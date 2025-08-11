Tarihi-kültürel zenginliği olan bir ülke için ‘akıl dışı gelecek’ten söz edilemez

2008 yılı Ocak ayının ilk yarısı, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Mısır seyahati çerçevesinde Kahire-İskenderiye arasındaki otobüs yolculuğumuz sırasında Forum İstanbul’un öncüsü Şeref Özgencil, Güngör Abi’yi (Uras) aradı.

Şeref Abi’nin bana ve Güngör Abi’ye önerisi vardı:

- Metin Hoca (Prof. Sözen) Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”nü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün elinden alacak. Birlikte Metin Hoca’yı alkışlamaya gidelim.

Konu ÇEKÜL Vakfı’nın kurucusu, Tarihi Kentler Birliği’nin Onursal Başkanı, “Tarih Savaşçısı” Prof. Metin Sözen olunca ödül töreninden bir gece önce Ankara Ekspresi’ne eklenen özel vagon kiralandı. Şeref Özgencil, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Gül, APS Giyim’in kurucusu Osman Benzeş ve Güngör Uras’la birlikte yola koyulduk.

Ödül töreni günü sabahı bina sahibi oldukları SwissOtel’de Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Gül’e konuk olduk. Saat 16.30’da törenin gerçekleştiği Devlet Resim ve Heykel Müzesi’ne gittik.

Salonda Türkiye’nin dört bir yanından, Prof. Metin Sözen’in “tarih-kültür mirasımızın canlandırılması” konusundaki önderliğinden yararlanmış 20’den fazla vali, bir o kadar da belediye başkanı vardı. Hepsi Metin Hoca’yı alkışlamak için oradaydı.

Cumhurbaşkanı Gül, Prof. Sözen’e ödülü verirken şu mesajı paylaştı:

- Bu ödül, Türkiye’de tarihe ve kültürel varlıklarımıza sahip çıkma konusunda yeni bir uyanışa vesile olsun.

Prof. Metin Sözen, ödülü aldıktan sonra kürsüye geçti:

- Birkaç sözüm var…

Cumhurbaşkanı Gül’e, salonda bulunan dönemin TBMM Başkanı Köksal Toptan’a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile milletvekillerine seslendi:

Gelin yeni Anayasanın birinci maddesini, “Türkiye kültür ülkesidir” yapın. Bu topraklardaki kültürel, tarihi varlıklarımıza verdiğimiz önemi anayasamızla ortaya koyalım.

“Türkiye kültür ülkesidir” Sayın Cumhurbaşkanım, bu topraklarda gelişen uygarlıklardan kalan mirasa çok önem verdiğimizidünyaya gösterelim. Türkiye o hale gelsin ki, başka ülke liderlerinin elini sıktığınızda, bu topraklardaki tarihi ve kültürel varlıkların gücüyle acıtın.

Hiçbir şey boşuna değildir. Her tarihi ve kültürel varlığın bir bedeli vardır. Böylesine tarihi kültürel zenginliğe sahip bir ülke için “akıl dışı gelecek” ten söz edilemez.

“akıl dışı gelecek” Tarihi varlıklarımızı canlandırma çabalarını sıradan İhale Yasası kurallarıyla frenlemeyin, gerekli düzenlemeyi yapın. Bu varlıklarımız için muhalefet-iktidar birleşin, çok güçlü bir yasa çıkarın.

Prof. Metin Sözen’in vefat haberini kurucusu olduğu ÇEKÜL Vakfı duyurmuştu ama ben 2 Ağustos 2025 günü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in sosyal medya hesabındaki paylaşımından öğrendim:

Tarihi Kentler Birliği’nin kurucusu, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Metin Sözen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gaziantep’in bir kültür şehri olması yolunda attığımız her adımda yanımızdaydı.

Türkiye’nin kültürel mirasına ömrünü adayan değerli büyüğümüzün ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Metin Hocam’a Allah’tan rahmet diliyorum…

Mekanın cennet olsun Hocam…

Bükülmeden, siyasi parti hiziplerine yanaşmadan yolumuza devam edelim

2004 yılı Haziran ayının son günler, Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) önü… Tokat’a gideceğimiz otobüs hareket etmek üzereyken dönemin Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Osman Saffet Arolat takıldı:

- Bu otobüs çok ağır oldu. İki eski Merkez Bankası Başkanı, bir de eski Hazine Müsteşarı var…

Seyahati planlayan ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Metin Sözen olunca, otobüste yerini alan herkes, “emir” kabul etmişti.

Eski Merkez Bankası başkanlarından Gazi Erçel, Başkanvekillerinden Zekeriya Yıldırım, eski Hazine Müsteşarı Tevfik Altınok, eski Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Osman Benzeş, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Gül’ün de aralarında bulunduğu ekiple yola koyulduk.

Zekeriya Yıldırım, otobüs yolculuğuna ilişkin kendi deneyimini paylaştı:

- Epey zaman oldu, otobüsle böyle uzun yolculuğa çıkmamıştım.

Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Sivas ve Tokat ile toplam 16 ilçe belediyesinin oluşturduğu “Kelkit Platformu”nun Kelkit Havzası Kalkınma Birliği’nin genel kurulu için gittiğimiz kente ertesi sabah 08.30’da vardık.

Dönemin Tokat Valisi Ayhan Nasuhbeyoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen genel kurulun açılışında Prof.Metin Sözen, şu noktanın altını özellikle çizdi:

- Sarsılmadan, bükülmeden, siyasi parti hiziplerine hiç yanaşmadan yolumuzda yürüyelim. Bundan sonra geri durmak yok…

Ayhan Nasuhbeyoğlu da, Prof. Sözen önderliğindeki platformu şöyle tanımladı:

- Tohum düştüğü yere göre yeşerir. Verimli olmayan alana düşen tohum yok olup gider. Bizim tohum en verimli yere, Kelkit Havzası’na düştü.

O’nu bütün Türkiye sahiplendi

ÇEKÜL Vakfı’nın Malatya’daki temsilcisi Belir Sözen, Prof. Metin Sözen’le ilgili yazılarım üzerine 2008 yılı başlarında aradı:

- Sizden bir ricam var. Prof. Metin Sözen, Elazığ doğumlu olduğu için çoğunlukla onun Elazığlı olduğu düşünülüyor. Oysa Metin Hoca’nın annesi Çorumlu, babası Malatyalı’dır. Lütfen Hocam’ın Malatyalı olduğunu yazın da herkes bilsin.

Bekir Sözen’in verdiği detaylara göre aslında Metin Hoca’yı Malatya’nın, Elazığ’ın ve Çorum’un sahiplenmesi doğaldı.

Ama Metin Hoca, Türkiye’yi karış karış dolaştı, tarihi ve kültürel varlıkların canlandırılmasına öncülük etti. Ömrünü ülkemizin kültürel varlıklarına adadı.

O nedenle Prof. Metin Sözen’i bütün Türkiye sahiplendi…

