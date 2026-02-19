Teknoloji perakendesi temkinli büyüyor, rekabet sertleşiyor

Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, küresel ve yerel ölçekte büyümenin yavaşladığı bir dönemde teknoloji perakendesinde rekabetin sertleştiğini, marj baskısının arttığını belirterek, temkinli tüketici davranışı ve yapay zekâ yatırımlarının sektörde yeni bir denge oluşturduğunu söylüyor.

Küresel büyümenin hız kestiği, Türkiye’de ise enfl asyon ve yüksek faiz ortamının tüketici harcamalarını baskıladığı 2025 yılı, teknoloji perakendeciliği açısından “yüksek rekabet ve düşük marj” dönemi olarak öne çıktı. Aynı trend bu yıl da devam ederken, trende rağmen değişen tüketici davranışları ve hızlanan dijitalleşme, sektörde yeni bir denge arayışını beraberinde getirdi.

Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, hem küresel teknoloji perakendesini hem Türkiye’deki gelişmeleri EKONOMİ için değerlendirdi. Sezgin’e göre küresel ölçekte tüketici elektroniği perakendesi büyümeyi sürdürse de hız belirgin biçimde yavaşladı. Küresel tüketici elektroniği (CE) perakendeciliği 2024’te yüzde 1,4 büyüyerek 804 milyar dolara ulaşırken, son açıklanan verilere göre 2025’in ilk 9 ayında yüzde 5 büyümeyle 610 milyar dolara çıktı. Çin hariç bakıldığında büyüme yüzde 2 civarında kaldı. Aynı dönemde online satışların yüzde 8 artarak toplam pazarın yüzde 37’sine ulaşması, pandemi sonrası yatay seyreden online payının yeniden yükselişe geçtiğini gösterdi. Bu eğilim, Sezgin’e göre sektörün en belirgin küresel dönüşüm başlıklarından biri.

Türkiye’de online pazar yüzde 27

Sezgin’in verdiği bilgilere göre; Türkiye’de teknoloji perakendesi pazarı son üç yılda enfl asyonun üzerinde büyüse de 2025’te temkinli tüketici davranışıyla hız kesti. GfK verilerine göre 2024’te yüzde 69 büyüyerek 911 milyar TL’ye ulaşan pazar, 2025’in ilk 11 ayında nominal olarak yüzde 32 büyüse de enfl asyondan arındırılmış olarak yüzde 3 daraldı.

Pazar büyüklüğü aynı dönemde 1,08 trilyon TL’ye çıkarken adet bazında büyüme yüzde 2,6’da kaldı. Sezgin, bu tabloyu “yüksek enfl asyon ve faiz ortamında tüketicinin teknoloji alışverişinde daha seçici davranması” ile açıklıyor.

Online kanalın payı ise artmaya devam ediyor. 2024’te yüzde 79 büyüyerek 235 milyar TL’ye ulaşan online satışlar, 2025’in ilk 11 ayında yüzde 39 artışla 296 milyar TL seviyesine çıktı. Türkiye’de toplam satışların yüzde 27’si online kanaldan gelirken kasım ayında bu oran yüzde 34,6 ile rekor seviyeye ulaştı. Bu artışta pazaryerlerinin agresif kampanyaları etkili oldu. Buna karşın fiziksel mağazalar hâlâ sektörün ana satış kanalı olmayı sürdürüyor. Türkiye’de teknoloji perakendesinde satışların yaklaşık yüzde 73’ü mağazalarda gerçekleşiyor. Yüksek fiyatlı ve uzmanlık gerektiren ürünlerde tüketicinin mağaza deneyimine yöneldiğini vurgulayan Sezgin, online ve fiziksel mağaza dengesinin yeniden kurulduğunu ifade ediyor.

Temkinli tüketiciseçici talep

2025’te yüksek enfl asyon ve faiz, tüketici harcamaları üzerinde belirgin baskı yarattı. Harcanabilir gelirin azalması teknoloji alışverişlerinde erteleme ve yenileme davranışını güçlendirdi. Buna rağmen bazı kategoriler büyümeyi sürdürdü. Telekom ve bilgi teknolojileri ürünleri nominal olarak yüzde 34, küçük ev aletleri yüzde 33, büyük ev aletleri yüzde 31 büyüdü. Fotoğraf ve görüntü sistemleri ise yüzde 24 ile diğer kategorilerin gerisinde kaldı. Enfl asyondan arındırılmış verilere göre en az küçülen kategoriler telekom ve bilgi teknolojileri oldu.

Tüketici tercihlerinde de dönüşüm hızlandı. Fiyat-performans dengesi önemini korurken, ürünün uzun vadeli kullanım değeri ve teknolojik özellikleri daha fazla dikkate alınıyor. Akıllı telefonlar pazarın lokomotifi olmaya devam ederken yapay zekâ destekli premium modeller ve orta segment 5G cihazlara yönelim artıyor.

Pandemi dönemindeki yüksek bilgisayar ve tablet satışlarının ardından başlayan 5 yıllık yenileme döngüsü yeni bir talep dalgası oluşturuyor. Hibrit çalışma ve oyun kültürünün yaygınlaşması, aksesuar satışlarını da destekliyor. Küçük ev aletlerinde robot süpürgeler ve tam otomatik kahve makineleri gibi premium ürünler öne çıkarken, TV kategorisinde büyük ekran eğilimi güçleniyor. Sezgin’e göre teknoloji perakendesinde tüketici artık hem online hem fiziksel kanalları birlikte kullanıyor. Türkiye’de online pay yüzde 27 seviyesine çıkmış olsa da fiziksel mağazalar yüksek payını koruyor. Avrupa’da fiziksel mağazaların payı yaklaşık yüzde 65 iken Türkiye’de yüzde 70’in üzerinde.

Alışveriş merkezlerinin sosyal yaşamın önemli bir parçası olması ve teknoloji ürünlerinin deneyim gerektirmesi mağazaların önemini artırıyor. Tüketiciler özellikle yüksek fiyatlı ürünlerde ürünü denemek, karşılaştırmak ve uzman görüşü almak için mağazayı tercih ediyor.

Bu nedenle teknoloji perakendecileri omni-channel yatırımlarını hızlandırıyor. Online ve mağaza deneyimini bütünleştiren yapılar, kişiselleştirilmiş öneriler ve esnek ödeme seçenekleri yeni rekabet alanları arasında yer alıyor.

“50 milyon ziyaretçiyi mağazalarımızda ağırladık”

Sitare Sezgin, mağazaların teknoloji alışverişinde yeniden güçlü bir çekim merkezi haline geldiğini belirterek, Teknosa’nın deneyim odaklı mağazacılık yatırımlarını hızlandırdığını söyledi. Sezgin, 2025 yılında şirketin toplam ziyaretçi sayısının 210 milyonun üzerine çıktığını, bunun 50 milyonunun mağazalardan geldiğini açıkladı. Müşterilerin ürünleri fiziksel olarak deneyimlemekten vazgeçmediğini vurgulayan Sezgin, “Teknosa’da hedefimiz gerçek bir omni-channel deneyim sunmak. Hem daha kolay ulaşılabilir lokasyonlarda büyük metrekareli, geniş ürün gamına sahip mağazalar açıyor hem de mevcut mağazalarımızı yenileyerek daha dijital ve deneyim odaklı hale getiriyoruz” dedi.

Yeni nesil dijital mağaza konseptiyle müşterilere teknolojiyle iç içe bir alışveriş deneyimi sunduklarını belirten Sezgin, mağazalarda kurulan Smart Home alanlarında akıllı ev çözümlerinin gerçek ev ortamında deneyimlenebildiğini ifade etti. Aydınlatma, iklimlendirme, beyaz eşya, robot süpürge ve eğlence sistemleri gibi ürünlerin entegre biçimde sergilendiğini aktaran Sezgin, bu alanların müşteri karar sürecini hızlandırdığını söyledi.

Mağazalarda dijital kiosk uygulamasının yaygınlaştığını da dile getiren Sezgin, şu ana kadar 50 mağazaya yerleştirilen kiosklar sayesinde müşterilerin barkod ile ürün arama, karşılaştırma, kampanyalara erişim ve sepet hazırlama gibi işlemleri self-servis olarak gerçekleştirebildiğini belirtti. Satış danışmanlarının el terminalleri üzerinden temassız ödeme alabilmesiyle alışveriş sürecinin hızlandığını kaydetti.

Mağazaların erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik yaklaşımıyla yeniden tasarlandığını vurgulayan Sezgin, görme ve fiziksel engelli müşteriler için özel hizmet ve ödeme alanları oluşturduklarını, mağazalarda elektronik atık dönüşüm noktaları ve enerji tasarrufu bilgilendirmelerinin yer aldığını söyledi. Sezgin, “Mağazalarımızı dijital kanallarımızla entegre ederek müşterilerimize kesintisiz ve bütüncül bir deneyim sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kadınlar için Teknoloji 40 bin kişiye ulaştı

Sitare Sezgin'e göre şirket içinde çeşitlilik ve fırsat eşitliği politikaları güçlendirilirken kadın çalışan oranı merkezde yüzde 54,4 seviyesinde. Genel müdürlükte yöneticilerin yüzde 52’si, orta kademe yöneticilerin yüzde 41’i kadınlardan oluşuyor. Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen “Kadın için Teknoloji” projesi 19’uncu yılına girerken bugüne kadar 40 binden fazla kadına teknoloji eğitimi verildi. 2025’te yapılan etki analizine göre projeye son üç yılda yapılan her 1 TL’lik yatırım 4,16 TL sosyal fayda yarattı.