Suşi ekonomisi ve TD SYNNEX rehberliği

Türkiye’nin bilişim teknolojilerinden global düzeyde hak ettiği payı alabilmesi için TD SYNNEX’i dinlemesi gerekiyor.

Suşiyi biliyorsunuzdur. Bu nedenle TD SYNNEX’i anlatarak başlamak istiyorum. Bilişim teknolojileri ekosisteminin önde gelen bir küresel distribütörü olan bu şirket, yaklaşık 22 bin çalışanı ile 100’den fazla ülkede 150 binden fazla müşteriye hizmet veriyor. Merkezleri ABD'nin Florida ve Kaliforniya eyaletlerinde bulunan TD SYNNEX, Fortune 100 listesinde 60. sırada yer alıyor. En önemli özelliği sahip olduğu bu ölçek olan şirketin müşterilerine yönelik değer önermesi, teknoloji yatırımlarının değerini en üst düzeye çıkarma, işlerine yönelik sonuçları gösterme ve büyüme fırsatlarını değerlendirme konusunda yardımcı olma maddeleri ile sıralanıyor.

Şirketin ürün portföyü bulut, siber güvenlik, büyük veri/analiz, IoT, mobilite ve hizmet olarak sunulan teknolojiler gibi en yüksek büyüme gösteren segmentlerden oluşuyor. Bütün özelliklerinin yanında şirket, Instagram’da yer alıyor.

Bütün bunları, TD SYNNEX Küresel Teknoloji Ekosistemi Değerlendirme Raporu’na neden önem verdiğimi anlatmak için yazdım. İş ortaklarından araştırmaya katılanların yüzde 43’ü güvenlik, sunucu ve depolamanın en çok gelir getiren alanlar olduğunu belirtirken en kârlı teknoloji alanının güvenlik olduğu konusunda bir konsensüs bulunuyor.

800 milyar dolarlık kaçırılmış potansiyel

Geleceğe bakıldığında ise 800 milyar dolarlık bir fırsata vurgu yapılıyor. Üstelik bu, çok uzun vadeli bir planlama gerektirmiyor. “Çevre, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) ve AR/VR’da kaçırılmış potansiyel fırsatlar mevcut” başlığındaki “kaçırılmış” sözcüğü ilgi çekiciliği artırıyor. Benim gibi ÇSY kısaltması ile aşina olmayanlar için bunun İngilizcedeki ESG kısaltmasının karşılığı olduğunu not düşeyim.

Basın bülteninden bu maddeyi olduğu gibi aktarıyorum: “ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) ve AR/VR pazarı, bayiler için kaçırılmış potansiyel fırsatları barındırıyor. Yetenek kazanımı, portföy genişletme ve yeni dikey pazarlara girme çabalarına verilen önemin aksine, sürdürülebilirlik ve çığır açan teknolojiler, çözüm geliştirme ve iş yatırımı için öncelik listesinde düşük sıralarda yer alıyor. Buna karşın ÇSY ve AR/VR çözümlerinin her ikisi de küresel bayiler için fırsatlar sunuyor. Bazı analistler AR/VR pazarında 2024 yılına kadar 800 milyar dolarlık bir fırsat öngörüyor. Bu gelirin yüzde 50'si teknoloji platformları ve donanımla ilişkilendiriliyor ki bu da 400 milyar dolara denk geliyor.”

Türkiye payını alsa ne olur?

Türkiye’nin global ekonomideki payını hep yüzde 1 olarak konuşurduk. Şu anda hesaplar çok karışık hale geldiği için bu oranı koruyup koruyamadığımızı bilemiyorum. Çokça şikayet ettiğimiz askeri vesayet dönemlerinde olduğu gibi sonucu yazıp üst tarafı ona göre doldurduğumuzu düşünüyorum.

Bunu bir kenara bırakırsak, bu pazardan almamız gereken payın 8 milyar dolar olduğu görülüyor.

Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) Temmuz 2022’de açıkladığı rapora göre, Türkiye’nin bilgi teknolojileri pazarının büyüklüğü 114,5 milyar liralık bilgi teknolojileri ve 151,4 milyar liralık iletişim pazarı olmak üzere 256 milyar lira civarında. Bugünkü kurla yaklaşık 13 milyar dolara denk gelen bu pazarın üçte ikisi kadar bir kaçırılmış potansiyelden bahsediyoruz.

Suşi burada devreye giriyor. Bu kaçırılmış potansiyeli elde etmek için pazara saldırdığınızda kazançtan çok zarar etme potansiyeli ile karşılaşıyorsunuz.

Türkiye’de suşi her zaman pahalı oldu ve suşinin bir Japon yiyeceği olduğunu biliyoruz. Buradan yola çıkıp Japonya’da suşi restoranı açarsanız çuvallamanız büyük olasılık. Tokyo’da suşici aradığımızda bunun bizdeki ev yemekleri ya da lahmacun gibi atıştırmalık olarak veya take away dediğimiz türde servis edilen bir yiyecek olduğunu görüp şaşırmıştım. TD SYNNEX gibi firmaların datasının, potansiyel kadar doğru hareketlere de ışık tutarak Japonya’da suşici açma gibi hataların önüne geçebilme boyutu ile de değerlendirildiğinde büyük fayda sağlayacağına inanıyorum.