Tavan tavan değil, meğer talan talan imiş

Fon yağması sorumluları istifa ediyor diye sevinmiştik, meğer görevden alınmışlar. Hisse ve menkul değerler üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapanların yargılanması gerekir, istifa etmeleri yetme

Fon yağması, toplumsal çürümenin vardığı düzeyi anlatıyor. Bu pislik nasıl düzelir diye düşünürken, Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile SPK Başkanı Mahmut Sütçü’nün istifa ettiği haberi geldi. Ben de “temizlenme fırsatı” diye umutlanmış ve istifa sezonu açıldığını sanmıştım. Fena halde yanılmışım.

Meğer bu kişiler görevden alınmış. Meğer 700 milyar liralık çıkış yaşanan finans sisteminde bu rezaletin sorumluları istifa edememiş, görevden alınmışlar. Kızımız Narin, otel yangını, daha onlarca fiyasko ardından hiç kimse istifa etmemiş, toplumsal yüzsüzlük katsayımız, evrensel boyuta çıkmıştı.

KÖPEK HAVLAMIYORSA, HIRSIZ TANIDIKTIR

Dün sabah Ekonomi Masası’nda Anadolu Yatırım CEO’su Dr. Nuri Sevgen ile “istifa sezonu” üzerine konuşuyorduk. Sevgen; “olan borsaya oldu, işini düzgün yapanlara oldu” diyor ve ekliyordu; “meteor mu düşmüş? Bu fon rezaletinin piyasalar üzerindeki tahribatın hesabını kim verecek, yazık günah.”

Sahi; SPK gibi denetleyicilerin ihmaliyle tasarlanan tezgâh yüzünden piyasaların yaşadığı bu güven kaybının hesabı sorulmayacak mı? Önce tavan tavan giden sonra taban taban çöken sistemin aslında talan talan edildiğini gördük. İstifade edenler istifa ediyor sandık, bu konuda hayal kırıklığı yaşadık.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Fon talanına dair…

Nereye kadar izi sürülür?

Birkaç piyon fedasıyla fon rezaleti örtbas edilir sandılar ama olmadı. Sonra vezir fedası geldi, o da yetmedi. Bu rezaletin ekonomik olduğu kadar siyasi sonuçları da olacak ve bizler bunu göreceğiz.

İstifa mı istifade mi?

Elbette önce fon yağmasından istifade ve ardından, “sen istifa edemezsin, ben görevden alırım” süreci… Oysa istifade edenlerin istifa edebiliyor olması, toplumsal temizliğin ilk sinyali olacaktı.

NOT/ ÇERNOBİL PATLADIĞINDA RADYASYON ETKİSİ YILLARCA COĞRAFYALARI TAHRİP ETTİ

Bu fon yağması da tıpkı Çernobil nükleer faciası gibi; çöken fonlar, nükleer santralin çekirdek erimesi olsa da “güvensizlik” radyasyonunun piyasalar üzerindeki etkisi yıllarca sürecek. Kamunun açıklamaları ise tıpkı Bakan Cahit Aral’ın; “bak ben çay içiyorum, bir şey olmuyor” kara mizahı gibi…

TALAN TALAN LÛGATI

Tavan tavan: hissenin art arda birden fazla işlem gününde maksimum fiyat artışları yaşaması

Taban taban: Senedin veya menkul kıymetin gün içinde görebileceği en düşük fiyat sınırı

Talan talan: Fon üzerinden küçük yatırımcının birikimlerine çöken ahlaksız güruhun davranışı

İstifade: Elindeki yetkiyi kendi çıkarı için kullanan ve kendilerinden hesap sorulamayan namussuzlar