Tarım geleceğin ekonomi politikası

Küresel tarımda dengeler yeniden kuruluyor. Gıda güvenliği, iklim krizi, artan maliyetler ve teknolojik dönüşüm; tarımı yalnızca ekonomik bir alan olmaktan çıkarıp stratejik bir rekabet gücü meselesine dönüştürüyor. PwC’nin Tarım ve Gıda Teknolojileri Ekosistem Raporu, Türkiye’nin bu dönüşümde sahip olduğu avantajların, ancak ekosistem bakışıyla hayata geçirildiğinde gerçek katma değere dönüşeceğini ortaya koyuyor.

Dijitalleşme, kentleşme ve küresel rekabet tarımın doğasını yeniden tanımlıyor. Birleşmiş Milletler projeksiyonlarına göre 2050 yılında dünya nüfusu 9,8 milyara ulaşacak, kentleşme oranı ise yüzde 70’i aşacak. Bu tablo yalnızca “daha fazla gıda” üretme zorunluluğunu değil; daha sürdürülebilir, daha izlenebilir ve daha erişilebilir gıda ihtiyacını da kaçınılmaz hâle getiriyor. Tarım artık ekonomik bir sektör olmanın ötesinde, stratejik bir güvenlik başlığı. Bu güvenlik, yalnızca topraktan değil; teknolojiden ve güçlü ekosistemlerden doğuyor.

PwC’nin Tarım ve Gıda Teknolojileri Ekosistem Raporu da bunu doğruluyor. Rapora göre, günümüz dünyasında değer yaratmanın temel ilkesi kolektif katma değer.

Değer zincirinden ekosisteme: Yeni rekabet modeli

Şirketlerin tek başına ölçeklenmek yerine paydaşlarıyla birlikte inovasyon yapması; risklerin paylaşılmasını, değer zincirlerinin bütünsel büyümesini sağlıyor. Ekonomik güç artık sadece sanayiden veya hizmetlerden değil, bu alanların birbirine bağlandığı ekosistemlerden geliyor.

Bu nedenle tarımın dönüşümünde yalnızca üretimi artırmak yeterli değil; verimlilik, kalite, gıda güvenliği ve şeff afl ık, veriye dayalı yönetim süreçleri ön plana çıkıyor. Yapay zekâ, sensörler, dronlar, biyoteknoloji ve blok zincir tabanlı ödeme sistemleri artık tarımın ayrılmaz bileşenleri konumunda.

Doğru ürün, doğru teknoloji ve doğru pazar eşleştirilerek katma değer büyüyor. Yani rekabet artık zincirin herhangi bir halkasında değil; bütününün birbirine entegre hareket etmesinde yaşanıyor.

Stratejik yatırım başlıkları

PwC analizi; tarım ve gıda teknolojilerinde beş ana sıçrama alanı belirliyor. Bunlar; tarım biyoteknolojisi, yeni tarım sistemleri, çiftlik yönetim yazılımları, tedarik zinciri teknolojileri ve finansal hizmet teknolojileri.

Bu beş alan, hem üretici gelirini hem de sektörün rekabet gücünü artıracak stratejik yatırım başlıkları olarak öne çıkıyor.

Küresel tarım teknolojisi yatırımlarının 2022’de 15,2 milyar dolara ulaşmış olması, sektörün ekonomik cazibesini net biçimde ortaya koyuyor. Bu yatırımlar; tohumdan hasada, hayvancılıktan raf ömrüne, tedarik zinciri izlenebilirliğinden tüketici güvenine kadar geniş bir etki alanına sahip.

Türkiye gibi yüksek üretim kapasitesine sahip ülkeler için bu trendlerin artık “takip edilen” değil, doğrudan yön verilen alanlar olması gerekiyor. PwC güçlü bir uyarı ile fırsatı aynı cümlede topluyor: “Tarımda teknolojik sıçramayı başaran ülkeler yalnızca üretim fazlası yaratmayacak; gıda teknolojilerinin ihracatçısı hâline gelecek.”

Yani artık mesele yalnızca daha çok üretmek değil; dünyanın ihtiyacı olan çözümleri üretmek.

Tarımın ekonomik değerini teknoloji ve ekosistemle

çarpanlamak

Dijital dönüşüm, tarımın toplumdaki tanımını kökten dönüştürüyor. Gençler için tarım artık yalnızca “toprağa basmak” değil; yazılım, sensör teknolojileri, veri analitiği, robotik ve sürdürülebilir üretim tasarımını kapsayan bir yüksek teknoloji alanı.

PwC raporu, tarımın endüstri ve sanayideki gelişmelerle birlikte evrildiğini ve yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri gibi inovasyonların hassas tarım ve otonom çiftliklerin itici gücü olduğunu özellikle ifade ediyor.

Bu dönüşüm, tarımın yalnızca beslenme değil; refah, istihdam, ekonomik bağımsızlık ve küresel rekabet gücü meselesine dönüştüğünü gösteriyor. Rapora göre sürdürülebilir finansman, enerji verimliliği, iklim direnci ve tarımsal verimlilik artık tarım teknolojilerinin stratejik odak alanları.

Çiftçiler, teknoloji sağlayıcılar, lojistik, perakende ve finans servisleriyle birleştiğinde tarım çok aktörlü bir inovasyon alanına dönüşüyor. Türkiye açısından en büyük fırsat, güçlü tarımsal üretim kapasitesini teknoloji ile çarpanlayabilmek.

PwC, Türkiye’de iş gücünün yüzde 17’sinin tarımda olmasına rağmen verimlilik göstergelerinin OECD ortalamasının gerisinde olduğunu belirtiyor. Bu; dijitalleşme ve modern ekipman yatırımları ile hızla değer yaratılabilecek bir kalkınma alanı olduğunu ortaya koyuyor.

Tarım ve gıda teknolojilerinin

5 ANA SIÇRAMA ALANI

Odak Teknoloji Sektörü

Tarım biyoteknolojisi

Yeni tarım sistemleri

Çiftlik yönetimi yazılımları

Tedarik zinciri teknolojileri

Finansal & hizmet teknolojileri

Katkı Alanı

Verim, tohum ve gıda güvenliği

Su/enerji tasarrufu, kent tarımı

Kayıp azaltımı, hızlı dağıtım

Üretici finansmanına erişim

YATIRIMIN YÖNÜ DEĞİŞİYOR: Ürün öncelikli teknoloji dönemi

PwC raporu; küresel yatırım trendinin ürüne ve üretim prosesine doğrudan etki eden teknolojilere kaydığını ortaya koyuyor. Tarım teknolojilerinde yükselen odaklar şöyle sıralanıyor:

Genetik iyileştirme ve biyoteknoloji = > Verimlilik ve iklim uyumu Dikey tarım ve kontrollü ortam üretimi = > Kent içi üretim ve su tasarrufu Otonom tarım makineleri & IoT = > Girdi optimizasyonu ve iş gücü verimliliği Su ve karbon ayak izi azaltıcı sistemler = > Sürdürülebilir büyüme