TCMB eski Başkanı Gaye Erkan'a komşu isyanı! "Ortak yaşamı çekilmez hale getirdi"

Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi Yönetimi, eski Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’a noterden ‘ihtar’ çekti. İhtarda sitede villa sahibi Erkan’ın, ortak yaşamı diğer maliklere çekilmez hale getirdiği, buna son vermemesi halinde ‘mülkün devri davası’ açılacağı belirtiliyor.

“Ev alma komşu al” diyen atalarımız yine haklı çıktı. Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, Bodrum’daki Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi’nden 1,3 milyon Euro’ya satın aldığı ‘villadaki yaşamı’ bütün komşularını canından bezdirmiş görünüyor. 9 Haziran 2023’ten 3 Şubat 2024’e kadar (yaklaşık 8 ay) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı yapan Hafize Gaye Erkan’dan şikayetçi olan komşuları site yönetiminden ‘malikler’ olarak önlem talep etti. Site yönetimi de tüm uyarılara rağmen devam eden eylemleri nedeniyle kendisine 28 Ağustos 2026’da noterden ihtarname gönderdi. İhtarnamede, 1 No’lu villanın maliki konumundaki Gaye Erkan’a “Ortak yaşamın diğer kat malikleri açısından çekilmez hale gelmesine neden olan eylemlerinizin devam etmesi ve gerekli yükümlülüklere riayet edilmemesi halinde 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 25’inci Maddesi kapsamında bağımsız bölümünüzün mülkiyetinin devri için dava açılması da dahil olmak üzere müvekkil site yönetimin sahip olduğu tüm yasal hak ve başvuru yollarına başvurulacağına bu kapsamda doğacak yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin tarafınıza yükletilmesinin talep edileceğini ihtaren bildiririz…” deniliyor. Site yönetimi personelinden 7 kişinin de Gaye Erkan aleyhine savcılığa ‘hakaret, tehdit ve şiddet’ gerekçeli suç duyurularında bulunduğu ileri sürülüyor. Hafize Gaye Erkan, söz konusu villası, başkanlığı döneminde “Kiraların çok yüksek olmadığına dair” açıklamaları nedeniyle de kamuoyunda tepki çekmişti.

Ortak yaşamı çekilmez yapan eylemler!

72 villa-konut ve 74 odalı bir otel işletmesi bulunan Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi’nin sakinleri ve site yönetimi, Hafize Gaye Erkan’ın ‘ortak yaşamı çekilmez yapan eylemlerini’ ihtarnamede şöyle sıralıyor:

“634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı uyarınca ortak yaşam kurallarını, komşuluk hukukunu ve site düzenini ihlal eden hukuka aykırı fiiller ile ortak alanlara yapılan müdahaleler sebebiyle yasal yollara başvurulacağının ihtarıdır.

Bodrum'da yer alan 72 villa ve 74 odalı otel kompleksinde 1 no'lu villada ikamet etmektesiniz. Tarafınız ve aileniz tarafından uzun süredir sergilenen hukuka aykırı, keyfi ve komşuluk ilişkilerini zedeleyen eylemler neticesinde hem site sakinleri hem de otel işletmesi tarafından müvekkil site yönetimine çok sayıda yazılı ve sözlü şikâyette bulunulmuştur. Site huzurunu, çalışma barışını ve ortak alan düzenini bozan filleriniz aşağıda yer almaktadır:

Tüm kat maliklerinin ve misafirlerin ortak kullanımında bulunan servis araçlarını (buggy) gün içerisinde defalarca ve uzun süreli olarak şahsi tahsisiniz gibi kullanarak diğer sakinlerin bu hizmetten yararlanmasını filen engellediğiniz,

Sahil şeridindeki ortak yürüyüş yolunda bulunan ağaçlara ‘özel mülktür girilmez’ yazılı tabelalar asarak ortak alanı işgal ettiğiniz, yoldan geçen komşuları, çocukları ve çalışanları ‘evi gözetleme’ iddiasıyla taciz ve tehdit ettiğiniz,

Ortak sahil alanına yönetimden ve kat maliklerinden izin almaksızın büyük bir platform kurarak günlerce süren organizasyonlar düzenlediğiniz, diğer bağımsız bölüm maliklerinin ortak alandan yararlanma hakkını gasp ettiğiniz,

Villanıza taktırdığınız geniş açılı kamera sistemiyle yalnızca kendi kullanım alanınızı değil; komşu villaların bahçelerini, özel yaşam alanlarını ve ortak geçiş yollarını 24 saat kayıt altına alarak kat maliklerinin mahremiyet haklarını ağır biçimde ihlal ettiğiniz,

Tesis otoparkında ailenize ait araçlar için diğer kat maliklerinin kullanımını etkileyebilecek şekilde belirli yerlerin tahsis edilmesi konusunda ısrar ettiğiniz, ortak otopark kullanım düzenine müdahale ettiğiniz ve bazı araçların yerlerinden kaldırılması yönünde müdahalelerde bulunduğunuz,

İskele ve sahil gibi ortak alanlarda otel misafirleriyle sürekli tartışmaya girdiğiniz, misafirlere fiziki müdahalede bulunduğunuz ayrıca evcil hayvan kurallarına uygun hareket eden sakinleri ve misafirleri haksız yere ortak alandan uzaklaştırmaya çalıştığınız,

Otel mutfak çalışanlarına menü dışı özel yemek hazırlatma konusunda sürekli baskı kurduğunuz, taleplerin gecikmesi halinde çalışanlara hakaret ettiğiniz, çalışanları ses kayıtları üzerinden tehdit ettiğiniz,

Kış dönemlerinde site yönetiminden izin almaksızın bahçıvan ve temizlik personelini şahsi işleriniz için tahsis ettiğiniz, temizlik personelini haftanın altı günü yalnızca kendi villanızda çalıştırdığınız ve site personelinin çalışma düzenini kendi özel talepleriniz doğrultusunda şekillendirmeye çalıştığınız,

Kendinize özel hizmet veya ayrıcalık tanınmadığı durumlarda personel üzerinde baskı kurduğunuz, personelin işten çıkarılması veya görevden aldırılması yönünde tehdit ve müdahalelerde bulunduğunuz, çalışanların görev ve çalışma düzenlerine doğrudan müdahale etmeye çalıştığınız,

Tarafınızla aynı görüşte olmayan veya taleplerinize karşı çıkan site sakinlerini resmi kurumlara şikâyet etmekle tehdit ettiğiniz, bu kişiler üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığınız, site yönetimi aleyhine imza toplamaya çalıştığınız, diğer kat maliklerini taraf olmaya zorladığınız ve kendinizle aynı görüşte olmayan kişilere karşı baskı oluşturduğunuz…”