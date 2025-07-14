TCMB altın alıyor

Borsa endekslerindeki rekor seviyeler, gümrük vergisi oranlarındaki belirsizlik, Trump yönetiminin göçmenler konusundaki uygulamaları ve yeni bütçe paketi gibi unsurlar, kısa vadede enflasyonda yukarı yönlü riskler oluşturabilir. Zaten Fed de bu endişeyi taşıdığından, faiz indirimine sıcak bakmıyor. Enflasyonist dönemlerde altının ons fiyatının her zaman yükseleceği görüşü, artık dil pelesengi olmuştur. Ancak durum sanıldığı gibi değildir.

Altın standardı sisteminin resmi olarak sona erdiği 1973’e kadar altın fiyatı 35 dolardı. Ondan sonra piyasa koşullarına göre belirlendi. Geçen 52 yıla bakınca, enflasyon ve dezenflasyon olgularıyla fiyat arasında direkt bir ilişki görmüyorum. Enflasyonun arttığı zaman dilimlerinde, altın fiyatı düşebiliyor. Dezenflasyon ortamında fiyat yükselebiliyor. Yani ezberleri sorgulamak gerekiyor.

Fiyat nisanda 3.500 doları gördükten sonra, mayısta 3.120 dolara geriledi. Son iki aydır bir bant içinde hareket ediyor. İsrail ile İran arasında savaş başlayınca sert bir yükseliş beklenirken,150 dolarlık düşüş yaşandı. Farklı göstergeleri izlemek lazım. Örneğin dünya piyasalarındaki kalabalık pozisyonlar incelenirse, en büyük yığılmanın dört aydır altın tarafında olduğu görülür. Spekülatör pozisyonlarının yanı sıra, merkez bankalarının portföy ayarlamaları da kritiktir. Bu kurumların altın iştahı devam ediyor. TCMB en fazla alım yapanlar arasındadır. Kurum yılbaşından beri 15 tonun üzerinde altın aldı.