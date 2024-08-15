Tahsil edemediğiniz alacağınızın vergisini arabuluculuk yolu ile ödemeyin

Ege Demiralp

Uzman Arabulucu Avukat

Son yapılan vergi düzenlemeleri ile vergi hukuku konusunda oldukça gündemde. Peki, tahsil edemediğiniz alacağınızı değersiz hale getirerek ve zarara geçirerek nasıl yok edersiniz yani nasıl vergiden düşebilirsiniz biliyor musunuz?

Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 322’nci maddesinde, "Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkân kalmayan alacaklar değersiz alacaktır.” Yani; bir alacağın değersiz alacak olarak sayılması için; fiilen ve hukuken tahsili mümkün olmayan alacak sayılması gerekir. Yani; tahsil edilemediğinin resmi olarak tespit edilmesi gerekir.

Vergi hukuku açısından “Arabuluculuk Anlaşma Belgesi” resmi vesika olarak sayılan belgeler arasındadır. Arabuluculuk faaliyeti neticesinde düzenlenen anlaşma belgeleri ilam niteliğindedir ve bu belgeler mahkeme kararı niteliğinde değerlendirilir

6325 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca, ticari uyuşmazlıklar açısından taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi ilam niteliğinde belge sayıldığından dolayı tarafların arabuluculuk anlaşma belgesi ile alacağın tahsil edilemediği konusunda anlaşmaya varmaları halinde bu belge ilam niteliğinde olacağından, anlaşma belgesinde yazılı tutar değersiz alacak sayılacaktır.

Katma değer vergisi yönünden

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDVK), 7104 sayılı Kanun’un 8’inci maddesiyle değişik, 29’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, Vergi Usul Kanunu’nun 322’nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV'nin, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.

Yani alacağın arabuluculuk anlaşma belgesi ile değersiz hale geldiğinin tespit edildiği yıl hesaplarına zarar olarak yazılacak ve bu değersiz alacak için hesaplanan KDV'den indirim yapılacaktır.

“Arabuluculuk Anlaşma Belgesi ile Alacaktan Vazgeçmek” seçeneği bir alacağın değersiz sayılması ve zarara geçilmesi bakımından kanunun saydığı diğer seçenekler ; “Dava açmak, icra takibine başvurmak, konkordato anlaşması yapmak” seçeneklerine göre para tasarrufu, zaman tasarrufu açısından avantajlıdır.