'T insan' modeli kariyer yapmaya bak

Bugün ürün ve hizmet çeşitliliğimiz 16 milyona, meslek tanımları da 12 bine çıkmış durumda. Bu sayılar ABD için 24 milyon mala karşılık 32 bin iş şeklinde… Böylesi bir dünyada çok boyutlu olmalıyız

1- SORUN: Bugünün dünyasında "itibarlı meslekler" listesi, çok hızlı değişmenin yanı sıra farklı bir yöneliş sergiliyor: Hangi eğitim düzleminden gelirse gelsin, yeni ihtiyaçlara uygun beceriler geliştirebilmek gerekiyor. Diplomaların artık pek fazla işe yaramadığı bir dünyaya hoş geldiniz.

2- ETKİSİ: Bu becerilerin en önemlisi; çabuk öğrenebilmek… Zira bir şeyin her şeyini bilerek “uzmanlaşmak” gerek şart ise, her şeyin bir şeyini bilerek “ayrışmak”, yeter şart. Buna da “T modeli insan” deniyor. T’nin dikey çizgisi gibi bir şeyin her şeyini yatay çizgisi gibi her şeyin bir şeyini bilmek...

İHTİYACA UYGUN BECERİ ZAMANI

3- ÇÖZÜM: Fütürist (gelecekçi) yazar arkadaşım Ufuk Tarhan; “T İnsan” kitabında fazlaca örnek üzerinden yola çıkarak; “başarılı olmak istiyorsanız, başka seçeneğiniz de yok zaten” diyor. Buna ben de katılıyorum. Aslında beceri açlığı çeken dünyada, kariyerin en iyisi; hezarfen (bin hünerli) olmak.

4- YÖNTEM: Bir örnek de benden; Buhûrîzâde Mustafa Itrî; kendisi mustabey armudu geliştirecek kadar botanikçi, aynı zamanda hattat, kethüda, şair, bestekârdı. 400 civarında eser üretmiş ve bunlardan 20 adedi gelmiştir. Neva Kâr, çokları tarafından klasik müzik başyapıtı bildik eseridir.

İKİ SORU İKİ CEVAP / T Modeli insana dair…

Nasıl olunur?

Merak repertuvarını olabildiğine geniş tutarak… Farklı alanlarda okuma dışında beceri geliştirici yollar izlemek. Birden fazla usta yanında çalışmak… Başarıyı, yılların gerisinden beklemek...

Neler sağlar?

T modeli insan olduğunda, bir ömre çok farklı uzmanlıklar sığdırabildiğin gibi kabiliyetin baş tacı edildiği ve ileride daha da kıymetli hale geleceği dünyada el üstünde tutulur, her yerde itibar görür.

NOT

HER ŞEYİN BİR ŞEYİNİ BİLMEK, BİR ŞEYİN HER ŞEYİNİ BİLMEK

Rahmetli Sakıp Sabancı’nın “48 öğüdü” arasında okumuştum bu ifadeyi… Sabancı, bunu kendi hayatına uyguladı, her şeye sanayici gözüyle baktı, sanayiciliğin de her şeyini bildi. Haklıydı da… Tek beceri ile hayatta kalabildiğimiz günler çoktan mazi oldu. Günümüzde, 3 farklı kariyer olabiliyor.

T MODELİ İNSAN LÛGATI

Hezarfen: Farsçada bin hüner anlamına gelir ve bir kişinin çok sayıda alanda becerisini anlatır

Rönesans insanı: Sanattan bilime, felsefeden spora dek farklı alanlarda uzmanlaşmış kişi

Çok boyutlu düşünme: Farklı alanlarda becerisi yüksek insanların geliştirdiği kabiliyet

Yetenek avcısı: Diploma değil, beceri arayanların geliştirdiği personel seçme yöntemi