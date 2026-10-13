Suyun görünmeyen maliyeti yatırımın yeni adresi oldu

Bir metreküp suyun fiyatını biliyoruz. Peki suyun tükenmesinin maliyetini biliyor muyuz? Üretim kaybının ve artan girdi maliyetlerinin gıda güvenliği üzerindeki baskısının farkında mıyız?

İklim krizi derinleştikçe su, yalnızca korunması gereken doğal bir kaynak olmaktan çıkıyor; tarımın, sanayinin ve yatırım dünyasının geleceğini belirleyen stratejik bir ekonomik değere dönüşüyor. Bu durumda, daha az su tüketmek yetmiyor, kullanılan suyu yeniden üretim döngüsüne kazandırabilmek gerekiyor. Türkiye’den çıkan Loopyon girişimi, soğuk plazma teknolojisiyle bu alanda yeni bir çözüm geliştirmeye çalışıyor. Şirket, tarımsal üretimde suyun tekrar tekrar kullanılmasını sağlarken, kimyasal ihtiyacını azaltmayı ve verimliliği artırmayı hedefliyor. Ecofolio da bu teknolojiyi yatırımcılarla buluşturuyor. Ecofolio CEO’su Dr. Melek Demiray ve Loopyon Kurucusu Faik Baykuş ile suyun neden yeterince yatırım çekemediğini, iklim teknolojilerinde gerçek ekonomik değerin nasıl yaratıldığını ve Türkiye’den çıkan bir teknolojinin küresel pazara uzanma potansiyelini konuştuk.

ECOFOLİO CEO’SU DR. MELEK DEMİRAY:

Ölçülebilir etki ile ekonomik değer aynı iş modelinde buluşuyor



“Bizim açımızdan sürdürülebilirlik tek başına bir yatırım kriteri değil. Bir girişimin çevresel ya da toplumsal bir probleme çözüm üretmesi elbette önemli; ancak bu çözümün teknolojiyle doğrulanabilir, ticarileştirilebilir ve ölçeklenebilir olması gerekiyor. Loopyon bu açıdan iyi bir örnek. Burada yalnızca ‘suyu koruyan’ bir sürdürülebilirlik hikâyesinden söz etmiyoruz. Endüstriyel ölçekte uygulanabilir hale getirilmiş bir teknoloji, WIPO/PCT başvurusu kapsamında koruma altına alınmış bir fikri mülkiyet altyapısı ve gerçek üretim sahasında gerçekleştirilen doğrulama çalışmaları var. Bizim aradığımız tam olarak bu kesişim: Ölçülebilir etki ile sürdürülebilir ekonomik değer yaratma kapasitesinin aynı iş modelinde buluşması.”

Suyun gerçek maliyeti görünür değildi

“Enerjide tükettiğiniz her birimin maliyetini doğrudan görüyorsunuz. Suda ise gerçek maliyet; yalnızca metreküp fiyatından ibaret değil. Üretim kaybı, arıtma, kimyasal kullanımı, bakım, su kıtlığı riski ve regülasyonlara uyum gibi birçok dolaylı maliyet söz konusu. Bunların önemli bölümü bugüne kadar yatırım kararlarında yeterince görünür değildi. Ancak bu tablo değişiyor. Kuraklık, su güvenliği, gıda güvenliği ve yeni yasal düzenlemeler suyu bir çevre başlığı olmaktan çıkarıp doğrudan ekonomik bir meseleye dönüştürüyor.”

Yatırımın hedefi ticarileşme ve ihracat

“Loopyon bugün yalnızca laboratuvar aşamasındaki bir teknoloji değil; geliştirdiği sistemi endüstriyel ölçekte uygulanabilir bir ürün mimarisine dönüştürmüş ve gerçek üretim ortamında saha çalışmalarına taşımış durumda. Bu nedenle bu yatırım turunu Ar-Ge’nin finansmanından çok doğrulanmış teknolojinin ticarileşmesi ve ölçeklenmesi için bir büyüme sermayesi olarak görüyoruz. İlk ticari odak Türkiye’de yaklaşık 22 milyon metrekarelik modern topraksız sera pazarı. Ardından MENA ve Avrupa pazarları hedefleniyor. Yatırımcı açısından değer yaratma noktası da burada: Saha doğrulaması yapılmış bir teknolojinin ticari satışa, tekrarlanabilir bir iş modeline ve sonrasında ihracata dönüşmesi.”

Erken aşama yatırımlarda şeffaflık

“Erken aşama girişim yatırımı mevduat ya da sabit getirili bir yatırım değil. Teknoloji, ticarileşme, ölçeklenme ve likidite riski içerir. Kitle fonlama ise çok sayıda bireysel ve kurumsal yatırımcıyı bünyesinde barındırması ve tamamen dijital yatırım süreci ile farklı girişimlere ulaşmayı kolaylaştırmasından dolayı riskin dağıtılabilmesine imkân tanıyor. Bu nedenle bizim görevimiz yalnızca fırsatı anlatmak değil, nitelikli girişimleri seçmek ve yatırımcının karar verebilmesi için gerekli bilgiyi mümkün olduğunca açık ve

erişilebilir hale getirmek.”

LOOPYON KURUCUSU FAİK BAYKUŞ:

Suyu tek kullanımlık bir girdi olmaktan çıkarıyoruz

“Geleneksel modelde su sisteme giriyor, üretimde kullanılıyor ve drenajla

birlikte önemli miktarda su ve besin elementi sistemden çıkıyor. Bizim yaklaşımımız suyu tek kullanımlık bir girdi olmaktan çıkarıp üretim döngüsünde yönetilen bir varlığa dönüştürmek. Loopyon’un geliştirdiği soğuk plazma

(Plasma Activated Water), yani PAW teknolojisi; sudaki istenmeyen mikrobiyolojik yükü azaltırken sulama hatlarında biyofilm oluşumunu sınırlıyor ve drenaj suyunun yeniden kullanımını sağlıyor.”

Üretim verimliliğinde yüzde 5-15 artış potansiyeli

“Burada yüzde konusunda özellikle temkinliyiz. Yeniden kullanılabilecek su oranı; bitki türüne, sera altyapısına, drenaj miktarına, drenaj suyunun EC değerlerine ve suyun başlangıç karakteristiğine göre değişiyor. Bu nedenle tüm işletmeler için geçerli tek bir yüzde vermek doğru olmaz çünkü bu oran her işletmede farklı olabiliyor. Ayrıca su kalitesindeki iyileşmeyle yıllık üretim verimliliğinde yüzde 5-15 artış potansiyeli öngörüyoruz.”

Saha çalışmalarında yüzde 99,99 mikrobiyolojik yük kontrolü

“Temmuz 2026’da Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde büyük ölçekli

modern sera üretim tesislerinde gerçekleştirilen saha çalışmalarında, sulama suyundaki mikrobiyolojik yükün yüzde 99,99 oranında kontrol altına alınmasına yönelik bulgular ilgili tesis tarafından elde edildi ve belgelendirildi.

Ayrıca Antalya, Afyon, Denizli, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Eskişehir’de farklı kaynak suları üzerinde analiz, karakterizasyon ve teknoloji uygulama

çalışmaları yürütüyoruz. Hedefimiz, müşteriye yalnızca çevresel fayda

sağlayan bir teknoloji satmak değil; ölçülebilir bir işletme ekonomisi

sunmak. Bu nedenle geri ödeme süresini de her tesis için mevcut su ve

kimyasal maliyetleri, üretim kapasitesi ve operasyon koşulları üzerinden

ayrı hesaplamak en sağlıklı yaklaşım.”

Türkiye’den küresel WaterTech platformuna

“Bizi farklılaştıran unsur yalnızca soğuk plazma kullanmamız değil; bu

teknolojiyi bütünleşik bir su yönetimi platformuna dönüştürmemiz. Bunun yanında teknolojiyi yalnızca donanım olarak görmüyoruz. Fikri mülkiyet, endüstriyel donanım, otomasyon, yazılım ve veri yönetiminin birlikte çalıştığı bir yapı geliştiriyoruz ve Ar-Ge sonucunda ortaya çıkan teknoloji ve sistem mimarisini WIPO/PCT başvurusu kapsamında koruma altına aldık. Ayrıca geliştirdiğimiz teknoloji ile 2025 yılında Euroinvent’de (Avrupa İnovasyon ve Buluş Fuarı) altın madalya kazandık.”