Tarihin en pahalı inşası

Borsa endekslerindeki iyimserliğin, savaşın biteceğine dair bir beklentiyle ilgisi yok. Yaşanan rallinin ana motoru yine yapay zekâ hikâyesidir. Yıla başlarken teknoloji sektöründeki sermaye harcamalarının yavaşlayacağı düşünülüyordu. Ancak ChatGPT, Gemini ve Claude gibi dil modellerinin güncel sürümleri peş peşe vitrine çıktı. Algıyı değiştiren temel faktör, Anthropic şirketinin yeni projesi Mythos’a dair sızıntılar oldu. Henüz piyasaya sürülmeyen bu ürün, sektördeki bir sonraki sıçramanın en güçlü göstergesi sayılıyor.

Yapay zekâ altyapısına akıtılan sermaye akıl sınırlarını zorluyor. Teknoloji devlerinin geçen hafta yayımlanan ilk çeyrek bilançolarına göre, sadece bu yılki harcama tutarı 1,3 trilyon dolara ulaşabilir. Rakamın büyüklüğünü kavramak için birkaç kıyaslama yapmak şart. Yatırım hızı bu ivmeyle devam ederse, İkinci Dünya Savaşı’nın küresel faturası yakında yakalanacak. Karşımızdaki bütçe, Japonya’nın kamu harcamalarının yüzde 50 üzerindedir. Avrupa’nın lokomotifi Almanya’nın yıllık bütçesinin iki katından fazladır.

Yapay zekâ devrimini başlatan ChatGPT’nin arkasında OpenAI şirketi bulunuyor. Ilya Sutskever bu şirketin kurucu ortaklarındandı. İki yıl önce ekipten ayrılan mühendis kısa süre önce şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Beni şaşırtan asıl şey bu sistemin gerçekten çalışmasıdır. Bundan sonraki modeller bir insanın yapabildiği her şeyi başarabilecek." Gelecekte tarih kitapları bu dönemi değerlendirirken, geçici savaşlardan ziyade aklın dijitalleşmesini öne çıkaracaktır.