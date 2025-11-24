Süvariler geliyor mu?

Türk Lirası’nın gelişmekte olan ülke paralarından negatif ayrışması, rezervlerde erime, asgari ücret ve kamu zamlarına yönelik belirsizlik 100 baz puan indirim ihtimalini öne çıkarıyor.

ABD tahvil getirilerinde gerileme ve hisse senetlerinde dipten dönüş ile haftayı kapatıyoruz. New York Fed başkanı Williams’ın enflasyon hedefini tehlikeye atmadan faiz indirmek için yer olduğu açıklaması risk iştahını destekleyen temel gerekçe.

Süvarilerin gelebileceğini gösteren açıklama sonrası, aralık ayında faiz indirme ihtimali 30 baz puandan fazla artış ile %70’in üzerine çıktı. 2026 yılında nisan, temmuz, aralık toplantılarında toplam 75 baz puan indirim fiyatlanmaya başlandı.

Veri akışı Fed faiz patikasına yönelik net bir bilgi vermiyor. Eylül ayı istihdam verisi beklenenin iki katı iş yaratılmasına rağmen artan bir işsizlik oranına işaret ediyor. Fabrika aktivitesi geriliyor. Buna karşın geçici PMI verileri hizmet ve imalat sanayisinde toparlanma ile %2,5 civarında bir büyüme tablosu ve enflasyonda hizmet ağırlıklı yükseliş gösteriyor.

Piyasanın tepki vermediği diğer bir gelişme Federal temyiz mahkemesinin Trump’ın Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası (IEEPA) bağlamında koyduğu gümrük vergilerini durdurma kararı. Kararın orta vadede ekonomik etkisi sınırlı olacak. Trump yönetimi bir yandan karara itiraz ederken, diğer yandan başka araçlarla kararın arkasından dolanacak. Ama kısa vadede Hindistan, Brezilya, Çin, Endonezya gibi ülkelere uygulanan vergilerde 5-10 puan düşüşe ve bu ülkelerden önden yüklemeli ithalata yol açabilir.

Cuma günkü tepki alışında değer kazananlar, kaybedenlere göre üç kat daha fazla. Dayanıklı tüketim malları, demir-çelik, havacılık, kimya, otel-restoran, teknoloji hisseleri yükselişte başı çekiyor. Muhteşem yedi hisseleri Amazon, Apple, Google öncülüğünde yükselişe katılıyor. Çip üreticileri negatif ayrışmaya devam ediyor. Nvidia Çin’e ihracatın bazı ürünlerde serbest bırakılacağı söylentileri ile toparlansa da günü kayıpla kapattı.

Borsa İstanbul, gelişmekte olan ülkeleri vuran satış dalgasını görece hafif atlatsa da kaçamadı. Gelişmekte olan borsalar %3’e yakın kayıpla gerilerken MSCI Türkiye %1 kayıpla cuma gününü bitirdi. Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahında azalışa paralel ülke risk priminde hafif yükseliş, tahvil getirilerinde sınırlı artış ve bankalarda satıcılı seyir öne çıktı.

Haber akışında salı günü ABD perakende satış verisi, Alibaba’nın bilançosu, Cuma günü Kara Cuma satışları izlenecek. Yurtiçinde gözler AK Parti, MHP, DEM Parti’nin İmralı ziyaretinde ve Ankara Belediyesi ile ilgili soruşturmaya Mansur Yavaşın da dahil edilmesi gelişmesinde olacak. Orta vadede piyasa 10 Aralık FOMC ve 11 Aralık PPK kararlarına odaklanacak.

Geçen hafta New York Fed başkanı Williams’ın açıklaması sonrası Fed’in 25 baz puan faiz indirmesi ihtimali %70’i aştı. Piyasalar Merkez Bankası’nın faiz indirim adımı konusunda 100 ile 150 baz puan arasında gidip geliyor. Türk Lirası’nın gelişmekte olan ülke paralarından negatif ayrışması, rezervlerde erime, asgari ücret ve kamu zamlarına yönelik belirsizlik 100 baz puan indirim ihtimalini öne çıkarıyor. Ama beklentilerin altında %1,4 civarında bir kasım enflasyonu 150 baz puan indirimini potaya sokabilir.