Tapuda "rayiç bedel" kabusu: 2026’da vergi dairesinden gelen düzeltme yazıları

AV. MEHMET GÖKTUĞ KÖKBULUT

2026 yılının başından itibaren pek çok vatandaşımız, güne vergi dairesinden gönderilen düzeltme yazıları veya bilgilendirme mesajlarıyla başlıyor. Özellikle son yıllarda gayrimenkul alım satımı yapan binlerce kişi, vergi dairesinden gelen bu düzeltme talepleriyle karşı karşıya kaldı. Gerekçe ise yıllardır ülkemizde adeta "yazılı olmayan bir kural" gibi uygulanan o tehlikeli alışkanlık: Tapuda satış bedelini gerçek değerinden değil, belediyenin belirlediği rayiç bedel üzerinden göstermek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dijitalleşen altyapısı artık geleneksel denetimleri rafa kaldırarak "Veri Odaklı Denetim" modeline geçti. Kısa adı MEVA olan Mekânsal Veri Analizi sistemi sayesinde banka, tapu ve ilan siteleri arasındaki çapraz denetim ağı tam kapasite çalışıyor. Tapu ve Kadastro verilerini, banka ekspertiz raporlarını, konut kredisi kayıtlarını, internetteki emlak ilan platformlarını ve belediye rayiçlerini tek bir dijital havuzda toplayan bu yapay zeka destekli analiz platformu, gayrimenkulün emsal piyasa değerini tahmin ediyor ve tapudaki tutar ile bu rakam arasında uçurum gördüğünde işlemi doğrudan düzeltmelerini istiyor. Artık "kimse fark etmez" dönemi kapandı.

Düşük göstermenin bedeli: Ekonomik ve hukuki riskler

Tapuda bedeli düşük göstermek, o an için kısa vadeli bir tasarruf gibi görünse de, aslında hem alıcı hem de satıcı için altına imza atılmış hukuki ve ekonomik bir saatli bombadır. Bu durumun yarattığı en büyük tehlikelerden biri değer artış kazancı tuzağıdır. Evi rayiç bedelden gösterip alan kişi, bu mülkü beş yıl içinde gerçek bedeliyle satmak isterse, aradaki o devasa hayali kârın gelir vergisini ödemek zorunda kalır; yani satıcının kaçtığı vergi, alıcının sırtına biner.

Önce uyarı, sonra ceza: Süreç nasıl işliyor?

Sürecin nasıl işlediğine gelince; MEVA sistemi yapay zeka analizleriyle tapudaki beyan ile emsal değer arasında bir uyumsuzluk tespit ettiğinde, idare doğrudan ceza kesmek yerine genellikle iki aşamalı bir yol izlemektedir. Vergi dairesi tarafından mükellefe gönderilen ilk metin veya kısa mesajların üzerinde açıkça "İzaha Davet" veya "Vergi İncelemesi" ibaresi yer almıyorsa, bunların derhal uygulanacak hukuki bir yaptırımı bulunmamaktadır. Bu ilk temas, devletin durumun farkında olduğunu belirterek, işlemin ağır cezai yaptırımlara maruz kalmadan gönüllü olarak düzeltilmesi için tanıdığı dostane bir fırsattır. Özellikle gayrimenkul satışlarına ilişkin beyanname dönemlerinde gönderilen mesajlarda vatandaşların paniğe kapılmaması gerekir; zira gayrimenkul iktisap tarihinden itibaren beş yıldan fazla süre geçmişse, değer artış kazancı vergisinden yasal olarak zaten istisna kapsamındadır.

Eğer mükellef bu düzeltme yazısına kulak asmaz ve tapudaki beyanını güncelleme yoluna gitmezse, süreç resmileşerek İzaha Davet yazısı tebliğ edilir. Bu çağrıyı da görmezden gelir veya mantıklı bir açıklama sunmazsanız, eksik ödenen harç tutarı sizden istenmekle kalmaz; 2026 yılı itibarıyla tavizsiz şekilde uygulanan yeni yaptırımlarla, kaçırdığınız tutar üzerinden yüzde yüz oranında, yani bir kat vergi zıyaı cezası kesilir. Buna işlem tarihinden bugüne kadar işleyen gecikme faizi de eklendiğinde, kaçtığınız rakamın katbekat üzerinde bir faturayla yüzleşebilirsiniz.

Çözüm yolları ve izlenecek hukuki adımlar

Vergi dairesinden gelen bu yazılarla karşılaşan vatandaşların önünde sürece göre izleyebilecekleri çeşitli hukuki ve stratejik yollar bulunmaktadır. İlk aşamada, size ceza ihbarnamesi veya izaha davet gelmeden sadece eksik beyan düzeltme yazısı ulaştığında en güvenli adım, Vergi Usul Kanunu kapsamında pişmanlık ve ıslah hükümlerine başvurmaktır. Bu aşamada mükellef durumu kendi rızasıyla düzelterek aradaki harç farkını hesaplatır. Ancak burada uygulamada sıklıkla gözden kaçırılan çok hayati bir yasal süre sınırı bulunmaktadır. Pişmanlık hükümlerinin geçerli olabilmesi ve o ağır vergi ziyaı cezasından tamamen kurtulabilmek için, tahakkuk eden eksik harcın ve işleyen pişmanlık zammının dilekçe tarihinden itibaren 15 gün içerisinde eksiksiz ödenmesi zorunludur. Eğer bu 15 günlük yasal süre kaçırılırsa pişmanlık ihlal edilmiş sayılır ve idare o ağır cezaları yeniden karşınıza çıkarır.

Burada uygulamada sıkça düşülen bir gelir vergisi tuzağına da dikkat çekmek şarttır. Vergi dairesi gönderdiği düzeltme yazısında, örneğin tapuda 1 milyon liraya gösterilen satışın aslında idarece 5 milyon lira olarak tespit edildiğini belirterek aradaki tapu harcı farkını talep edebilir. Sırf tapu harcı meselesini ve olası cezaları kapatmak adına idarenin belirlediği bu yüksek bedeli itirazsız kabul edip ödeme yapmak, o satışın 5 milyon liraya yapıldığını hukuken ikrar etmek, yani peşinen kabul etmek anlamına gelir. Eğer gerçek satış bedeliniz örneğin 3 milyon lira ise ve idarenin yapay zeka ile belirlediği 5 milyon liralık tutarı gözü kapalı kabul ederseniz, ileride karşınıza çıkacak olası bir değer artış kazancı veya ticari kazanç incelemesinde bu rakam sizi kesin olarak bağlayacaktır. Bu durum zincirleme bir etki yaratarak, hem sizi altından kalkılamaz bir gelir vergisiyle baş başa bırakabilir hem de evi sizden alan kişinin vergi matrahını değiştirerek zincirleme vergi sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, salt tapu harcını düzeltmek için gerçeği yansıtmayan fiktif rakamları kabul etmek son derece risklidir.

Eğer bu ilk uyarı fırsatını kaçırmış ve resmi İzaha Davet yazısını almışsanız, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idarenin davetine icabet ederek uzlaşma yoluna gitmek gerekir. Bu noktada eksik harcı ve gecikme zammını ödemeyi kabul ederseniz, vergi ziyaı cezası yüzde yüz yerine sadece yüzde yirmi oranında indirimli olarak kesilecektir.

Özellikle gayrimenkulünü iktisap tarihinden itibaren beş tam yıl geçmeden elden çıkarmak isteyen satıcılar için stratejik bir çıkış yolu daha mevcuttur. Geçmişte alım yaparken tapuda bedeli sadece rayiç değer üzerinden gösteren vatandaşlar, satış işlemini gerçekleştirmeden önce geçmişteki alım işlemi için yine pişmanlıkla başvurarak tapudaki alış bedelini gerçek değerine yükseltebilirler. Böylece sadece geçmişe dönük tapu harcı farkı ve gecikme zammı ödenerek mülkün maliyeti güncellenir ve güncel satıştaki devasa değer artış kazancı vergisinden yasal sınırlar içinde kaçınılmış olur.

Ancak burada çok kritik bir hukuki çizgiye dikkat çekmek gerekir. MEVA sisteminin ürettiği veriler idare tarafından araştırma sebebi sayılsa da, Danıştay'ın yerleşik içtihatlarına göre salt yapay zeka algoritmalarına veya internet ilan sitelerindeki fiktif fiyatlara dayanarak ceza kesilemez. İspat yükü tamamen idarededir ve idarenin bu dijital şüpheyi banka dekontu veya kredi ödemesi gibi somut maddi delillerle desteklemesi zorunludur. Eğer gerçekten taşınmazı düşük bedele sattıysanız ve idarenin elinde somut bir delil yoksa, yasal süreler içinde Vergi Mahkemesinde dava açarak bu tarhiyatı iptal ettirme hakkınız saklıdır.

Sonuç: Şeffaflık artık tercih değil, zorunluluk

2026 yılı emlak piyasası için net bir mesaj veriyor: Devletin denetim radarı artık çok hassas ve şeffaflık bir tercih değil, zorunluluktur. Tapu harçlarını düşürmek için girilen düşük bedel oyunu, astarı yüzünden pahalıya gelen bir düzeltme yazısı kabusuna dönüşmüştür. Emlak piyasasında adaleti sağlamanın ve rahat bir nefes almanın tek yolu, alım satım işlemlerinde kuruşu kuruşuna gerçek bedellerin beyan edilmesidir.