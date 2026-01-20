Takas verisinin söylediği Sasa’da operasyon yapıldı

Geçtiğimiz hafta Sasa tahtasında yabancı payı bir günde yüzde 10’dan yüzde 37’ye fırlayıp ardından yüzde 21’e indi. Yaşanan baş döndürücü trafik, HSBC Holidngs’in ödünç aldığı hisseleri satmasından kaynaklandı.

Borsada 8-15 Ocak tarihleri arasında yabancılar Esenboğa Elektrik ve Marmara Holding hisselerde günlük düzenli alımlarla toplama hareketi gerçekleştirirken, listenin lideri Sasa’da daha farklı bir hareketlilik yaşandı.

Ödünç hisseleri sattılar

Sasa’da 8 Ocak’ta %10,61 olan yabancı payının, bir gün sonra %37,78’e fırlaması, normal bir piyasada hisse alımıyla açıklanamaz. Bir günde şirketin sermayesinin dörtte birinin toplanması imkansız düzeyinde. Gerçekleşen istatistiksel sapmada, HSBC Holidngs’in ödünç aldığı %16,05 pay dikkat çekiyor. Şirket, Sasa’nın paya dönüştürülebilir tahvilleriyle ilintili olarak riskten korunma (hedging) işlemleri yapılabilmek amacıyla ödünç aldığını ve gerektiğinde kullanacağını aynı gün açıkladı.

Referans fiyata indirdiler

selerin vakit kaybetmeksizin satıldığı ve operasyonun tamamlandığı anlaşılıyor. Yüzde 37,78’lik zirveden itibaren yabancı payı her gün eriyerek 15 Ocak’ta %21,25’e indi. HSBC Holidngs’in payı ise 15 Ocak itibariyle %4,69 görünüyor. Satışlarla birlikte fiyat hızla, tahvil anlaşmasındaki dönüşüm fiyatı olan 2,38 TL seviyesine geriledi. Gelinen seviye riskten korunma satışlarının büyük ölçüde gerçekleştiğini ve tahtadaki teknik baskının durulduğunu işaret ediyor.

Arz baskısı ve yeni oyun planı

Mevcut durumda 2,38 TL seviyesi artık güçlü destek bölgesine dönüştü. Madalyonun diğer yüzündeyse arz baskısının (overhang) hâlâ masada durması. Dönüştürülebilir tahvillerin fiyat indikçe tahvil yönü ağır basarken, fiyat çıktıkça da hisse yönü öne çıkarak satış iştahını kabartacak. Bu da hisse fiyatının yukarı ataklarında frenleyici ve baskılayıcı bir yapıya dönüşmesine sebep olabilecek.

ZEYNEP'E SOR

TOKEN Mİ, SEPET Mİ?

Token; odaklanma, getiri potansiyeli, hız, şeffaflık, esneklik. Yoğun risk, volatilite, haber hassasiyeti, yüksek stres, sürdürülebilirlik sorunu.

Sepet; risk dağılımı, istikrar, sürdürülebilirlik, strateji uyumu, rahatlık. Getiri seyrelmesi, takip yükü, dengeleme ihtiyacı, hız kaybı, karmaşıklık.

Malatya ve Gaziantep’te iki fi rma kurdu. Artan talebe daha hızlı ve kontrollü yanıt verecek

Aselsan’ın Malatya ve Gaziantep’te şirket kurması neyi sağlamayı amaçlıyor? / Enis Taşkıran

Enis, Aselsan’ın Malatya ve Gaziantep’te şirket kurması, üretim tarafında artan talebe daha kontrollü ve hızlı yanıt verme amacını taşıyor. Malatya’da kurulan %100 bağlı ortaklık, askeri güç elektroniğinde hassas üretim, bakım ve satış sonrası hizmetleri tek çatı altında topluyor. Yapı, TSK envanterindeki Aselsan ürünlerinin bakım onarım sürelerini kısaltıyor. Gaziantep’teki %51’i kendisine ait olacak şirketteyse elektromekanik sistemlerde, özellikle kayar bilezik gibi kritik bileşenlerde yüksek adetli üretim kapasitesini büyütüyor. Her iki adım da teslim süreleri ve üretim devamlılığı üzerinde doğrudan etki yaratabilecek.

Önerilen fiyatı iştirakin konumuyla uyumsuz buldu. Satışı tamamlamadan sonlandırdı

Gübre Fabrikaları’nın Razi’yi satmaktan vazgeçmesine yol açan sebep nedir? / Taha Küçük

Taha, Gübre Fabrikaları’nın, bağlı ortaklığı Razi’deki %48,88 payını satmaktan vazgeçmesinin arkasında, gelen teklifl erin beklentiyi karşılamaması yatıyor. Açıklamada satışın tamamlanmadan sonlandırıldığı vurgulandı. Söz konusu ifade, fiyatlama tarafında şirketin öngördüğü değere ulaşılamadığını işaret ediyor. Yönetim, ortaklığın bilanço ve kârlılık katkısını, teklif edilen bedelle kıyasladığında satıştan elde edilecek nakdin cazibesini sınırlı bulmuş görünüyor. İştirak satışları genelde borç azaltma, nakit yaratma ya da odaklanma amacıyla gündeme gelir. Ancak fiyat, iştiraklerin konumuyla uyumlu değilse vazgeçilebilir.

YATIRIM FONLARI

NNF fonu borsaya yatırım yaparak bir yılda %34 getiri sağladı

Hedef Portföy’ün yönettiği Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (NNF), dalgalı bir seyre sahip. Ocak ayında 3,5 milyar TL büyüklüğe ulaştı ve önceki aya göre artış gösterdi. Portföyün %96,3’ü hisse senetlerinden, %3,7’si yatırım fonlarından oluşuyor. Eylülden bu yana değişen miktarlarda olmakla birlikte düzenli nakit çıkışı yaşanıyor. Ocakta 16 milyon TL para çıkışı, yatırımcının mesafeli duruşunun değişmediğini gösteriyor. Kademeli azalan yatırımcı sayısı şimdilerde 24.325 seviyesinde. Yüzde 5,47 doluluk oranı ve %1,93 pazar payına sahip. NNF, ağırlıklı olarak borsaya yatırım yaparak hisse senedi piyasasındaki getiriyi yakalamayı amaçlıyor. Portföyünde ağırlıklı olarak ULKER, PGSUS, INFO ve TRGYO hissesi bulunuyor. Son bir yılda %33,9 getiri sağlarken, BIST 100 Endeksi aynı sürede %30,07 yükseliş kaydetti.

TAHVİL

TV8 Yayıncılık, %53,79 bileşik faizle 464 milyon TL borçlandı

TV8 Yayıncılık, 16.01.2026 vade başlangıç tarihli bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 464.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %47, bileşik faizi %53,79 olarak belirlendi. 147 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 12.06.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %18,93 düzeyinde.

%47 YILLIK BASİT FAİZ

16Ocak itibarıyla TLREF %37,63 seviyesinde bulunuyor. Buna göre TV8 Yayıncılık’ın sunduğu %47 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 9,37 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFTVSK62615 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TÜRK PRYSMİAN KABLO

Aldığı iş yıllık gelirinin %2,64’ü seviyesinde. Kâra dönmesi için daha fazlasına ihtiyaç var

Türk Prysmian Kablo, yurt içindeki bir sanayi grubundan 10–12 milyon dolar bandında kablo siparişi aldı. Tutar yıllık gelirinin %2,64’ü seviyesinde. Söz konusu siparişe ilişkin satın alma sözleşmesinin imzalanması konusunda taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldı. Kablo sektöründe sanayi gruplarından alınan siparişler, genellikle altyapı, enerji ve endüstriyel yatırımlara bağlı olarak şekilleniyor. Bu tür işler, proje bazlı olmakla birlikte kısa sürede ciroya dönüşebilen ve üretim kapasitesinin kullanımını destekleyen gelir kalemleri arasında yer alıyor. Döviz bazlı siparişler ise kur hareketlerine karşı doğal bir denge unsuru oluşturabiliyor. Türk Prysmian Kablo açısından açıklanan sipariş, gelir tarafında somut bir katkı potansiyeline işaret ediyor.

ORGE ENERJİ

Metro projesinde ihaleyi aldı. Sözleşme için görüşmelere başladı. İşi 12 ayda tamamlayacak

Orge Enerji, İstanbul’da yapımı süren Altunizade- Bosna Bulvarı Metro Projesi’nin genel elektrik işleri için verdiği kdv hariç 8,3 milyon euro tutarındaki teklifin kabul edildiğini belirtti. Güncel kurdan tutar 418,3 milyon TL’ye denk geliyor. Firma sözleşme görüşmelerine başlandığını ve işin 12 ayda tamamlanmasının planlandığını ifade etti. Metro ve raylı sistem projelerinde elektrik işleri; enerji dağıtımı, zayıf akım sistemleri ve entegrasyon kalemleri nedeniyle yüksek katma değerli iş grupları arasında yer alıyor. Bu tür projeler genellikle döviz bazlı sözleşmelerle yürütülüyor ve hak edişlere bağlı olarak dönemsel gelir yaratıyor. Büyük ölçekli altyapı yatırımları, elektrik taahhüt firmaları için sipariş görünürlüğünü artıran önemli bir kaynak oluşturuyor.

TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ

Türkiye Varlık Fonu iştiraki firmayla anlaştı. Balıkesir’deki maden ruhsatını devralıyor

Türk Altın İşletmeleri, Balıkesir İvrindi’deki rezerv miktarı 500 bin ons olarak raporlanan IV. Grup maden ruhsatını devralmaya karar verdi. TVF iştiraki Türkiye Maden Sanayi uhdesinde bulunan ruhsat için 50 milyon dolar devir bedeli ve ayrıca net izabe gelirinin %2,5’i oranında pay ödeyecek. Devir bedelinin üç eşit taksitte, 2026–2028 dönemine yayılarak ödenmesi planlanıyor. Altın madenciliğinde ruhsat devirleri, mevcut kaynak ve rezerv tanımları netleşmiş sahalara erişim sağlayarak arama riskini sınırlayan bir yöntem olarak öne çıkıyor. Devir bedeline ek olarak net izabe geliri üzerinden pay verilmesi, uzun vadeli değer paylaşımını esas alan bir model öngörüyor. Projenin finansal etkisi, üretim takvimi ve ons başına maliyetlerin netleşmesiyle daha görünür hale gelecek.