de San Francisco’daki gibi yaygın mı? Siz bu araçları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ayşegül İldeniz, “Waymo”nun Eş CEO’su Dmitri Dolgov’u tanıdığını belirtti:

- “Waymo” şu anda San Francisco’nun yanı sıra Los Angeles, Metro Phoenix, Austin, Atlanta, Miami, Orlando, Dallas, Houston, San Antonio’da çalışıyor.

“Waymo”nun yakaladığı başarıya rağmen hâlâ kara geçemediğini vurguladı:

- Yakında Tokyo (Japonya) ve Londra’da (İngiltere) da yollara çıkacak. Bu yıl içinde göreceğiz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Otonom araç “Waymo”, son derece güvenilir. Hatta insanların kullandıkları araçlardan daha güvenilir.

Değeri 126 milyar dolara kadar çıktı

GOOGLE, 2009 yılında “sürücüsüz araç projesi” ni gizli olarak başlattı. Projenin mimarları arasında Sebastian Thran ve Chris Urmson vardı.

2009 yılında ni gizli olarak başlattı. Projenin mimarları arasında ve vardı. 2016 yılında Google’ın ana şirketi Alphabet tarafından bu proje bağımsız şirkete dönüştürüldü. Şirketin Eş CEO’luk görevine Dmitri Dolgov ve Tekedra N. Muwakana atandı.

yılında Google’ın ana şirketi Alphabet tarafından bu proje bağımsız şirkete dönüştürüldü. Şirketin Eş CEO’luk görevine ve atandı. “Waymo” nun değeri bu yılın Şubat ayı başlarında aldığı 16 milyar dolarlık yatırımla 126 milyar dolara kadar çıktı.

nun değeri bu yılın Şubat ayı başlarında aldığı 16 milyar dolarlık yatırımla 126 milyar dolara kadar çıktı. “Waymo” nun Jaquar I-Pace SUV ile araç anlaşması var. Kuruluşundan bugüne kadar 20 milyon yolcu taşıdı.

nun Jaquar I-Pace SUV ile araç anlaşması var. Kuruluşundan bugüne kadar 20 milyon yolcu taşıdı. Henüz şehir merkezlerinde kullanılan “Waymo”, havalimanı transferlerini de hedefine koydu. Otoyol testleri yapılıyor.

şehir merkezlerinde kullanılan havalimanı transferlerini de hedefine koydu. Otoyol testleri yapılıyor. “Waymo” Eş CEO’su Dmitri Dolgov, binek otomobiller için de “otonom” hazırlıkları yaptıklarını bir süre önce anons etti.

‘Türkiye Burada’ Amerika ile dostluk köprüsüne katkı sunuyor

HAMDİ Ulukaya’nın ABD’de kurup büyüttüğü Chobani, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Los Angeles’te 18-26 Haziran 2026 tarihleri arasında hayata geçirilen “Turkish Vibe Zone"a sponsor oldu.

Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, kurulan dev ekosistemin alan sponsoru olmaktan heyecan ve mutluluk duyduklarını belirtti:

- Dünya Kupası’nda Los Angeles’ta, Türkiye’de gelen misafirlerimizi ve Milli Takım destekçilerimizi “Türkiye Burada” etkinliğinde ağırlamak bizim için büyük mutluluk.

Ulukaya, “Türkiye Burada” adı verilen alanı şöyle tanımladı:

- Burası, sadece maçları birlikte izleyeceğimiz bir alan değil. Türkiye’nin sıcaklığını, eşsiz misafirperverliğini, derin kültürünü, zengin mutfağını ve benzersiz güzelliklerini dünyanın dört bir yanından gelen futbolseverlere tanıttığımız özel bir buluşma noktası.

Şu noktanın altını çizdi:

- Türkiye’yi ve kültürümüzü daha yakından tanıtmak ve yıllardır Türkiye ile Amerika arasında kurduğumuz dostluk köprüsüne katkı sağlamak benim için büyük gurur.

“Turkish Vibe Zone by Chobani”yi, şirketin Kurumsal ve Stratejik İletişim Direktörü Hatime Şevin Ulukaya’ya sordum, şunları anlattı:

- Oluşturulan alanda Türkiye’nin Dünya Kupası maçları ve diğer karşılaşmalar yayınlanıyor. Türkiye’den gelen sanatçılar konser veriyor, söyleşi ve çeşitli taraftar etkinlikleri düzenleniyor.

İkramlardan örnekler verdi:

- Simit, baklava, lokum, Türk kahvesi gibi kültürümüzün parçası olan lezzetler de ziyaretçilere ikram ediliyor. Biz de Chobani olarak yoğurtlarımız ve “La Colombe” kahvelerimizle etkinlikte yer alıyoruz.