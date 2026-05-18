Tahvil piyasasındaki satış, küresel risk iştahını bozmaya başladı

Hürmüz Boğazı’nın uzun süre kapalı kalacağı endişesi tahvil piyasasındaki satışın arkasındaki temel neden. ABD-İran görüşmelerinin tıkanması ve Trump-Xi görüşmesinde şapkadan tavşan çıkmaması petrol fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı.

Yeni tahminler sonrası 2026 sonu enflasyon tahmini için Merkez Bankası ile bizim tahminimiz arasındaki fark 3 puana geriledi. Aradaki farkın 1 puanı gıda enflasyonunda daha temkinli olmamızdan, geriye kalanı ise ikincil etkilerle ilgili Merkez Bankası’na göre daha kötümser olmamızdan kaynaklanıyor.

Tahvil piyasalarında satış borç dinamiklerini zorlayacak boyutlara ulaşarak küresel risk iştahını bozmaya başladı. 30 yıllık ABD tahvil getirisi %5,1 ile son 19 yılın, 30 yıllık İngiltere getirisi %5,8 ile son 28 yılın, 30 yıllık Japonya getirisi %4 ile son 27 yılın en yüksek seviyesinde. Gelişmekte olan piyasalar doğal olarak bu satış dalgasından payına düşeni alıyor. Küresel borcun milli gelire oranının 2,4 kata ulaştığı bir ortamda, faizlerde yükseliş, ekonomide sert iniş ve iflas riskini artırıyor.

Hürmüz Boğazı’nın uzun süre kapalı kalacağı endişesi tahvil piyasasındaki satışın arkasındaki temel neden. ABD-İran görüşmelerinin tıkanması ve Trump-Xi görüşmesinde şapkadan tavşan çıkmaması petrol fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı. Temmuz vadeli Brent petrol 109 dolar ile savaş sırasında gördüğü zirvenin 5 dolar altında. Eylül vade 100 dolar, aralık vade 91 dolar ile zirvelerine göre 1-2 dolar aşağıda.

Küresel petrol piyasasındaki kayıp 1 milyar varile ulaştı

Çoğu uluslararası yatırım bankası, enerji piyasası tahminini Hürmüz Boğazı’nın haziran ayında açılacağı varsayımına dayandırıyor. Tahminlerin iyimserliği Hürmüz Boğazı açılmazsa küresel ekonominin sert iniş ve enflasyon riskiyle karşılaşacağı endişesine dayanıyor.

Savaşın başından beri küresel petrol piyasasındaki kayıp 1 milyar varile ulaştı. Uluslararası Enerji Ajansı Hürmüz Boğazının açılmasının bir ay gecikmesinin petrol fiyatlarını 20 dolar yukarı çekeceğini tahmin ediyor.

ABD ve Avrupa’da açıklanan rakamlar, negatif enerji şokunun enflasyon üzerinde ikincil etkilerinin hissedilmeye başladığını gösteriyor. Avrupa, İngiltere, Japonya merkez bankalarının yılın ikinci yarısında 50 baz puan faiz artışı ile şoka cevap vermesi bekleniyor.

Fed muhtemelen Başkan Warsh döneminde yapay zekâ verimlilik artışı beklentisi ile sene sonuna kadar beklemede kalacak. Ama Fed vadelileri 2027 ikinci veya üçüncü çeyreğinde 25 baz puan faiz artışı fiyatlıyor.

Merkez Bankası geçen hafta açıkladığı yılın ikinci Enflasyon Raporu’nda 2026 yılı enflasyon tahminini 8 puan, 2027 tahminini 6 puan yukarı çekti. Güncelleme ile yılın ilk raporuna göre daha gerçekçi gıda ve enerji fiyat artışları varsayılıyor.

Yeni tahminler sonrası 2026 sonu enflasyon tahmini için Merkez Bankası ile bizim tahminimiz arasındaki fark 3 puana geriledi. Aradaki farkın 1 puanı gıda enflasyonunda daha temkinli olmamızdan, geriye kalanı ise ikincil etkilerle ilgili Merkez Bankasına göre daha kötümser olmamızdan kaynaklanıyor.

Merkez Bankası, bekleyip görmeyi tercih edecek

Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yukarı çekmesine rağmen para politikasında ilave sıkılaşma veya daha uzun süre sıkı kalma şeklinde bir sinyal vermedi. Ekonomide yavaşlama ve finansal istikrarsızlık riski nedeniyle Merkez Bankası’nın bekleyip görmeyi tercih edeceğini düşünüyoruz.

Tahvil getirilerindeki yükselişin vade uzatmak için fırsat olduğunu düşünüyoruz. Kısa vadeli likit pozisyonlardan orta uzun vadeli devlet tahvillerine geçmek için iyi bir döneme giriyoruz. Ekonomide yavaşlama riskine karşı özel sektör tahvillerinde daha seçici olunmalı. Ödemesini zamanında yapamayan bir şirket özel sektör tahvillerinde risk alma iştahını olumsuz etkileyebilir.