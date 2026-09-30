Tasfiyedeki 3 fona 377 milyon yatırdı fiyatı yüzde 32 oranında kayıp yaşadı

BIST 30 Endeksinde işlem gören 15 şirket deft er değerinin altında fiyatlanırken, diğerleri özsermayesini katlayan primlerle işlem görüyor. Çarpanların bu denli farklılaştığı piyasa şartlarında, fırsatlarla riskleri doğru okuyabilmek bilançoları göz ardı etmemeyi gerektiriyor.

BIST 30 hisselerinin PD/DD oranları yatırımcılar için oldukça etkileyici bir tablo ortaya koyuyor. THY 0,39 PD/DD ile en iskontolu hisse olarak öne çıkarken, Astor Enerji 5,36 ve Aselsan 5,46 ile primli görünen tahtalar arasında yer alıyor. Endekste yer alan şirketlerden on beşinin defter değerinin altında kalması ister istemez dikkatleri çekiyor. Ancak hisseleri sadece fiyata bakarak ucuz veya pahalı şeklinde sınıfl andırmak yanıltıcı sonuçlara götürebilir. Asıl önemli olanın şirketlerin sahip olduğu çarpanların arkasındaki mali verilerle ve bu verilerin ileriye dönük beklentilerle birlikte değerlendirmekten geçtiği unutulmamalı.

Endeksin iskontolusu

THY 0,39 çarpanı ile endeksin en iskontolu hissesi konumunda bulunuyor. Şirket, Boeing firmasından toplam 150 adet uçak alımı için anlaşmaya vardı. Şirket belirlediği büyüme programı çerçevesinde planlı yatırımlarını sürdürüyor. Son iki yılı geçkin süredir yatayda dalgalı bir seyirle hareket eden hisse, temmuzdan bu yana satıcılı bir piyasaya sahip. Astor Enerji 5,36 PD/DD oranıyla endeksin en primli hisselerinden biri olarak fiyatlanıyor. Son günlerde satış baskısı yaşayan şirketin tasfiyeye tabi üç fonda toplam 376,6 milyon TL yatırımı bulunuyor. Astor’un açıklamasında tasfiyeye tabi fonların şirketin hissesinde herhangi bir yatırımı olmadığı belirtildi. Hisse son bir ayda %32’nin üzerinde düştü.

Fiyatı en düşük hisse

Sasa, 1,88 TL ile listede yer alan firmalar arasında işlem fiyatı en düşük hisse konumunda bulunuyor. Aynı zamanda 0,51 PD/DD oranı ile defter değerinin altındaki fiyatla alım satıma konu oluyor. Şirket, ağustos ayında satışlarını %30 artırarak 155 milyon dolara çıkarırken, gelirinin 52,9 milyon dolarını ihracattan elde etti.

ZEYNEP'E SOR

YÜKSEK RİSK Mİ, DÜŞÜK RİSK Mİ?

Yüksek riskli bölge; erken keşif, fırsat, dinamik yapı, yüksek getiri, trend öncülüğü. Sermaye erimesi, stres, öngörülemezlik, manipülasyon tehlikesi. Düşük riskli bölge; sermaye koruması, konfor, düzenli getiri, öngörülebilirlik. Düşük getiri, fırsat maliyeti, yüksek maliyet, durağanlık stresi.

Hem askeri hem de otomotiv elektroniği projeleri gelirini pozitif yönlü destekleyecek

Karel’in savunma sanayi alanındaki büyüme beklentisi nedir? ● Faruk Soner

Faruk, Karel’in yönetimi önümüzdeki süreçte savunma gelirlerinin hem yurt içinde hem de yurt dışında artmasını bekliyor. Bu çerçevede şirket yerli bir müşteriyle savunma sanayine yönelik askeri elektronik teçhizat üretimi için 5,86 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Devamının da gelme olasılığı göz ardı edilmemeli. Diğer taraftan %54 iştiraki Daiichi Elektronik, 100 milyon dolarlık 5 yıllık otomotiv elektroniği projesi aldı. Gelişmeler olumlu olarak değerlendirilse de ilk yarıda satışları %10 artarken, dönem sonu 169,1 milyon TL zararla kapandı.

Tasfi ye halindeki fonlarda bulunan hisse miktarı göz ardı edilecek seviyede bulunuyor

Tasfiye edilen fonların portföyünde Yeo Teknoloji hissesi var mı? ● Yılmaz Sümbül

Yılmaz; Yeo Teknoloji, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarından sadece birinin elinde 27 bin lot kaldığını duyurdu. Söz konusu miktar sermayenin %0,003’ü gibi hayli düşük bir seviyeyi işaret ediyor. Halihazırda hisse 30 fonun portföyünde bulunurken sahip oldukları toplam miktar 9,07 milyon lot seviyesinde bulunuyor. En fazla hisseyi elinde bulunduran Ziraat Portföy’e ait iki fondaki toplam ise yaklaşık 5,3 milyon lot düzeyinde. Altı aylık bilançosuna göre gelirini %48 artırarak 8,3 milyar TL’ye çıkaran firma, dönem sonunda 669,7 milyon TL kâr açıkladı.

YATIRIM FONLARI

IUF fonu döviz cinsi borçlanma araçlarına yönelerek bir yılda %19 yükseldi

İş Portföy’ün idare ettiği Yedinci Serbest (Döviz-avro) Fon (IUF), sınırlı bir yükselişiyle ağustosa kadar çıktı. Son bir ayda ise zayıf seyri ile aşağı yöneldi. Kademeli olarak küçülen fon, eylülün son haftasında hacmi 21,01 milyar TL’ye indi. Ağustosta 407,6 milyon TL nakit girişi olsa da nisandan bu yana belirgin bir para çıkışı yaşanıyor. Eylülde çıkan tutar 1,05 milyar TL. Çıkan nakitle bağlantılı olarak yatırımcı sayısı eylülde 7.295’e geriledi. Fonun doluluk oranı %20,60 seviyesinde. Temel stratejisi, fon varlıklarını döviz cinsi borçlanma araçlarında değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyünün %66,73’ü kamu dış borçlanma araçları ile %22,05’i özel sektör dış borçlanma araçlarından oluşuyor. Kur beklentisiyle döviz kazancı arayan yatırımcıya hitap ediyor. Yıllık bazda %19,38 getiri sağladı.

TAHVİL

Zorlu Enerji, piyasadan %57,79 bileşik faizle 85,7 milyon TL borçlandı

Zorlu Enerji, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 23.09.2026 vade başlangıç tarihli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 85.700.000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %46,5, bileşik faizi %57,79 olarak belirlendi. 365 gün vadeli tahvil, 1 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 12 kupon ödemesi yapılacak. Tahvilin vade tarihi 23.09.2027 olarak açıklandı. 23 Eylül itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %36,88 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Zorlu Enerji’nin verdiği %46,5 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 9,72 puan üzerinde yer alıyor. Tahvil, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin uzun vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRSZORN92720 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Asuzu mayıstan bu yana aşağı yönlü hareket ederken fonlar şimdilerde alıcı tarafta

Asuzu’da fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %1,71 ile toplamda 68,61 bin lot artarak 4,08 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 6’dan 7’ye yükseldi. MAS fonu 38,8 bin lot ile en fazla alımı yaparken, satış tarafında yer alan herhangi bir kurum bulunmuyor. Asuzu için önerisi olan bir kurum gözlenmiyor. Konumlanan fonlar arasında en fazla paya sahip olan 3,9 milyon lot ile Marmara Kapital Portföy’ün MAC fonu. Onu kurumun MAS fonu takip ediyor; son alımla payını 58,8 bine çıkardı.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GİRİŞİM ELEKTRİK

Mardin’de güneş enerjisi santrali kurulumu için 73,9 milyon dolarlık ihale aldı

Girişim Elektrik, sanayinin önemli kuruluşu olduğunu belirttiği bir firmayla Mardin’de hayata geçireceği “Mardin-2 Lisanssız Güneş Enerji Santrali Projesi” için anlaşmaya vardı. Projenin toplam bedeli 73,98 milyon dolar olarak belirlendi. Söz konusu tutarın Türk lirası karşılığı yaklaşık 3,61 milyar TL’ye denk geliyor. Alınan iş firmanın yenilenebilir enerji sektöründeki operasyonel pazar payını destekleyen bir gelişme. Firma, yıl başından bu yana yaklaşık 17,5 milyar TL tutarlı yeni iş bağlantısını yatırımcısı ile paylaştı. Bedel yıllık gelirin %72’sine denk geliyor.

ÇAĞDAŞ CAM

Manisa’daki yerli üretim solar cam hattını kasımda devreye almaya hazırlanıyor

Çağdaş Cam, Manisa yerleşkesinde planladığı yüksek teknolojili kapasite artışı yatırımında teknik kurulum sürecinin son aşamasına geldi. Türkiye’de ilk kez tamamen yerli imkanlarla 1,6 mm inceliğinde solar cam üreteceğini ifade eden firma, yeni hattın 2 Kasım’da üretime başlamayacağını bildirdi. Yatırımın devreye alınmasıyla birlikte şirketin mevcut solar cam üretim kapasitesi 2,8 kat artarak yıllık 5 milyon metrekareden 14 milyon metrekareye çıkacak. Yatırım sayesinde yıllık bazda 22 milyon dolarlık ek ciro artışı öngörülürken, ihracat ve kar marjını yukarı çekecek.

ARMADA GIDA

Birim maliyetini düşürecek olan tahıl üretim hattını 2,2 milyon euroya satın aldı

Armada Gıda, Armada-3 yatırım projesi kapsamında katma değerli ürün portföyünü genişletmek amacıyla Fransa merkezli Clextral ile 2,2 milyon euro tutarında tahıl bazlı gıda üretim hattı alım sözleşmesini imzaladı. Saatte 1.800 kg üretim kapasitesine sahip olan yeni hattın devreye alınması, şirketin ürün çeşitliliğini artırırken birim maliyetlerini düşürerek ölçek ekonomisi avantajı sağlayacak. Armada Gıda, yılın ilk yarısında gelirini %49 büyüterek 8,2 milyar TL’ye çıkardı. Artış esas faaliyet kârın büyümesini sağlarken dönem sonu kârı %397 ile 2,06 milyar TL’ye çıktı.