Tek seferde 13 milyarlık kâr dağıttı temettü verimi yine de %6,2’de kaldı

Borsada son bir yılda fiyatını %20’nin üzerinde artırırken temettü verimini %2’nin üzerine çıkaran 24 şirket var. Yeni Gimat’ta yıllık getiri %224’ü bulurken, İsdemir ve Naturelgaz’ın temettü verimi %6’yı aşıyor. Peki bu çıkışlar sürdürülebilir bir nakit getirisi sağlayabilir mi?

Fiyatı yükselen ve yatırımcısına nakit dağıtan şirketler her zaman ilgiyle takip edilir. Hisse fiyatı yükselirken faaliyet kârının artması, kafalarda o şirketin kusursuz bir nakit makinesi olduğu düşüncesini besler. Oysa sadece fiyat etiketine ve vitrindeki temettüye bakarak kalıcı zenginlik hayali kurmak yanıltıcı olabilir. Ebebek veya Doğan Holding gibi hisselerde gördüğümüz çarpıcı kâr büyümeleri kağıt üzerinde dikkat çekse de bilançonun arka bahçesini de sorgulamak gerekir. Kâr artsa dahi şirket kazancı verimli yatırımlara dönüştüremiyor ya da sadece enflasyonist rüzgarla rakamları şişiriyorsa büyümede süreklilik söz konusu olmayacaktır.

Temettü verimi yüksekler

Mart 2021’de borsaya gelen Naturelgaz, ilk günden bu yana düzenli kâr payı ödeyen yapısıyla dikkat çekiyor. Mayıs ayında 0,87 TL temettü öderken temettü verimi %6,19 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu oran listeye giren firmalar arasında en yüksek düzeye işaret ediyor. Şirket ilk çeyrekte gelirini %6 ve dönem sonu kârını %21 büyütü. İskenderun Demir Çelik, düzenli temettü ödemesi yapan bir diğer şirket. Son olarak haziran ayının ilk haftasında hisse başına 4,50 TL kâr payı ödemesi yaparken, toplamda yatırımcısına 13 milyar TL kâr payı dağıttı. Temettü verimi ise %6,15 düzeyinde bulunuyor. Hissenin fiyatı mayıstan itibaren artan ivmeyle yükselişini sürdürüyor.

Fiyatı en çok artan

Yeni Gimat GMYO, son bir yılda gerçekleştirdiği %224’lük fiyat artışı ile tablodaki hisseler içinde en yüksek performansı sergiledi. Düzenli kâr payı ile öne çıkan Yeni Gimat, geçtiğimiz nisan ayında dağıtılabilir kârın %48’ini yatırımcısı ile paylaştı. Hisse başına 10,55 TL temettü ödemesi yaparken temettü verimi %4,13 düzeyinde bulunuyor.

ZEYNEP’E SOR

MARJ REKABETİ Mİ, MARJ GÜVENLİĞİ Mİ?

Marj rekabeti; yüksek getiri, agresif büyüme, verimlilik, fırsat. Teminat çağrısı, sermaye erimesi, zorunlu satış, stres, likidite sıkışıklığı.

Marj güvenliği; kriz kalkanı, konfor, esneklik, sürdürülebilirlik, maliyet kontrolü. Düşen performans, fırsat maliyeti, atıl sermaye, yavaş büyüme.

Bakım çalışmalarında ortaya çıkan teknik sorunlar sürecin daha da uzamasına yol açtı

Akenerji, Erzin Santrali’ndeki bakımın uzamasından ötürü olumsuz etkilenir mi? ● Ercan Karacan

Ercan, Akenerji’nin Erzin Doğalgaz Santrali’nde nisan ayında başlayan periyodik bakım çalışmaları, süreçte tespit edilen yeni teknik hususlar sebebiyle öngörülenden daha uzun sürdü. Mayısın son haftası yapılan açıklamada sürecin tamamlanmasını takiben santralin faaliyete alınacağı belirtilmekle birlikte geçen sürede devreye alındığına dair ek paylaşım yapılmadı. Gecikmenin şüphesiz şirketin finansallarına olumsuz yönde bir etkisinin olması beklenmeli. Uzayan duruş süresi elektrik satışından elde edeceği ciroda azalmaya neden olacaktır.

Arnavutköy’de aldığı arsa üzerine fabrika yaparak kapasitesini artırmayı planlıyor

Dof Robotik’in Arnavutköy’de aldığı arsayı nasıl değerlendirmek istediği belli mi? ● Ali İnci

Ali, Dof Robotik, büyüme hedefi çerçevesinde Arnavutköy’de 157,4 milyon TL bedelle yaklaşık 5.700 metrekarelik bir arsa satın aldı. Söz konusu girişim pasif bir gayrimenkul yatırımından ziyade operasyonel bir hamle olduğunu söylemek yanlış olmaz. Şirket söz konusu alan üzerine yeni bir üretim tesisi kurmayı amaçlıyor. Arsa, fabrika inşası için değerlendirilerek üretim kapasitesinin artırılması planlanıyor. Yılın ilk çeyreğinde gelirini %74 büyüten Dof Robotik’in esas faaliyetlerinden zarar yazması giderlerin daha hızlı büyüdüğünü işaret ediyor.

YATIRIM FONLARI

NTI inovasyon fonu küresel vizyonla yatırımcısına altı ayda %52 kazandırdı

Neo Portföy’ün yönettiği Teknoloji ve İnovasyon Değişken Fon (NTI), Temmuz 2025’ten bu yana işlem görüyor. Geçtiğimiz nisana kadar sınırlı hareket eden fonun ivmesi sonrasında güçlendi. Nisanda 1 TL olan fiyat hızla artarken şimdilerde 1,72 TL bölgesinde. Fona yönelen nakit girişinde ivme artarken haziranda tutar 246,9 milyon TL’yi buldu; büyüklüğü ise 493,06 milyon TL’ye yükseldi. Artan ilgi fona yönelen yatırımcı sayısında belirgin bir yükselişe yol açarken sayı 2.373’e çıktı. NTI’nın temel stratejisi, varlıklarını küresel teknolojik inovasyonu yönlendiren şirketlerde değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyün %70,44’ü yabancı hisse senedi ve %12,10’u yatırım fonlarında bulunuyor. Küresel teknoloji temasına yönelen ve risk alabilen yatırımcıya hitap ediyor. Son altı ayda %51,69 getiri sağladı.

TAHVİL

Koç Stellantis, piyasadan %43,67 bileşik faizle 1 milyar TL borçlandı

Koç Stellantis Finansman, 23.06.2026 tarihinde tahvil ihracını tamamladı. Toplam tutarı 1.000.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faiz oranı %44,25, bileşik faiz oranı ise %43,67 olarak belirlendi. 390 gün vadeli ve tek kupon ödemeli olan tahvil, 19.07.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz %47,28 düzeyinde. 24 Haziran itibarıyla (TLREF) %39,99 seviyesinde bulunuyor. Koç Stellantis’in %44,25 basit faizi, TLREF’in yaklaşık 4,26 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin uzun vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Tahvil, piyasada TRSKFTF72716 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ

Yurt içi şirketten 13,4 milyon dolarlık depolamalı GES kurulumu için avans aldı

Smart Güneş Teknolojileri, bağlı iştiraki üzerinden yurt içinde faaliyet gösteren kurumsal bir müşteriyle depolamalı GES kurulumu için anahtar teslim mühendislik ve tedarik sözleşmesi imzaladı. KDV hariç 13,36 milyon dolar tutarındaki projede şirket kendi ürettiği yerli panelleri kullanacağını ve avans ödemesinin tahsil edildiği belirtildi. Yılın ilk yarısı dolmadan açıkladığı yeni iş bağlantılarının toplam tutarı ise yıllık gelirinin %53’ü seviyesinde bulunuyor. Müteahhitlik ve teknoloji üretimini aynı bünyede toplamak şirketlere operasyonel üstünlük sağlıyor.

ASELSAN

Yeni siparişler alıyor. Şimdiden yıllık gelirinin %71,5’ini garanti altına aldı

Aselsan, SSB ve uluslararası müşterileriyle üç ayrı sözleşmeye imza attı. Kamu güvenliği, haberleşme, uydu ve uzay sistemleri için 845 milyon dolar; hava savunma sistemleri için 780 milyon euro; yurt dışı ihracatı için de 114,7 milyon dolar tutarında anlaşmalar yaptı. Teslimat takvimleri 2032 yılına kadar uzanan yeni iş bağlantıları, anlaşmalarla garanti altına alınmış oldu. Şirket, henüz yılın ilk yarısı tamamlanmadığı halde yıllık gelirinin %71,5’i düzeyinde yeni iş bağlantıları gerçekleştirdi. Mevcut veriler şirketin sene sonuna kadar ivmeyi koruyacağını gösteriyor.

DCT TRADİNG

Çin için zorunlu olan lisansı yeniledi. Aracı kullanmadan ihracat yapabilecek

DCT Trading, Çin devlet teşekküllerine aracısız ve doğrudan satış imkanı veren AQSIQ lisansının denetimlerden geçerek 2029 yılına kadar yenilendiğini duyurdu. Böylece şirket, dünyanın en büyük pazarlarından birine standartlara uygun giriş vizesini korumuş oldu. Uluslararası ticarette devlet kurumlarına doğrudan satış yapabilmek aracı maliyetlerini sıfırlar ve önemli bir avantaj sağlar. Aracı kurumlar üzerinden düşük marjlarla da olsa çalışmak ilave gider anlamına geliyor. Şirketin doğrudan tedarikçi lisansına sahip olması ise ihracat ayağını destekleyecektir.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Şok hissesi marttan bu yana yatayda dalgalı hareket ediyor. Fonlar satış tarafında

Şok Marketler’de fonlar satış ağırlıklı işlem yapıyor. Portföylerindeki miktar %27,82 ile toplamda 3,23 milyon lot azalarak 8,39 milyona indi. Fon sayısı 45’ten 36’ya geriledi. NNF fonu 2,68 milyon lot ile en fazla satışı yaparken, YHP fonu 1,13 milyon ile en çok alımı gerçekleştirdi. Hisse için bugüne kadar 15 aracı kurum öneride bulunurken 1 kurum model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi Ata Yatırım 110 TL ile verdi. En düşük öneri 66 TL ile Tera Yatırım’dan geldi.