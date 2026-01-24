Tarkan Konseri ve reel gelir gerçekliği: Tüketim harcamaları ne anlatıyor?

Tarkan konserinin sadece bir müzik etkinliği olmadığını gördük. İzleyenlerin coşkusu, Cem Yılmaz ile birlikte sahne alması, sosyal medyada tüm akışı doldurması derken, Tarkan bir kuşağın “halen” megastarı olmayı sürdürdüğünü, hatta diğer kuşaklara da hâlâ hitap edebildiğini gösterdi.

Peki bu konserleri Türkiye’de hanehalkının gelir algısı, tüketim tercihleri ve “iyi yaşam” arayışı üzerinden okuma yapmak için güçlü bir ekonomik gösterge olarak incelesek?

Binlerce kişinin bir araya geldiği, biletlerin anında tükendiği bu konser, sahnedeki şarkılar kadar tribündeki harcamalarla da konuşulmayı hak ediyor.

Geçmiş yıllarda Taylor Swift’in dünya turnesinde enflasyonu etkilediği de konuşulmuştu, hatırlarsanız.

Bir konser biletiyle konuya girersek, bilet fiyatları, ulaşım, yeme-içme ve hatta konaklama giderleri eklendiğinde, tek bir akşamın maliyeti birçok kişi için birkaç günlük gelire eşitleniyor.

Bu tablo, Türkiye’de reel gelir tartışmasının tam merkezine oturuyor:

İnsanlar gerçekten daha mı zengin, yoksa daha pahalı bir hayatı mı yaşıyor?

TÜİK verileri, son yıllarda hanehalkı harcamaları içinde zorunlu giderlerin payının arttığını gösteriyor. Gıda, barınma ve ulaştırma kalemleri bütçenin büyük kısmını alırken, eğlence ve kültür harcamaları uzun süre “ilk vazgeçilen” kalemler arasında yer alsa da halen öyle mi?

Büyük konserlere, etkinliklere olan ilginin azalmak yerine artması, ilk bakışta bir çelişki gibi duruyor. Ancak bu çelişki, reel gelir gerçeğini daha net görmemizi sağlıyor.

Enflasyonist dönemlerde “tüketim” sadece ihtiyaçlarla sınırlı bir olgu değildir.

İnsanlar psikolojik olarak “hayattan kopmamak” için harcamaya devam eder. Mahfi Hoca’nın dediği gibi “doomspending” ya da “kıyamet harcaması” yani ekonomide buna “telafi edici tüketim” de denebilir.

Reel gelir erirken, bireyler kısa süreli mutluluk sağlayan deneyimlere yönelir. Tarkan konseri, tam da bu davranışın sembolü hâline gelebilir.

Burada kritik soru şu:

Bu konserlere kimler gidebiliyor?

Asgari ücretle geçinen, emekli maaşıyla ay sonunu getirmeye çalışan geniş bir kesim için bu etkinlikler ulaşılabilir durumda değil.

Tüketim verileri, gelir dağılımındaki bozulmanın kültürel hayata erişimi de “sınıfsallaştırdığını” gösteriyor. Konserler için biletlerin anında tükenmesi, kalabalık, toplumun tamamını değil, gelirinin belirli bir bölümünü “harcanabilir” kılabilen grupları temsil ediyor.

Bir başka önemli nokta da harcamanın niteliği.

Reel gelir artışı, sürdürülebilir refah anlamına gelse de kredi kartıyla finanse edilen tüketim “geçici” bir refah algısı yaratıyor.

Bankacılık verileri, bireysel kredi kartı borçlarının ve takibe düşen alacakların arttığını ortaya koyuyor. “Hocam, bu bilgi gerçek hayatta ne işimize yarayacak?” diyen öğrencilere verilecek cinsten bir cevap oluyor:

Konser alanındaki coşkunun bir kısmı, gelecekte ödenecek borçlara yazılıyor olabilir.

Bu tablo, “parayla saadet olur mu?” sorusunu yeniden gündeme getiriyor. İnsanlar gelirleri artsın diye değil, “hayatı yaşayabilmek” ya da “kaçırmamak” için harcıyor. Ancak bu harcama, reel gelir artışıyla desteklenmediğinde, orta vadede ekonomik kırılganlığı derinleştiriyor.

Konser bitiyor, müzik susuyor, bütçedeki açık kalıyor.

Tarkan konseri, Türkiye ekonomisinin bugünkü fotoğrafını çekiyor:

Yüksek enflasyon, sınırlı reel gelir artışı ve buna rağmen güçlü bir tüketim arzusu. Bu durum ne tam bir refah göstergesi ne de basit bir şekilde ele alınabilecek bir “savurganlık” hikâyesi.

Aslen, ekonomik belirsizlik içinde “hayatı koruma” çabası gibi görünüyor.

Sonuç olarak, konser alanındaki kalabalık bize şunu söylüyor:

Türkiye’de insanlar harcamaktan vazgeçmedi ama harcamanın anlamı değişti.

Tüketim artık zenginlik göstergesi değil, ekonominin baskısına karşı sessiz bir direniş. Reel gelir artmadıkça bu direncin sürdürülebilir olması da giderek zorlaşıyor.

Ve belki de asıl soru şu:

Bir ülkenin ekonomik sağlığını etkinlik biletlerinin hızla tükenmesi mi gösterir, yoksa o bileti hiç düşünmeden alabilenlerin sayısının artması mı?

İçinde bulunduğumuz post-truth (hakikat ötesi) dönemde, bu hafta Trump’ın damgasını vurduğu Davos’ta dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock’ın CEO'su Larry Fink’in “kapitalizm çatırdıyor” uyarısı sonrası tüm yaşananların emareleri mi?

O konuyu da sonra konuşalım…