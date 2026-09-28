Tek gemide 22.896 TEU: Asyaport dünya sıralamasında 12. oldu

Tekirdağ'daki Asyaport, MSC MAYA adlı konteyner gemisinde 22.896 TEU'luk bir operasyon gerçekleştirdi. Gemiden konteynerlerin indirilmesi, gemiye yüklenmesi ve liman içindeki hareketlerini kapsayan bu operasyon, Asyaport'u dünyada bir gemide en yüksek konteyner elleçleme miktarlarına ilişkin listede 12. sıraya taşıdı.

TEU, 20 feet'lik standart konteyneri ifade eden bir ölçü birimi. Standart bir 20 feet konteynerin iç hacmi yaklaşık 33 metreküp. 22.896 TEU'luk operasyonun ölçeğini kabaca düşünmek gerekirse, 20 feet'lik konteynerlerin tamamının standart hacmi üzerinden hesaplandığında yaklaşık 756 bin metreküplük bir hacme karşılık geliyor. Ancak gerçek yük hacmi, konteynerlerin ne ölçüde doldurulduğuna göre değişiyor.

Böylesine büyük bir operasyonun gerçekleştirilebilmesi için gemi planlamasından rıhtımdaki vinçlerin kullanımına, konteynerlerin sahadaki hareketinden kara bağlantılarına kadar birçok sürecin aynı anda yürütülmesi gerekiyor. Asyaport'taki bu ölçek, dünyanın büyük konteyner limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte düşünüldüğünde daha iyi anlaşılıyor. Los Angeles ve Long Beach limanlarında tek gemide 34.263 TEU'ya kadar çıkan operasyonlar gerçekleştirilirken, Qingdao, Singapur, Shenzhen, Antwerp ve Felixstowe gibi merkezler de yüksek hacimli konteyner operasyonlarıyla öne çıkıyor.

Bu limanlarda otomasyon ve dijital sistemlerin kullanımı da giderek artıyor. Geminin limana gelişinden önce konteynerlerin yerleşimi planlanıyor, vinçlerin çalışma sırası belirleniyor ve sahadaki ekipmanların hareketleri buna göre düzenleniyor. Bazı terminallerde vinçler ve taşıma araçları uzaktan kumanda edilebiliyor. Asyaport'ta da konteyner takibi, rıhtım planlaması ve çevrimiçi bilgi sistemleri gibi dijital uygulamalar kullanılıyor.

22.896 TEU'luk bir operasyonun arkasında yalnızca mevcut teknoloji ve ekipmanlar değil, limanın fiziksel kapasitesi de bulunuyor. Asyaport bu kapasiteyi artırmak için yatırımlarını sürdürüyor. Limandaki sahil vinci sayısı 15'e çıkarılırken, iskele uzatma ve fiziki genişleme çalışmaları da devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla yıllık konteyner elleçleme kapasitesinin 2,5 milyon TEU'dan 4 milyon TEU'ya çıkarılması hedefleniyor. Rıhtım uzunluğunun ise 2.800 metreye ulaşması planlanıyor.

Bu uzunluk, yaklaşık 400 metre uzunluğundaki üç mega konteyner gemisinin aynı anda yanaşmasına imkân verecek. Limanda ayrıca Sahil Güç Kaynağı sistemi gibi elektrikli çözümler de kullanılıyor. Bu sistemle gemilerin limanda bulunduğu sırada ihtiyaç duyduğu elektriğin karadan sağlanması hedefleniyor.

MSC, Mediterranean Shipping Company'nin kısaltması. İsviçre merkezli şirket, dünyanın en büyük konteyner deniz taşımacılığı şirketlerinden biri. Asyaport ise MSC'nin gemilerinin uğradığı ve yükleme-boşaltma operasyonlarının gerçekleştirildiği Türkiye'deki önemli konteyner terminallerinden biri. Yani burada söz konusu olan bir mülkiyet ilişkisi değil; MSC'nin gemilerinin Asyaport'u kullanmasına dayanan bir liman ve denizyolu taşımacılığı ilişkisi.

22.896 TEU'luk operasyonun bir başka dikkat çekici ayrıntısı ise geminin adı. MSC'nin gemilerine aile üyelerinin isimlerini verme geleneği bulunuyor. MSC Group Yönetim Kurulu Başkanı Diego Aponte ile Ela Soyuer Aponte'nin kızları Maya Aponte'nin adı da bu gemiye verilmiş. MSC MAYA, inşasının ardından Belçika'nın Antwerp Limanı'nda düzenlenen törenle hizmete girdi.

Asyaport'un bulunduğu Marmara Bölgesi, Türkiye'nin sanayi ve dış ticaret yükünün önemli bir bölümünün toplandığı bir merkez. Bu nedenle liman kapasitesindeki artışın yanında, limanın karayolu, demiryolu ve denizyolu bağlantıları da önem taşıyor. Akdeniz'deki büyük aktarma limanlarıyla rekabet açısından da yalnızca konteyner miktarı değil, yükün limandan çıkış hızı ve toplam taşıma maliyeti belirleyici oluyor.

22.896 TEU'luk operasyon, Türkiye'deki konteyner limanlarının ulaştığı ölçeği gösteren verilerden biri. Asyaport'un devam eden kapasite yatırımları tamamlandığında ise limanın yıllık elleçleme hacminin ve büyük gemilere hizmet verme kapasitesinin artması bekleniyor.