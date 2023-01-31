Tarım Kanunu değişiklik teklifi için çalışmalar hız kazandı

AK Parti Meclis Grubu’nda üretim planlaması başlığı altında, sözleşmeli üretimden kent tarımına, boş bırakılan arazilerin tarıma kazandırılmasından, orman köylülerinin desteklenmesine kadar pek çok başlıkta tarımla ilgili yeni düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi üzerinden yapılan çalışmalar hızlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratlarının katılımıyla yapılan toplantılarda yasa teklifine son şekli verilmeye çalışıyor. 40 madde civarında olması beklenen kanun teklifi ile Tarım Kanunu, Orman Kanununda değişiklikler öngörülüyor.

Hazırlanan yasa teklifi ile üretim planlaması hedefleniyor. Bakanlık, sözleşmeli tarım modeli ile çiftçinin hangi ürünleri ekeceği konusunda yönlendirecek. Üretici hangi ürünü ekeceğini Bakanlığa bildirecek. İzinsiz üretim yapılırsa yaptırım uygulanacak.

Kamuda engelli kadrosunda 65 bin memur istihdam edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2022 yılı Aralık ayı itibarıyla, kamu kurumlarında engelli kadrosunda 65 bin 662 memur istihdam edildiği bilgisini verdi. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’nun engellilerin istihdamına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Bakan Yanık, istihdamı zorunlu engelli işçi kontenjanlarının takip ve denetiminin aylık olarak düzenli şekilde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından yapıldığını belirtti.

Engelli işçi açığı bulunan özel sektör işverenleri veya kamu kurum ve kuruluşlarından alınan engelli işgücü taleplerinin ÎŞKUR internet sayfasında yayımlanarak açık kontenjanların kapatılmasına gayret gösterildiğini belirtti.

Engelli işçi çalıştırma yükümlülüğüne uymayan işverenlere çalıştırmadığı her işçi ve çalıştırmadığı her ay için idari para cezası verildiğini belirten Yanık, kamu kuruluşlarının da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulmadığını söyledi.

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları, engellilerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitimi, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, engellinin işe yerleştirilmesi, kendi işini kurmasına yönelik projelerin finansmanı için kullanılıyor.

“EYT’nin kapsamının genişletilmesi için önerge vereceğiz”

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis Başkanlığı’na sunulan EYT düzenlemesinin yeterli olmadığını, teklifi destekleyeceklerini ama kapsamının daha da genişletilmesi için çaba sarf edeceklerini söyledi. Stajyer ve çıraklarında kapsama alınması gerektiğini belirten Beştaş, bir diğer haksızlığın Bağ-Kur'lularla ilgili olduğunu kaydetti.

Beştaş, “Bağ-Kur'lular 9 bin gün prim ödüyorlar. SSK’lılar 5 bin gün prim ile emekli oluyorlar, Bağ-Kur’lular olamıyorlar. Bunun da kapsama alınması için Genel Kurul’da da komisyonda da sonuna kadar direneceğiz, önerilerimizi sunacağız” dedi.

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beştaş, “Çok sayıda talep ve başvuru var. 99 depremini, o büyük felaketi hepimiz hatırlıyoruz. 8 Eylül konulmuş, tam deprem dönemi ve insanlar sigorta girişini yapamamışlar. Biz bunun 31 Aralık 1999 olması için önerge vereceğiz, düzenleme isteyeceğiz” değerlendirmesi yaptı.