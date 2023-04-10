Tansu Yeğen, Kerem Kamal ve doğru sandığımız yanlışlar

Dijitalleşmede ve hayatta başarı için iyi analiz yapmak ve sonrasını düşünmek gerekiyor.

Doğru ifade doğru bilmek midir yoksa doğru sanmak mıdır, karar verebilmiş değilim ama böyle yazınca daha anlaşılır olacağına inandım. Kişilere ilk adları ile hitap edeceğim; bunun daha doğru olacağını düşünüyorum çünkü yaşanan değişimi anlamamıza yardımcı olanın kişisel olarak yaptıklarını düşünüyorum. Tansu ile çok uzun süreli tanışıklığımız var ama önceliği Kerem’e vereceğim.

Kerem Kamal güreşçi ve Google’da “olimpiyat atleti” olarak adlandırılıyor. Güreşçilere, Amerikalılar gibi “athlete” diyor muyuz bilmiyorum ama benim bildiğim terim “olimpiyat sporcusu”. Neyse. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi ve adaşım Kerem, 2022’de İspanya’da yapılan U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 60 kiloda Azeri rakibini yenerek altın madalya kazanıyor ve dünya şampiyonu oluyor. Vikipedi’de bu bilgi altlarda var ama baştaki tanıtımda yok. Kimdir Kerem diye baktığınızda, “Kerem Kazım Kamal (d. 10 Ağustos 1999), Türk güreşçi. Grekoromen stilde 60 kg mücadele eden sporcu, İzmir Büyükşehir Belediyespor kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. Kadir Kamal’ın abisidir” ifadelerini görüyorsunuz. Bu güncelleme eksikliği ve yetersizliği, dijital sistemlerde kabul edilemez.

Bu sene Team Paribu’ya katılan Kerem, basın toplantısında, “Sonrasındaki hayatınızda rahat yaşamak için işinizi iyi yapmanız gerekiyor” ifadesini kullandı. Bunun ayrıntısını sorduğumda, “Güreş benim için bir çıkış ve kaçış oldu. Ben mahallemden çıkabileceğimi düşünmezken bugün sizlerin karşısındayım” dedi. Bunlar alınterine dayalı gerçek deneyimin ifadesiydi.

Tansu’ya gelirsek... UiPath –eski- Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, 1 Mart 2023 itibariyle dünya çapındaki operasyonlarından sorumlu olarak CEO ve Kurucu Ortak olarak Appcircle bünyesine katıldı. Merkezi ABD-Delaware’de bulunan Appcircle, mobil yazılım derleme, test ve yayınlama (DevOps) alanlarında faaliyet gösteren lider bir şirket olarak tanımlanıyor. Önemli bir nokta da şu: Appcircle, mobil uygulamaların sürekli entegrasyonu ve teslimatı (CI/CD) için kullanımı kolay bir platform sağlıyor.

Bu nitelemeler, bugün de önem taşıyan konulara işaret ediyor ancak aslında 5G dünyasına ait kavramlar. Global Market Insights, küresel CI/CD pazarının 2021’deki 7 milyar dolar büyüklüğünden 2030’a kadar 30 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediliyor. Bu, 2022-2028 döneminde yıllık bazda yüzde 20’nin üzerinde artış demek.

Hızlı büyüyen işleri yönetmeyi seven Tansu, Almanya, Ukrayna ve Türkiye’de önde gelen teknoloji ve telekom şirketleri için satış yönetimi ve stratejisi, ortaklıklar ve operasyonlar konusunda 30 yıldan fazla deneyimi ile bu işi hakkıyla yerine getirecektir. Ancak ben geleceği anlamak için geçmişe dönmek istiyorum.

Tansu’nun UiPath’teki ilk basın toplantısında kendisine o işin ne kadar süreceğini sorduğumda, dört beş senelik hızlı bir büyümenin ardından stabilize olacağını söylemişti. Bu yeni işin de aynı doğada olduğu anlaşılıyor. Kerem’in güreşte ve Tansu’nun dijitalleşmede sonrasını düşünerek elde ettiği başarı, bizi yeni doğruları keşfetmeye götürüyor:

Dijital dönüşüm büyütülecek bir şey değildir; önemli olan, sonrasını düşünmek ve dijitalleşmiş bir yapı olarak kişisel ya da kurumsal hayatına devam etmektir. Sürdürülebilirlik, dijital dünyada muteber değildir. Burada versiyonlama esastır. Güncellemenin sistemin durudurulmasıyla yapıldığı bugünkü dünyadan bütün cihazların güncel tutulduğu 5G dünyasına geçerken özellikle uygulama tarafında süreklilik ve entegrasyon en önemli konu olacaktır. Veri hiçbir şeydir; analiz her şeydir. Öküzün trene baktığı dünyadan gördüğünü anlamanın esas olduğu bir dünyaya gidiyoruz.

Son madde konusunda, en çarpıcı örnek Sakarya zaferidir. Aynı isithbarat raporuna bakan silah arkadaşları savaşı kaybettiklerini düşünürken Gazi Mustafa Kemal, aynı raporda düşmanın korkusunu keşfederek ve “önce kafada kazanılır” dediği zafere ulaşıyor.Celal Şengör, YouTube’da bunu çok güzel anlatıyor.