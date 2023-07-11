Suudi Arabistan ile ilgili bildiğiniz her şeyi unutun! (2)

Suudi Arabistan’da bir vaha!

Yıl 2040. Dünya artık çok sıcak. Riyad’da kış mevsiminde bile sıcaklık 55 dereceden fazla. Yazın ise yaşamak çok güç.

Tüm ahali daha serin olan kuzeye NEOM bölgesi tarafına göçmüş ve göçmekte. Bölge halen tüm Körfez bölgesinin en serin bölgesi

Allahtan daha 2020’li senelerde NEOM bölgesi tamamen bakir ve yüzde 95 doğal koruma alanıyken, Suudiler bölgede Oxagon, Line, Sindalah, Trojena adındaki şehirleri kurmaya başlamışlardı.

Bölge kayak tesisleriyle, tüm mevsim hizmet veren turizm amaçlı yapılaşmaya açılmış adalarıyla ve su üzerinde yüzen özel ekonomik sanayi bölgeleriyle hem turistlere hem de dünya ticaretinin yüzde 13’üne hizmet ediyor.

NEOM kendisinin tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir enerjiden sağlıyor. 26,500km2’lik bir alana yayılmış durumda ve 468 km’lik bir kıyı çizgisine sahip.

Yukarıda anlattıklarım bir hayal gibi gözükse de şu anda tüm Suudi Arabistan bu hayal etrafında kenetlenmiş durumda.

Suudi Arabistan’da hızlı olarak nasıl pozisyon alabiliriz: Müteahhitlerimizin yeni işlere, Suudi Arabistan’ın da yeni müteahhitlere ihtiyacı var.

Vizyon 2030 çerçevesinde Suudi Arabistan’da, 2030 yılına dek: metrolar, otoyollar, köprüler, havalimanları, su ve atık arıtma tesisleri, fabrikalar, sinema salonları, turizm, eğlence sektörüne hizmet verecek tesisler ve yenilenebilir enerji santralleri dahil birçok alanda 879 milyar dolarlık bir inşaat yatırımı yapılacak.

NEOM, Qiddiya, Kızıl Deniz ve Amaala gibi devasa gayrimenkul geliştirme projeleri Suudi Arabistan’ın her tarafında yükselecek.

Devletimizin desteği ile Hükümetten Hükümete (G to G) kanallarla bu projeleri kendi şirketlerimizin alması için çalışabiliriz. Hem inşaatın en iyisini yaparız, hem de ihracatımız artar!

Yapılması planlanan 879 milyar dolarlık inşaat projelerinin henüz 50 milyar dolarlık kısmı ihale edilmiş durumda. Halen ihalesi yapılacak çok fazla iş var.

İnşaat şirketlerimiz için fırsat şu anda çok büyük. İhracatımıza büyük bir katkı gelebilir. Bu yatırım furyasından bizde pay alabiliriz ve kaliteli üretimle hem Suudi’lere hem de ülkemize fayda sağlayabiliriz. Rekabet yoğun ama proje sayısı da bir o kadar fazla. Amerikalıların, Avrupalıların ve Çinlilerin de bu pastada gözleri var. Fakat herkese iş var. Ama Devlet desteği - lobisi kesin gerekli.

Türkiye olarak Suudi Arabistan özelinde bir ticaret politikasını kurgulayıp, devlet eliyle bu politikaları hayata geçirebilmeliyiz. Sonuçta Ortadoğu’dayız ve büyük şirketlerimize güveniyorsak; arkalarına biraz da G to G dokunuşu koyarak Suudi Arabistan’ın yeniden kendini yaratmasında büyük rol alabiliriz.

Hatta bunu yapmamız şart!

Projeleri en hakkıyla yapacak şirketlerimizle yol almalıyız. Onlara devlet olarak ayrım yapmadan destek olmalıyız. Destek verdiğimiz şirketleri çok sıkı kriterlerle seçmeli ve desteği hak eden, yüzümüzü kara çıkarmayacak şirketlere desteği ve referansı sonuna kadar vermeliyiz. Gerekirse devlet bankalarımız veya Eximbank kanalıyla bu şirketlerimizin proje bazlı teminat mektubu ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Fakat şirketlerin de çok dikkatli olmaları lazım. Kötü hizmet vermeleri durumunda, tüm pazarı ve fırsatı kaçırabiliriz.

Ülkede tabii ki riskler mevcut. Bu ülkede yatırım ya da iş yaptığınızda yurtdışından expat getirmek isterseniz halen yüksek maliyetler var. Ek olarak işletmelerinizde belli bir oranda Suudi çalışan da çalıştırmanız gerekiyor. Ortadoğu’nun en doğal olayı olan politik risk ise her zaman mevcut. Ancak bunların hepsi aşılabilecek pürüzler. G to G destek, şirketlerimize özellikle burada çok yarar sağlayacaktır.

Bu arada müteahhitlik özelinde dikkat etmemiz gereken önemli bir husus taahhüt işini nasıl yerine getirdiğimiz olacaktır. Müteahhitlerimiz, anahtar teslim projelerdense maliyet artı kar şeklinde bir yaklaşıma idareleri ikna edebilirse, risklerini azaltabilirler. Son derece sofistike projeler söz konusu, uygulamada maliyet artışları olabilir ve risk yönetimi çok önemli. G to G burada da önemli.

Peki İnşaat sektörü dışında ne gibi fırsatlar var? O da bir sonraki yazıya kalsın…

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Kalın sağlıcakla…