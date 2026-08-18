Tarihi Likör Fabrikası’nı ülkemize geri kazandırmak bizi çok heyecanlandırıyor

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MUDO’nun kurucusu Mustafa Taviloğlu, Eylül 2024’te gerçekleşen “Bir Koleksiyoner Hikayesi-Taviloğlu Koleksiyonu” sergisi için farklı mekanlar araştırırken İstanbul Mecidiyeköy’deki Tarihi Likör Fabrikasına odaklandı:

903 sanatçının 2 bin 412 eserini sanatseverlerle buluşturacağımız serginin mekanlarından biri mutlaka Tarihi Likör Fabrikası olmalı.

Mustafa Taviloğlu, Likör Fabrikasının ana arazisinde Quasar Fairmont projesini hayata geçiren İsviçreli şirketin temsilcileriyle görüştü:

- Tarihi Likör Fabrikasının da bizim serginin alanları arasında yer almasını çok istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz?

Taviloğlu’nun görüştüğü temsilciden şu yanıt geldi:

- Mustafa Bey, şirketimiz o bölümü sattı. Hatta devir işlemi de kısa süre önce gerçekleşti?

Taviloğlu bunun üzerine sordu:

- Tarihi Likör Fabrikasının yeni sahibi kim?

Yanıtı Mustafa Taviloğlu’nu çok mutlu etti:

Altınmarka…

Lafı fazla uzatmadan telefonu kapattı, çikolata-kahve sektörüne damgasını vuran Altınmarka’nın Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç’ı aradı:

- Tarihi Likör Fabrikası’nı almışsınız. Hayırlı olsun. Benim, “Bir Koleksiyoner Hikayesi” adlı sergim olacak. Koleksiyonumdaki eserler İstanbul’un farklı mekanlarında sergilenecek. Tarihi Likör Fabrikasını sergi için bize açar mısınız?

Birol Altınkılıç, bu talebi tereddütsüz kabul etti. Konunun takibini oğlu, Altınmarka ve Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç’a bıraktı.

Mustafa Taviloğlu, “Tarihi Likör Fabrikası”nın Altınmarka tarafından satın alınması öyküsünü “Bir Koleksiyoner Hikayesi” sergisiyle ilgili Artİstanbul Feshane’de İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıEkrem İmamoğlu’nun onur konuğu olarak katıldığı toplantıda anlatmış, salonda bulunan Kaan Altınkılıç’a teşekkür etmişti.

Toplantı sonrasında Birol Altınkılıç’a “hayırlı olsun” mesajı yazmış, şu yanıtı almıştım:

- “Tarihi Likör Fabrikası”nın bildiğiniz gibi ayrı bir önemi var. Bu mekanı ülkemize geri kazandırmak bizi çok heyecanlandırıyor. Kıymetli dostumuz Mustafa Taviloğlu’nun sergisini burada da açmasına vesile olmak bizi ayrıca mutlu etti.

Mekanla ilgili şu noktanın altını çizmişti:

- “Tarihi Likör Fabrikası”nı İsviçreli kooperatiften Haziran ayında “Altınmarka Perakende” olarak satın aldık. Ülkemiz için fayda sağlayacağına inandığımız projeler üzerinde çalışıyoruz.

Birol Altınkılıç’ın vefatını Cem Boyner’in bir yazışma grubundaki şu paylaşımıyla öğrendim:

- Birol Altınkılıç sizlere ömür. Önemli karakterdi. Boşa geçmemiş bir hayat. Fark getiren, delibozuk, serdengeçti karakterler göçtüğü zaman büyük kayıp hissediyorum.

Birol Bey’e Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum…

Mekanı cennet olsun…

Bugün fabrikayı gör Birol’u tanı yeter

YIL 2011, Hürriyet Gazetesi’nde Ekonomi Müdürü’yüm. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın yakın dostu, Anadolu Otomotiv’in kurucusu Taylan Bilgel aradı:

- Gel birlikte Altınmarka’nın fabrikasına gidelim.

Altınmarka fabrikasına gidiş gerekçesini de şöyle açıkladı:

- Senin o fabrikayı görmeni, Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç’ı tanımanı istiyorum.

Birlikte Altınmarka’ya giderken rica etti:

- Bugün fabrikayı, üretimlerini gör, Birol’u tanı yeter. Bugünkü fabrika turunu yazı konusu yapma lütfen.

O gün Taylan Bilgel’in ricasına uydum, Birol Altınkılıç’ın rehberliğinde Altınmarka kakao işleme-çikolata tesislerini gezdik. Birol Altınkılıç’ın Türkiye’nin çikolata sektöründeki ağırlığını öğrendim. Her zamanki alışkanlıkla notlarımı aldım ama o günlerde yazı konusu yapmadım.

Aradan 7-8 ay geçti, dönemin Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü Faik Açıkalın, bankanın Başdanışmanı Salih Başağa, Genel Müdür Yardımcısı Murat Ermert, Yatırımcı İlişkileri ve Stratejik Planlama Bölümü Başkanı Hale Tunaboylu ile birlikte The Banker dergisi ödül töreni için Londra’ya gittim.

Giderken Birol Altınkılıç’la sohbetimizi anımsadım:

- Kahve Dünyası’yla eşim Alev Altınkılıç ilgileniyor. Yakında Londra’da bir mağaza açma planı var.

O günlerde en azından Kahve Dünyası’nın Londra’da mağaza açmaya hazırlandığını yazmak istemiştim, beklememi rica etmişti:

- İşlemleri tamamlayıp mağazayı açmamızı beklerseniz sevinirim.

Derken bir süre sonra Londra’ya yolu düşen Gila Benmayor, Hürriyet’teki köşesinde şöyle yazmıştı:

- Kaldığımız otelin karşısında açılış hazırlıkları süren Kahve Dünyası tabelasını görmek hoşumuza gitti.

Sonra da Nevsal Elevli, Londra’daki Kahve Dünyası’nı Milliyet’te haber yapmıştı…

1 Aralık 2011 günü Londra’ya giderken Birol Altınkılıç’ı aradım:

- Alev Hanım Londra’daysa kendisiyle görüşmek isterim.

Şu yanıtı verdi:

- 2 Aralık Cuma gününe kadar orada olacak. Hemen irtibatınızı sağlarım.

Piccadilly Meydanı’na yakın, Ritz ve Meridien Otel’e komşu Kahve Dünyası’na uğradım, Alev Altınkılıç’la konuştum:

- Londra, New York, Boston, Viyana gibi önemli dünya kentleri hedeflerimiz arasındaydı. İlk yeri bulma şansını Londra’da yakaladık ve bir hafta önce hizmete başladık. 600 metrekarelik mağazaya üretim dahil 3 milyon pound yatırım yaptık.

Londra’da mağaza açan farklı sektörlerden Türk markalarından bazıları uzun soluklu yol alamadı. Kahve Dünyası, 15 yıldır Londra’daki ilk yerinde faaliyetini sürdürüyor…

Avrupa’nın en iyi çikolata fabrikası seçildi

2011 yılı başlarında Taylan Bilgel’le Altınmarka fabrikasına gittiğimizde o günkü turumuzu yazıya dökmemi istemeyen Birol Altınkılıç, 2012 yılı Ağustos ayında arayıp gururunu paylaşmıştı:

- Avrupa’da şekerleme sektörünün en prestijli kuruluşlarından “European Candy Kettle Club”, Altınmarka’yı “The Candy Kettle Award-Best Cocoa and Chocolate Factory of Europe for 2012”ödülüne layık gördü.

Ardından ödülü veren kurumla ilgili bilgi aktarmıştı:

- 1973 yılında kurulan “European Candy Kettle Club”, her yıl Avrupa’nın en saygın firmalarından birine ödül veriyor.

Çok özleneceksin bende yerin hep farklı olacak

ŞAHAP Çak, 2003 yılı Ağustos ayında Gökbora’yı iki kardeşine bırakıp ayrılmıştı. Oğlu Gökalp Çak, 2004 yılında yurt dışından Türkiye’ye döndü. Baba-oğul kafa kafaya verip bugünkü Netlog Lojistik Grubu’nun temelini oluşturan Intercombi’yi kurdu.

Intercombi, önce multimodal taşımacılığı denedi. 2006’da yeniden kara nakliyesine döndü. Derken Altınmarka’nın Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç, Şahap Çak’ı Murat Ülker’le buluşturdu:

- Murat Bey, Ülker Grubu’nun lojistik bölümü çok dağınık. Şahap Bey bu işleri çok iyi bilir.

Murat Ülker hemen karar verdi:

- Şahap Bey, lojistik işlerimiz size emanet.

Şahap Çak, Ülker’in depolarını gezdi, yüklenen TIR’ları, 1000’i aşkın çalışanı gördü, teklifini yaptı:

- Bize ortak olun, bu işi toparlayalım.

Ülker’e yüzde 45, Birol Altınkılıç’a yüzde 10 hisse verildi. 2009 yılına kadar Ülker dışında pek iş alınmadı. Şirketin adı Netlog’du ama piyasa Ülker diye biliyordu. Şahap Çak, 2009’da yüzde 90 hisseyi aldı. 2013’te de hisselerini yüzde 100’e çıkardı.

Gökalp Çak, Birol Altınkılıç’ın vefatı üzerine sosyal medyada şu mesajı paylaştı:

- Huzur içinde yat Birol Ağabey. Çok özleneceksin. Bende yerin hep farklı olacak…

Gökalp Çak’ın bu paylaşımı üzerine Netlog’un kuruluş öyküsünü anlattığım Şubat 2018 tarihli yazımı anımsadım.

Bu öykü de Birol Altınkılıç’ın iş dünyasındaki yerini ortaya koyuyor…

En zarif gazeteciye veda…

GEÇEN Pazar günü gazetemizin Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil aradı:

- Taylan Abi’yi (Erten) kaybettik…

Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin (EMD) kurucularından, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Ankara Temsilcisi, TOBB Medya ve İletişim Meclisi’nin Danışmanı Taylan Erten’le birlikte katıldığımız iş seyahatleri, toplantılar gözümün önünden geçti.

Sosyal medyada vefat haberi ve üzüntümü paylaşmak üzere düşünürken aklıma şu tanım geldi:

En zarif gazeteci…

Gerçekten de Taylan Abi, bu tanıma en uygun meslek büyüğümüzdü. Sosyal medyadaki paylaşımlardan gördüğüm kadarıyla çok sayıda meslektaşımızın hayatına dokunmuş, yol göstermiş, desteklemişti.

Dün TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’le birlikte önceki Başkanımız Turgay Olcayto’yu aradık, anımsattı:

- Taylan’ı TGC Ankara Temsilciliğine Nezih Bey (Demirkent) önermişti. O dönemde Dünya Gazetesi’nin de Ankara Temsilcisi’ydi.

Taylan Abi’yi bugün Ankara’da son yolculuğuna uğurluyoruz.

Allah rahmet eylesin.

Mekanın cennet olsun Taylan Abi…