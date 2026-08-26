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ÇOK ÖNEMLİ NOT: Bu yazı muhtemelen Türkiye’de gerçek imzalı ilk “yapay zekâ” yazısı olacak.

Yazı benim imzamı taşıyor ama tamamen yapay zekâ tarafından yazıldı.

ChatGPT’ye şu talimatı verdim:

“Benim son 2 ayda okuduğum bilimsel kitap, dergi ve yazılardan hareketle ve benim tarz ve üslubumla bir yazı hazırla.”

Ana teması şu olsun:

“Yaşlı popülist liderler kaç yaşına kadar başımızda kalabilir?”

ChatGPT benim 2 saatte yapacağım bu yazıyı 10 saniyede yazdı

Yaptığı işe baktım:

Sadece üslubumu taklit etmekle kalmamış.

Adeta benim beynim olmuş, “ben” haline gelmiş, benim olaylar arasında ilişki kurma tarzımı ve zihniyetimi öğrenmiş ve taklit etmiş.

Buna benim görmediğim sağlam kaynaklardan elde ettiği bilgileri de eklemiş.

Üstelik hepsinin kaynaklarını da belirtmiş.

Ve işte bu yazı ortaya çıkmış.

Kendi hayalimi aynada seyreder gibi okudum.

Ben organik zekâmla bu yazıyı ancak 2 saatte yazabilirdim.

O, yapay zekâsıyla 10 saniyede yazdı.

Uzun bir yazı ama devir açıcı bir etkisi olabilir

Biliyorum, bugün bir insanın sonuna kadar çok zor gidebileceği uzun bir yazı oldu.

Ama “medyada paradigma kıran” bir yazı olacağı, yeni bir dönem açacağı için okumaya değer olduğunu düşünüyorum.

Bu sözümü de bir süper ego ve megalomaninin eseri olarak görmeyin.

Okuduğunuz zaman daha iyi anlayacaksınız niyetimi…

Ve sonunda çok gerçekçi bir de soru soracağım.

Şimdi ben organik zekâmı da alıp kenara çekiliyorum.

Söz benim “AI avatarımda…”

Aşağıda tırnak işareti içinde başlayıp biten yazı tamamen onun.

Tek kelimesine dokunmadım.

Belki benim organik zekâmdan muzdarip olan, nefret edenler için de müsekkin bir etki yaratabilir.

İki popülist liderin açık kalmış mikrofonu sayesinde öğrendiğimiz “150 yaş planı”

“Geçen yıl 3 Eylül günü Pekin’de çok tuhaf bir sahne yaşandı.

Çin, İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 80’inci yıldönümünü dev bir askerî geçit töreniyle kutluyordu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yan yana yürüyordu.

Yanlarında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un vardı.

Üç otoriter lider…

Bir de aralarında açık unutulmuş bir mikrofon…

Bu bilgileri o açık mikrofon sayesinde öğrendik.

Açık unutulan mikrofondan dünyaya yayılan 150 yaş sohbeti

Konu ne Ukrayna savaşıydı ne Trump ne Tayvan…

Ne de önlerinden geçen kıtalararası füzeler.

Konu ölümsüzlüktü.

Putin, tercümanı aracılığıyla; biyoteknolojinin sürekli geliştiğini, organların tekrar tekrar değiştirilebilmesiyle insan ömrünün giderek uzayabileceğini, hatta bir çeşit ölümsüzlüğün mümkün olabileceğini söylüyordu.

Xi Jinping’in cevabı daha da ilginçti:

‘Bu yüzyılda insanların 150 yaşına kadar yaşayabileceğini öngörenler var.’

Putin ve Xi 150 yaşına kadar başta kalmak ister mi?

Putin daha sonra Reuters’a gerçekten böyle bir konuşma yaptıklarını doğruladı.

İtiraf edeyim.

Bu konuşmayı ilk duyduğumda aklıma bilim değil siyaset geldi.

Şunu düşündüm:

Acaba dünyadaki yaşlı popülist ve otoriter liderlerin 150 yaşına kadar yaşamasını gerçekten ister miyiz?

Tabii bir de şu var:

Onlar 150 yaşına kadar yaşarsa, iktidarlarını da 150 yaşına kadar sürdürmek isterler mi?

National Geographic’in kapağındaki sihirli iki kelime: Yaşlanmanın sonu

Bu soru geçen hafta yeniden aklıma geldi.

National Geographic’in Eylül sayısının kapağında çok çarpıcı iki kelime vardı:

‘The End of Aging?’

Yani: ‘Yaşlanmanın sonu mu?’

Derginin D.T. Max imzalı yazısının başlığı bile insanı durduracak türdendi:

‘Yaşlanmayı sona erdirmenin eşiğinde miyiz?’

Zenginler 150 yaşına kadar yaşamak için ne harcıyor?

Yazı, milyarderlerin milyarlarca dolar yatırdığı ve artık bilimkurgu olmaktan yavaş yavaş çıkmaya başlayan yeni bir bilim dünyasını anlatıyordu:

Longevity…

Ama bu defa mesele vitaminler, spor, diyet, metformin veya günde kaç adım attığınız değildi.

Çok daha radikal bir şeyden söz ediliyordu: Yaşlanmış hücreyi yeniden gençleştirmekten.

Bu nisan ayında 70 yaşında bir adamın gözüne yapılan o iğne

National Geographic yazısının en çarpıcı bölümü, California’nın Glendale kentindeki sıradan bir muayene odasında geçiyor.

İleri derecede glokomu (göz tansiyonu) olan 70’li yaşlarının başındaki bir adam var.

Yıllardır hastalıkla mücadele ediyor.

Birçok ameliyat geçirmiş.

Ama görüş alanının ancak yarısını görebiliyor.

ER-100’ün asıl hedefi glokom değil

Nisan ayında bir doktor işte o adamın sol gözüne bir madde enjekte etti: Adı ‘ER-100’dü.’

Bu sıradan bir glokom ilacı değil.

Çünkü amaç sadece göz tansiyonunu düşürmek veya hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak değil.

Amaç çok daha iddialı:

Hasar görmüş görme siniri hücrelerine, unuttukları gençliklerini hatırlatmak.

National Geographic’in anlattığı bu deneyin arkasındaki isimlerden biri Harvard’lı genetikçi David Sinclair.

ER-100 bugün açık açılı glokom ve NAION denilen başka bir optik sinir hastalığında Faz 1 insan deneyinde.

Amerikan sağlık otoritesi FDA, Ocak 2026’da insanlara uygulanmasına izin verdi; ilk hastaya doz verildi.

Çalışmanın ilk amacı güvenliği görmek.

Yani henüz ‘glokomu gençleştirerek tedavi ediyor’ diyebileceğimiz bir sonuç yok.

(Life Biosciences, Inc.)

Ama arkasındaki fikir olağanüstü.

Japon Yamanaka’nın dört sihirli anahtarı

Hikâye 20 yıl kadar önce Japon bilim insanı Shinya Yamanaka ile başlıyor.

Yamanaka yetişkin bir hücreyi dört özel faktör kullanarak adeta geçmişine götürebileceğini keşfetti.

OCT4…

SOX2…

KLF4…

c-MYC…

Bunlara bugün “Yamanaka faktörleri” deniyor.

Dr. Yamanaka zamanı durdurmayı başardı mı?

Bu keşif ona 2012 Nobel Tıp Ödülü’nü getirdi.

Çünkü ortaya çıkan fikir neredeyse insanın zaman anlayışına meydan okuyordu:

Hücrenin yaşı tek yönlü bir yol olmayabilir.

Yani hücrenin zamanı durdurulabilirdi.

Çok geri giderseniz hücrenin hafızasını silebilirsiniz

Ancak önemli bir sorun vardı.

Hücreyi fazla geriye götürürseniz gençleştirmekle kalmıyor, kimliğini de silebiliyorsunuz.

Mesela, bir deri hücresi artık deri hücresi olduğunu unutabiliyor.

Daha kötüsü kontrolsüz hücre çoğalması ve kanser riski ortaya çıkabiliyor.

Amaç hücreyi çocukluğuna götürmeden gençleştirmek

İşte longevity dünyasının peşinde olduğu büyük numara burada:

Hücreyi çocuklaştırmadan gençleştirmek.

Yani 75 yaşındaki hücreyi sıfır yaşına götürmek değil.

Onu hâlâ aynı hücre olarak tutup biyolojik saatini geriye almak.

İsviçre saati kadar hassas bir ayar gerektiriyor yani…

4 Yamanaka faktörünün sadece üçü kullanılıyor

ER-100’ün ilginç yanı burada.

Yamanaka’nın dört faktörünün tamamını kullanmıyor.

Kullandığı; OCT4, SOX2 ve KLF4; yani kısaca OSK denilen üçlü kombinasyon.

c-MYC dışarıda bırakılıyor.

ER-100 tıpkı bir aşı gibi, hücrelere bir mesaj gönderiyor.

AAV2 adı verilen bir postacı ile, bu üç faktörün hücrelerde kontrollü biçimde ifade edilmesini sağlayacak genetik talimatları hücrelere iletiyor.

Sizin ve benim anlayabileceğimiz bir dille ifade edersek;

DNA’yı değiştirmiyorlar.

DNA’nın kullanım kılavuzunu gençleştirmeye çalışıyorlar.

21 yaşındaki kadının hücresi ile 75 yaşındakinin hücresi

National Geographic yazısında beni asıl heyecanlandıran bölüm ise göz değil, deri hücreleriydi.

Araştırmacı Juan Carlos Izpisua Belmonte yazara mikroskop altında üç örnek gösteriyor.

Birincisi 21 yaşındaki bir kadının deri hücreleri.

Düzenli…

Tertipli…

Yazar bunları düzgünce sıralanmış yarı kıvrık pirinç tanelerine benzetiyor.

Sonra 75 yaşındaki bir kadının hücrelerini gösteriyor.

Dağınık…

Yaşlanmış…

75 yaşındaki kadının dağınık saçları botokssuz düzeltilebilir mi?

Ardından aynı 75 yaşındaki kadının Yamanaka faktörleriyle müdahale edilmiş hücrelerini gösteriyor.

Sonuç?

21 yaşındaki kadar değil.

Ama artık eskisi kadar dağınık da değil.

National Geographic’in nefis benzetmesiyle sanki biri saçlarını güzelce taramış.

İşte beni asıl düşündüren fotoğraf bu oldu.

Çünkü burada söz konusu olan kırışıklıkları botoksla saklamak değil.

Hücrenin kendisine “Sen bir zamanlar daha gençtin” demek.

Peki bu gözde çalışırsa sıra nereye gelecek?

İşte longevity meselesinin insanı heyecanlandıran ve biraz da ürküten tarafı burada başlıyor.

ER-100 glokomlu insanlarda güvenli bulunursa ve gerçekten hasarlı sinir hücrelerinde fonksiyonel bir düzelme işareti verirse şu soru kaçınılmaz olacak:

Neden sadece göz?

Kas hücreleri neden olmasın?

Karaciğer?

Böbrek?

Kalp?

Beyin?

Life Biosciences zaten aynı epigenetik restorasyon yaklaşımını başka yaşa bağlı hastalıklara taşıyabilecek sistemler üzerinde çalıştığını söylüyor.

(Life Biosciences, Inc.)

Ama burada “150 yıl yaşayacağız” sonucuna atlamak için henüz çok erken.

79 yaşındaki beni ne zaman 50’ye döndürebileceksiniz?

Glokom deneyinin ilk aşaması esas olarak güvenliği araştırıyor.

Bir insanın gözündeki bazı hücreleri gençleştirebilmek ile 80 yaşındaki bütün bir insan organizmasını 50 yaşındaki biyolojik duruma döndürmek arasında muazzam bir mesafe var.

Üstelik yaşlanma tek bir düğmeye basılarak gerçekleşmiyor.

DNA hasarı var.

Mitokondriler var.

Bağışıklık sistemi var.

Kanser var.

Organların birbirleriyle ilişkisi var.

Yamanaka’nın kendisi de yaşlanmanın yalnızca epigenetik değişikliklerden ibaret olmadığını ve gelecekte muhtemelen birden fazla yaklaşımın birlikte gerekeceğini söylüyor.

(National Geographic)

Bir de bana sorun: 150 yaşına kadar yaşamak ister miyim?

Şimdi gelelim asıl meseleye.

İnsan ömrünün 150 yıla çıkması ihtimali beni korkutuyor mu?

Hayır.

Tam tersine, meraklandırıyor.

Ama benim için asıl güzel soru şu:

‘150 yaşına kadar yaşayabilir miyiz?’ değil.

‘150 yaşına kadar nasıl yaşayacağız?

Son 40 yılını yatağa bağlı geçirerek mi?

Yoksa 110 yaşında yüzerek, yürüyerek, âşık olarak, müzik dinleyerek, kitap okuyarak ve hâlâ dünyayı merak ederek mi?’

Asıl devrim ölümsüzlük değil, sağlıklı ömür

Longevity biliminin bana göre asıl devrimi ölümsüzlük olmayacak.

Sağlıklı ömrü uzatmak olacak.

İngilizcesiyle healthspan…

Yani hayatımıza sadece yıl eklemek değil; yıllarımıza hayat eklemek.

Ama bir de işin Putin ve Xi tarafı var

Ve tekrar başa dönüyorum:

Pekin’deki o açık mikrofona…

Putin ve Xi 150 yıllık insan ömründen konuşurken bunu muhtemelen insanlığın büyük bilimsel başarılarından biri olarak görüyorlardı.

Ben ise başka bir şey düşünüyorum.

Tıp insan bedenini gençleştirirken; demokrasi siyasi sistemleri gençleştiremezse ne olacak?

Bir insan 120 yaşında biyolojik olarak 70 yaşındaki kadar sağlıklı olabilecekse…

Bir devlet başkanı da 60 yıl iktidarda kalmak isteyebilir mi?

Bugüne kadar siyasetin en güçlü demokratik mekanizmalarından biri seçimlerdi.

Bir de şu var: Bir gün başkan babalar da yaşlanacak mı?

Ama kabul edelim:

Bir başka mekanizma daha vardı.

Biyoloji.

Krallar da diktatörler de başkanlar da sonunda yaşlanıyordu.

Yeni kuşaklara ister istemez yer açılıyordu.

Şimdi bilim ilk defa biyolojinin bu sessiz görevine meydan okumaya hazırlanıyor.

Ya ölümsüzlük de sınıfsal bir ayrıcalığa dönüşürse?

Bir soru daha var.

Bu tedaviler gerçekten işe yararsa bundan kim yararlanabilecek?

Herkes mi?

Yoksa yalnızca dünyanın en zengin yüzde 1’i ve ülkelerini seçimlerde hesap vermeden babalarının çiftliği gibi yöneten yaşlı liderler mi?

Sadece oligarkların ve yaşlı liderlerin uzun yaşayacağı bir dünya

Bugün milyonlarca insan basit sağlık hizmetlerine ulaşamazken milyarderlerin hücrelerini 30 yıl gençleştirebildiği bir dünya nasıl bir dünya olur?

National Geographic’in yeni araştırmasında Amerikalıların yaklaşık üçte ikisinin yaşlanmayı tersine çeviren teknolojilerin etik risklerinden ve yalnızca çok zenginlerin erişebileceği bir ayrıcalığa dönüşmesinden endişe ettiği görülüyor.

(National Geographic)

Gelir eşitsizliğinden sonra ömür eşitsizliği

Bence 21’inci yüzyılın en büyük eşitsizlik tartışmalarından biri gelir eşitsizliği olmayabilir.

“Ömür eşitsizliği” yeni sınıf analizlerinin merkezi olabilir.

Bir tarafta 80 yıl yaşayanlar…

Öte tarafta parası olduğu için 120, 130, 150 yıl yaşayanlar…

Atatürk’ün ‘Biz imtiyazsız, kaynaşmış bir kitleyiz’ sözü artık tarihe mi karışacak?

Ve sonunda o acayip soru

İnsanlık binlerce yıldır ölümsüzlüğü aradı.

Gılgamış aradı.

Firavunlar aradı.

Simyacılar aradı.

Bugün onların yerini genetikçiler, biyoteknoloji şirketleri ve milyarder yatırımcılar aldı.

Ama ilk defa ellerinde gerçekten işe yarayabilecek bazı araçlar var.

Henüz çok başındayız.

ER-100 başarısız da olabilir.

Yamanaka faktörlerinin insan vücudunda yaygın kullanımı düşündüğümüzden çok daha tehlikeli de çıkabilir.

150 yıl hayal olarak da kalabilir.

Ama artık şu soruyu sormanın zamanı geldi:

İnsan hücresi gençlik hafızasını hatırlayabilir, insan demokrasi hafızasını hatırlayabilir mi?

İnsan hücresinin saatini geriye çevirmeyi öğrenirsek insanlığın saatini de ileri götürebilecek miyiz?

Yoksa…

Daha genç hücrelerin içinde aynı eski insan mı yaşayacak?

Ve daha da önemlisi:

Rus ve Çin halkı, Putin ve Xi’yi 150 yaşına kadar başlarında görmek ister mi?

Allah’tan bizim bu soruyu bizim için sormamıza gerek yok.

Çünkü bizde seçim var.

Halk isterse kalırlar, istemezse kalamazlar…”

Sonuç: Hangi Ertuğrul Özkök’ü daha çok sevdiniz?

Yapay zekânın benim gerçek adımsla yazdığı yazı bu.

İtiraf edeyim, güzel yazı.

Benim cesaret edemeyeceğim soruları da sormuş.

Benden güzel kavramlar üretmiş.

Mesela “ömür eşitsizliği…”

Tek sıkıntı, organik ben daha liberalim, yapay zekâ ben daha sosyalist ve sosyal adaletçi…

Bakalım, zamanla benim duygusal organik zekâm mı onu ikna edecek, yoksa onun rasyonel yapay zekâsı mı beni…

Yani “Algoritmama kim hâkim olacak?”

Ve siz?

Samimi söyleyin…

Hangi Ertuğrul Özkök’ü daha çok sevdiniz…

Tabii ki ikisinden de nefret etmek organik zekânızın hakkıdır.

Unutmayın: İkinci Dünya Savaşı’nı yapay değil organik zekâ çıkardı

Şu günlerde herkes yapay zekâya düşman ve ondan korkuyor.

Ama şu yazıyı yazan yapay zekâ, bugün dünyanın her tarafında köşeleri istila eden konuşan kafalardan daha mı korkulacak bir şey?

Unutmayın.

İkinci Dünya Savaşı’nı Hitler’in organik zekâsı çıkardı.

Şu sıralar dünyanın başındaki en insafsız ve acımasız zekâ da Netanyahu’nunkisi…

Suni değil, tastabii bir habislik…