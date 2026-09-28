Susan Strange’ın Casino Capitalism tezi ışığında günümüz küresel ekonomi politiği

Uluslararası ekonomi politik disiplininin kurucu isimlerinden biri olan Susan Strange, 1986 yılında yayımladığı Casino Capitalism adlı eserinde küresel finans sisteminin giderek üretimden kopan, spekülatif ve istikrarsız bir yapıya dönüştüğünü ileri sürmüştü. Strange’e göre II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin temel sütunlarından biri olan finansal denetim mekanizmalarının zayıflaması, uluslararası sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ve devletlerin finans piyasaları üzerindeki kontrolünü kaybetmesi, dünya ekonomisini devasa bir kumarhaneye dönüştürmüştü. Bu nedenle kitap yalnızca bir finans eleştirisi değil, aynı zamanda devlet, piyasa ve küresel güç ilişkileri üzerine bir ekonomi politik analiz olarak değerlendirilir.

Casino Capitalism’in temel tezi

Strange’in temel argümanı, finansal piyasaların reel ekonomiden daha hızlı büyümesi ve giderek kendi mantığıyla hareket eden özerk bir güç haline gelmesidir. Ona göre üretim, ticaret ve yatırımların ihtiyaçlarını karşılamak için var olması gereken finans sektörü, zamanla ekonominin efendisi konumuna yükselmiştir. Böylece sermaye, mal ve hizmet üretiminden elde edilen kazançlardan ziyade döviz işlemleri, faiz arbitrajları, türev ürünler ve kısa vadeli spekülasyonlardan gelir elde etmeye yönelmiştir.

Bu dönüşümün en önemli sonucu ise sistemik istikrarsızlıktır. Finansal aktörlerin beklentileri, korkuları ve spekülatif davranışları ekonomik temellerden bağımsız biçimde fiyatları şekillendirmekte; bu durum krizleri kaçınılmaz hale getirmektedir. Strange, devletlerin bu süreç üzerinde yeterli kontrol kapasitesine sahip olmadığını ve küresel finansın ulusal egemenlik alanlarını aşındırdığını savunmuştur.

Günümüz küresel ekonomisi: Strange’in öngörülerinin gerçekleşmesi

Aradan geçen kırk yıla yakın sürede yaşanan gelişmeler Strange’in birçok tespitinin doğrulandığını göstermektedir. Özellikle 1997 Asya Finans Krizi, 2008 Küresel Finans Krizi, Avrupa borç krizi ve son yıllardaki finansal dalgalanmalar, sermaye hareketlerinin ekonomi üzerindeki belirleyici etkisini ortaya koymuştur.

2008 krizi bu açıdan Casino Capitalism tezinin en güçlü kanıtlarından biri olarak değerlendirilebilir. Reel ekonomik değer yaratmayan karmaşık finansal araçların küresel ölçekte yayılması, risklerin görünmez hale gelmesine yol açmış ve sonuçta dünya ekonomisi büyük bir çöküş yaşamıştır. Strange’in yıllar önce dikkat çektiği "finansın üretim üzerindeki tahakkümü" bu krizle somut biçimde görünür olmuştur.

Bugün dünya finans piyasalarında günlük işlem hacimleri, küresel mal ticaretinin katbekat üzerindedir. Döviz piyasaları, hedge fonlar, algoritmik işlemler ve dijital finans araçları, üretim ve ticaret süreçlerinden bağımsız bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bu durum Strange’in "casino capitalism" metaforunu daha da güncel kılmaktadır.

Ticaret savaşları ve jeoekonominin yükselişi

Ancak günümüz ekonomi politiği yalnızca finansal serbestleşme ile açıklanamaz. Son yıllarda küresel ticaret ilişkileri, giderek artan ölçüde jeopolitik rekabet tarafından şekillendirilmektedir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki stratejik rekabet, küresel ticaret sistemini dönüştürmektedir.

Serbest ticaretin küresel refahı artıracağı yönündeki neoliberal varsayımlar yerini "ekonomik güvenlik" anlayışına bırakmaktadır. Kritik teknolojiler, yarı iletkenler, enerji kaynakları ve tedarik zincirleri artık yalnızca ekonomik değil aynı zamanda stratejik meseleler olarak görülmektedir.

Bu gelişme Strange’in devletlerin tamamen güç kaybettiği yönündeki yorumunu kısmen yenilemeyi gerektirse de onun "yapısal güç" kavramıyla uyumludur. Strange, uluslararası sistemde asıl gücün yalnızca askeri kapasiteden değil; finans, üretim, bilgi ve güvenlik yapılarının kontrolünden kaynaklandığını savunuyordu. Günümüzde teknoloji savaşları, yaptırımlar ve ihracat kısıtlamaları tam da bu yapısal güç mücadelelerinin bir yansımasıdır.

Küreselleşmenin yeni evresi: Parçalanma mı, yeniden yapılanma mı?

Son dönemde "friend-shoring", "near-shoring" ve "de-risking" gibi kavramlar küresel ekonomi tartışmalarının merkezine yerleşmiştir. Şirketler yalnızca maliyet avantajlarını değil, siyasi riskleri ve tedarik güvenliğini de dikkate almaktadır. Bu nedenle küresel ticaret tamamen ortadan kalkmamakta, fakat yeni siyasi hatlar boyunca yeniden örgütlenmektedir.

Strange’in perspektifinden bakıldığında burada dikkat çekici nokta, piyasaların kendi başına işleyen mekanizmalar olmadığıdır. Ekonomik faaliyetler her zaman güç ilişkileri tarafından şekillendirilmektedir. Dolayısıyla günümüzde küresel arenada yaşanan dönüşüm, serbest piyasanın sonu değil; piyasa ile devlet arasındaki ilişkinin yeni bir biçim almasıdır.

Dijital kapitalizm

Strange’in yaşadığı dönemde bulunmayan dijital varlıklar ve kripto para piyasaları ise Casino Capitalism tezine yeni bir boyut kazandırmıştır. Kripto varlıkların önemli bir bölümü, herhangi bir üretim faaliyetinden ziyade gelecekteki fiyat beklentilerine dayalı olarak işlem görmektedir. Bu durum, finansal spekülasyonun dijital çağdaki yeni biçimi olarak değerlendirilebilir.

Ayrıca yapay zekâ destekli işlemler, yüksek frekanslı ticaret sistemleri ve küresel yatırım fonlarının devasa büyüklüğü, finansal piyasaların reel ekonomi üzerindeki etkisini daha da artırmaktadır. Finansal kararlar artık saniyeler içinde küresel ölçekte milyarlarca dolarlık sermaye hareketlerine yol açabilmektedir.

Netice itibariyle, Susan Strange’in Casino Capitalism adlı eseri, günümüz küresel ekonomi politiğini anlamak için hâlâ güçlü bir analitik çerçeve sunmaktadır. Strange’in temel uyarısı, finansal piyasaların kontrolsüz büyümesinin ekonomik istikrarı tehdit edeceği yönündeydi. Günümüzde finansal krizler, dijital spekülasyonlar ve sermaye hareketlerinin ekonomi politikaları üzerindeki etkisi bu öngörünün büyük ölçüde gerçekleştiğini göstermektedir.

Bununla birlikte çağımızın ekonomi politiği, Strange’in analizine ek olarak jeopolitik rekabet, teknolojik egemenlik ve ekonomik güvenlik boyutlarını da içermektedir. Dünya ekonomisi artık yalnızca bir "casino" değil; aynı zamanda büyük güçlerin finans, teknoloji ve ticaret alanlarında rekabet ettiği bir jeoekonomik mücadele sahasıdır. Yine de bu mücadelenin merkezinde finansal gücün yer alması, Strange’in en önemli tezinin geçerliliğini koruduğunu göstermektedir: Küresel ekonomiyi anlamak için üretimden çok finansın, piyasalardan çok güç ilişkilerinin ve devletlerden çok yapısal otoritenin nasıl işlediğine bakmak gerekir. Bu nedenle Casino Capitalism, yalnızca geçmişin değil, günümüzün ve muhtemelen geleceğin küresel ekonomi politiğini anlamak için de temel eserlerden biri olmaya devam etmektedir.