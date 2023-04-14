SWIFT sisteminin dışına çıktı, zaman ve maliyet tasarrufu sağladı

Türkiye’nin ilk yerli, global para transferi ve ödeme platformu olan UPT, yurt içi ve yurt dışında birden fazla para cinsinden hesaba, kredi kartına ve isme para gönderme imkânı sağlıyor. Dünya genelinde 200’e yakın ülkede 400 bin işlem noktasına ulaşan şirket, 5 kıtada büyümeye devam ediyor.

Aktif Bank’ın yüzde 100 iştiraki olan UPT, 2010 yılından beri global para transferi alanında hizmet veren Türkiye’nin ilk lisanslı ödeme kuruluşu.

UPT Genel Müdürü Hakan Özat, “FinTech’lerin amacı dünyada bir değişim ve dönüşüm yaratarak özellikle de finansal enstrümanlara ulaşmayı kolaylaştırmak ve tüm dünyada finansal sistemin yaygınlaşmasını sağlamak” derken, teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin finans alanını demokratikleştirdiğini söylüyor.

“Bu yola çıkarken hedefimiz yurt dışı para transferinin düşük ücretli, hızlı, kolay ve şeffaf bir yolu olduğunu da göstermekti” diyen Özat, “Bugün pek çok banka bir süpermarket gibi birçok ürünün bulunduğu bir hizmet anlayışı ile hareket ediyor. Ancak FinTech’ler bu süpermarketteki tek bir ürünü en iyi ve müşterisi için en avantajlı şekilde sunmayı amaçlıyor ve bu alanda çok daha hızlı yol alıyor. UPT olarak bizler de yalnızca uluslararası para transferine odaklanarak ve bu alanda gerçek ihtiyacı anlayıp, yenilikçi ürünler geliştirerek en iyi şekilde hizmet sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu da bankalarla iş birliği halinde yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde farklı iş birlikleri ile FinTech’lerin finans dünyasında oyunun kurallarını değiştirdiğini göreceğiz” diye ekliyor.

Özat ile sektörde yaşanan dijital dönüşümün yarattığı faydaları konuştuk.

İnovasyon ve iş birliği

“Para transfer işi köklü oyuncuların varlığını sürdürdüğü bir alan. Ancak geliştirdiğimiz teknolojiler, inovatif yaklaşımımız ve yaptığımız önemli iş birlikleriyle bu alanda söz sahibi olduk. Örneğin SWIFT, bankaların muhabirleri üzerinden para transferi gerçekleştirmek için kullandıkları bir mesajlaşma sistemidir. Ancak bu süreçte çok fazla partner ve prosedür olduğu için bu sistemde para transferinin hem süresi uzun hem de maliyetleri yüksektir. Üstelik paranın gönderilme anında gözükmeyen ancak alıcının parayı teslim aldığı anda fark ettiği gizli ücretlendirmeler de olabiliyor. Biz hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlayabilmek için SWIFT sisteminin dışına çıktık ve doğrudan kendi oluşturduğumuz sistem ve ağ üzerinden işlemleri yaparak amacımıza ulaştık. Müşterilerimizin bizim üzerimizden yaptıkları isme gönderim işlemleri anında ödenmeye hazır duruma geliyor. Üstelik alıcı sürpriz masrafl arla karşılaşmıyor. Parayı gönderen de karşı tarafa tam olarak ulaşan tutardan emin oluyor.”

Yüksek işlem ücretlerini ortadan kaldırıyor

“Her geçen yıl hızla alışkanlıkların değiştiği dünyada, teknolojik yatırımlar ve gelişmeler her şirket için kaçınılmaz oldu. Dijitalleşen dünyada insanlar artık tüm işlerini cep telefonundan hallederek vakit kazanmak istiyor. Biz de tam bu noktada UPTION uygulamamızı hizmete sunduk. UPT’nin 13 yıldır fiziksel noktalardan gerçekleştirdiği tüm işlemleri mobil dünyaya taşıdık. UPTION ile kullanıcılar yurt içi ve yurt dışı hesaba, karta veya isme gönderim işlemlerini dijital olarak gerçekleştirebiliyor. Ayrıca fatura ödeme, uluslararası mobil kontör yükleme, oyun pini satışı gibi kolaylık sağlayan çözümler de sunuyoruz. Uygulama ile TL, Euro ve ABD Doları şeklinde 3 döviz cinsinden hesap açıyor ve bir IBAN sağlıyoruz. Bu hesaplar mobil cüzdan yapısı şeklinde olmayıp hesaba özel bir IBAN’a sahip olması nedeniyle tüm finansal işlemleri gerçekleştirebilmeye imkân sunuyor. Tüm dünyada kullanılabilen UPTION Kart ise, UPTION’daki TL, Dolar ve Euro hesaplarına bağlanabiliyor ve bu sayede yurt dışında harcama yaparken kur farkından korunma imkânı sağlıyor. Kullanıcılar yurt içinde, yurt dışında, internette her yerde güvenle harcama yapabilme imkânına kavuşuyor. Yine kullanıcılarımıza sunduğumuz bir diğer özellik olan UPTION Avrupa Hesabı; özellikle Avrupa’dan ödeme alan müşterilerimize yönelik olarak geliştirildi. Bu özellik, Avrupa’daki şirketler için freelance çalışan, Avrupa’ya hizmet satan ancak Türkiye’de yaşayan kullanıcılar için önemli fırsatlar sunuyor. En iddialı olduğumuz nokta kullanıcıları yüksek işlem ücretlerinden kurtarmak.”

HEDEF, KÜRESEL PARA TRANSFERİ HACMİNİ DİJİTAL ORTAMA ÇEKMEK

“Mobil uygulamamız UPTION’da 141 farklı uyruktan müşterimiz bulunuyor. Şu an için dünya çapında 143 ödeme kuruluşuyla entegrasyon halindeyiz. 400 binden fazla işlem noktasıyla, 176 ülkeye para gönderiyoruz. Önümüzdeki döneme yönelik öncelikli hedefimiz Türki Cumhuriyetler, Avrupa ve Orta Doğu’da da küresel para transferi hacmini dijital ortama doğru yöneltmek. Bu bölgeler başta olmak üzere mobil uygulamamız UPTION’ı bölgesel bir marka hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için ilk adımı attık ve Dubai’de bir ofis kurduk. Lisans başvuru sürecimiz bitmek üzere. Berlin’de de Almanya ofisimizi açtık.”