Tek kurucunun yükselişi: Yapay zekâ, dengeleri nasıl bozuyor?

Girişimcilik dünyasında yıllardır neredeyse tartışmasız kabul gören bir şey var: Tek kuruculu bir startup, yatırımcı için sarı ışık değil, kırmızı ışıktır. Bu yargı soyut bir önyargı değil, deneyimden çıkılarak hesaplanmış bir risk esasında. Uzun ve zorlu yolda tek kişinin tükenmesi an meselesidir; kör noktalara kimse ayna tutmaz, kritik anlarda ikinci bir ses yoktur, yetenek havuzu en başından sınırlıdır gibi gerekçelerle tek kuruculu girişimler çok dezavantajlıdır. Y Combinator kurucularından Paul Graham bunu uzun bir süredir net bir şekilde belirtmekte: En başarılı girişimlerin çoğunun birden fazla kurucusu var. VC’ler ve hızlandırıcılar da bu mantığı neredeyse kurumsal bir refleks haline getirdi.

2024-2025’e gelindiğinde bu tablo sarsılmaya başladı. Sebebi de hepimizin tahmin edeceği yerden: Yapay zekâ araçları, bir insanın ne kadar iş yapabileceğini o kadar dramatik biçimde değiştirdi ki “bir kurucu ne yapabilir?” sorusunun cevabı artık eskisiyle aynı değil.

Dönüşümün en somut yansıması ürün geliştirme süreçlerinde

Sayılar bunu destekliyor. GitHub Copilot gibi araçları kullanan geliştiricilerde kod yazma hızının yüzde 55’e varan oranlarda arttığını gösteren çalışmalar var. Cursor, Replit Agent, Lovable gibi araçlarla teknik altyapısı sınırlı biri bile birkaç hafta içinde çalışan bir ürün çıkarabiliyor. Pazarlama içeriği, kullanıcı araştırması, rekabet analizi, hukuki belgeler, müşteri desteği, bunların tamamı artık yapay zekâyla kısmen ya da tamamen yürütülebilir. Yani bir kurucu, operasyonel girdapta boğulmak yerine asıl işine -ürününe ve vizyonuna- odaklanabiliyor.

Bu dönüşümün en somut yansıması ürün geliştirme süreçlerinde görülüyor. Birkaç yıl öncesine kadar MVP (minimum viable product-minimum uygulanabilir ürün) çıkarmak için neredeyse zorunlu sayılan teknik kurucu profili bugün çok daha az kritik. Yüzlerce solo founder (tek kurucu), hiç kod geçmişi olmadan kullanıcı kazanan ürünler inşa ediyor. “Vibe coding” denen yaklaşım -doğal dille talimat verip kod ürettirmek- artık bir hobi değil, ciddiye alınan bir startup metodolojisi. Y Combinator’ın son kohortlarında solo founder oranının arttığı gözlemleniyor; bazı yatırımcılar da geleneksel mesafelerini sorgulamaya başladı. Bir kişi yapay zekâyla fiilen “sanal bir takım” kurmuş durumda-bunu görmezden gelmek giderek zorlaşıyor.

Ama tabloda ciddi boşluklar da var.

Bunların ilki şu: Ekosistem değerlendirme kriterleri hâlâ eski paradigmaya kilitli. Türkiye ve dünyadaki hızlandırıcıların büyük çoğunluğu başvurularda kurucu sayısını önemli bir kriter olarak tartmaya devam ediyor. Solo founder başvurursa temkinli davranılıyor. Bu yaklaşım, yapay zekânın getirdiği verimlilik sıçramasını göz ardı ederek potansiyel inovatörleri baştan eliyor.

İkinci boşluk VC tarafında: Yatırımcı çerçeveleri güncellenmedi. “kurucu takım kimyası” hâlâ öncelikli sorular arasında ki bu soruların değeri tartışılmaz. Ama “takım yoksa yatırım yok” refleksi, yapay zekâyla güçlendirilmiş tek bir kurucunun gerçek kapasitesini ölçmüyor. Hangi araçları kullandığı, otomasyon oranı, bireysel üretkenlik, büyüme hızı artık değerlendirmenin parçası olmalı. Solo founder’ın gösterdiği traction, zaman zaman geleneksel iki kuruculu bir ekipten çok daha anlamlı bir sinyal verebilir.

Üçüncüsü daha sistemik: Solo founder’ın zihinsel sağlığını, mentor erişimini ve topluluk desteğini kapsayan yapılar yok denecek kadar az. Geleneksel hızlandırıcılar grup dinamiğine ve ekip uyumuna odaklanır; solo founder bu ortamlarda ya görünmez kalır ya da kenarda oturur. Oysa en çok bu kurucuların desteğe ihtiyacı var. Tek kurucu kohortları, ağlara erişim, yapay zekâ araç kullanımına odaklı eğitim programları, hem düşük maliyetli hem de yüksek etkili adımlar olabilir.

Yapay zekâ cevabı aramak için bakılması gereken yeri değiştirdi

Dürüst olmak gerekirse, yapay zekâ solo founder’ı her koşulda yeterli hale getirmiyor. Büyük satış süreçleri, stratejik ortaklıklar, organizasyonel ölçeklenme hâlâ insan dinamiğine ve çok yönlü yetkinliğe bağlı. Yapay zekânın yarattığı gerçek dönüşüm şu: Solo founder artık başlangıç aşamasında ürün-pazar uyumu bulmak için çok daha güçlü bir araç setine sahip. Bir noktadan sonra ekip kurmak hâlâ kaçınılmaz ama o noktaya ulaşmak için önce başlamak gerekiyor.

Ve bugün tek bir kurucu, yapay zekâyla donanmış olarak o ilk adımı atmak için tarihin en elverişli koşullarında duruyor.

Girişimcilik ekosisteminin temel sorusu değişmedi: Bu kurucu gerçekten yapabilir mi? Yapay zekâ bu sorunun cevabını değiştirmedi-ama cevabı aramak için bakılması gereken yeri değiştirdi.