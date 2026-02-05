Teknoloji tabelası %24 diyor hisseler ise başka söylüyor

Teknoloji Endeksi yılbaşından bu yana %24’lük performansla BIST 100’ün %20,95’lik yükselişini geçti. Ancak 39 teknoloji hissesinden sadece altısı BIST 100’ün üzerine çıkmayı başarabildi; diğer 33’ü geride kaldı.

Borsada ortalamalar en yanıltıcı istatistiklerdir. Uzaktan bakıldığında teknoloji sektörü topyekûn borsanın üzerinde bir performans sergilediği sanılabilir. Gerçekteyse E-Data ve Aselsan gibi sadece 6 hisse endeksi yukarı taşıdı. Sektördeki 29 hisse, BIST 100’ün altında getiri sağlarken 4 hisse de kaybettirdi. Hisselerin ağırlığının piyasa ortalamasının gerisinde kalmasıysa tesadüf değil. Paranın özellikle hikayesi en güçlü olana aktığı bir süreçten geçiliyor. Bu nedenledir ki endeksi satın almak yetmiyor. Ayrıca kalabalığın içinde saklanan o 6 endeks üstü kazandıranı bulmak gerekiyor. Kalan gerisi daha çok istatistiki dolgu konumunda.

En fazla kazandıranlar

E-Data Teknoloji, %52,81 ile yılbaşından bu yana teknoloji sektöründe en yüksek çıkışı gerçekleştiren hisse konumunda. Geçtiğimiz yıl boyunca yatayda dalgalı bir seyir izleyen hisse, 26 Aralık’tan itibaren artan ivmeyle yükseldi. Dokuz aylık dönemde gelirini %61, esas faaliyet kârını %80 büyüten firma, dönem sonunda ise zarardan döndü ve 1,2 milyon TL kâr açıkladı.

Dof Robotik, yılbaşından bu yana %40,97 ile sektörün ikinci en fazla yükselen hissesi konumunda bulunuyor. Geçtiğimiz eylülde borsaya gelen hisse, ekimin ikinci haftasında 218,30 TL’ye kadar yükselirken ardından gelen kâr satışları hisseyi aşağı yöneltti. Şirket, Avanos’ta konaklama tesisiyle entegre, yüksek teknolojiyle donatılmış bir eğlence merkezinin kurulması için 20 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyor.

Kaybettirenler

Yılbaşından bu yana teknoloji sektörünün en fazla kaybettireni konumundaki Pasifik Teknoloji %11,99 geriledi. Hisse, eylülden bu yana geriliyor. Dokuz aylık dönemde gelirini %106 artırırken, esas faaliyetlerden 175,9 milyon TL zararda.

ZEYNEP’E SOR

DOLAR AL MI, ALIMI BEKLET Mİ?

Dolar al; portföy sigortası, karar netliği, belirsizlik tamponu, hızlı erişim, kur kilidi. Getiri üretimsizliği, yanlış seviye, belirsizlik, yatay seyir.

Alımı beklet; Nakit hareket alanı, seviye arayışı, aşırı alım kaçışı, alternatif olasılıklar. Fırsat kaçırma, korumasızlık, kararsızlık, artan maliyet.

Hisse mart eylül arası hızlı bir çıkış gerçekleştirdi. Geri alımlar ise sert düşüşün önünü kesti

Enerya Enerji hissesinde geri alımlar olduğu halde fiyat neden çıkmıyor? / Ümit Koç

Ümit, geçtiğimiz yıl martta 3,08 TL seviyesinde olan Enerya Enerji kısa sürede hızlı bir çıkış sergileyerek eylülde 11,93 TL’ye kadar geldi. Buradan kâr satışları etkili olurken ekimden bu yana da şirketin geri alımları öne çıkıyor. Yaklaşık altı ayda fiyatın dört kat arttığı bir ortamda kâr satışlarının daha baskın olmasının anlaşılır bir tarafı bulunuyor. Firmanın geri alımlarının zayıf düzeyde kalması her ne kadar fiyatı yukarı taşımasa da düşüşte frenleyici bir etkisi oldu. 9 TL seviyesinin yeni maliyet bölgesi olarak öne çıkmasına imkan verirken, hisse destek buluyor.

Satın alımlarla sağlık sektöründeki büyümesini sürdürürken, hisseye yönelik talebi destekliyor

MLP Sağlık hissesinin kasımdan bu yana yükselmesinin özel bir nedeni var mı? / Ergün Karagöl

Ergün, MLP Sağlık’ta 19 Kasım’dan itibaren gözlenen yükseliş tek bir haberden ziyade, birkaç başlığın aynı dönemde üst üste gelmesiyle okunmalı. Sağlık sektöründe büyüme satın alımlarıyla öne çıkan şirket, bu dönemde hem kapasite artışını hızlandırdı hem de portföy sadeleşmesine yönelik adımlar attı. Yeni hastane ve diyaliz merkezi ruhsatlarıyla yatak sayısı arttı. Aynı zamanda bazı iştiraklerde pay oranlarının yükseltilmesi ve grup içi yapıların netleşmesi hisseye yönelik beklentileri artırdı. Dokuz aylıkta gelirdeki %7’lik artışın üzerinde faaliyet kâr büyümesi verimliliğin güçlendiğini işaret ederken beklentiyi destekledi.

YATIRIM FONLARI

SKO fonu, temettü odaklı yaklaşımıyla altı ayda %46 kazandırdı

Temmuz 2025’te işlem görmeye başlayan Strateji Portföy’ün yönettiği Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (SKO), ekimden itibaren artan ivmeyle büyüdü. Şubatta toplam büyüklüğü 183,5 milyon TL’ye ulaştı. Portföyün %91,15’i hisselerden oluşurken, ters repo ve nakit teminatlar %5,9 seviyesinde. Ocakta 99,6 milyon TL nakit girişi gerçekleşirken şubatın ilk günlerinde tutar 15,3 milyon TL oldu. Yatırımcısı son iki ayda hızlı artış sergilerken şubatta 1817’ye çıktı. SKO, ağırlıklı olarak temettü geçmişi güçlü ve nakit akışı istikrarlı şirketlere odaklanıyor. Son altı ayda %45,6 getiri sağlarken, kar payı ödeyen fonların %20,7 ortalamasının üzerinde performans gösterdi.

TAHVİL

Inveo Yatırım, TLREF + %2 faizle 990 milyon TL borçlandı

Inveo Yatırım, nitelikli yatırımcılara yönelik 03.02.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 990.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%2 düzeyinde bulunuyor. 364 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 02.02.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı değişen TLREF’e göre belirlenecek.

TLREF+%2 YILLIK FAİZ

3 Şubat itibarıyla TLREF %36,96 seviyesinde bulunuyor. Inveo Yatırım’ın verdiği %2 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFGKYH22712 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

CVK MADEN

Polimetalik maden projesinde gerekli krediyi buldu. 192 milyon doları bankadan sağlayacak

CVK Maden, Yenipazar Polimetalik Maden Projesi ile ilgili finansmanını güvence altına aldı. Bağlı ortaklık Aldridge Mineral ile Vakıflar Bankası arasında 192 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzalandı. Kredi, ilk 3 yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 9 yıl vadeli yapılandırıldı. Yenipazar Projesi, altın, gümüş, bakır, kurşun ve çinko içeren polimetalik bir saha niteliği taşıyor. Sahada yaklaşık 1,21 milyon ons altın, 40 milyon ons gümüş ve önemli miktarda baz metal kaynağı bulunuyor. Toplam altın eşleniği kaynak miktarı 3,47 milyon ons seviyesinde. Toplam yatırım büyüklüğü 240 milyon dolar olarak öngörülüyor. Bunun %80’i uzun vadeli krediyle, %20’si ortak tarafından özkaynak katkısıyla finanse edilecek.

MERKO GIDA

Büyük ortak borsada işlem görmeyen payından bir kısmını sattı. Ortaklık yapısı takip edilmeli

Merko Gıda’nın ortağı AG Girişim Holding, borsada işlem görmeyen 1,75 milyon adet payı 16 TL fiyattan borsa dışında iki gerçek kişiye sattı. İşlemin toplam büyüklüğü 28 milyon TL seviyesinde. Satış sonrası AG Girişim Holding’in Merko’daki payı %19,96’ya indi. Borsada işlem görmeyen pay satışları, genellikle likidite yaratma veya ortaklık yapısında sadeleşme amacıyla tercih ediliyor. Bu tür işlemler piyasa fiyatını doğrudan etkilemese de ortaklık oranındaki değişim, şirket üzerindeki kontrol ve oy gücü açısından izlenmeli. Ana ortağın payının %20’nin altına inmesi, ilerleyen dönemde ortaklık yapısındaki dengelerin daha yakından izlenmesini gerektiriyor.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK

Yıllık gelirinin %6,9’una denk gelen iş bağladı. Avansı aldı, teslimat ağustosta tamamlanıyor

22 Ocak günü borsada işlem görmeye başlayan Üçay Mühendislik, Nidapark Küçükyalı Projesi kapsamında elektrik ve mekanik tesisat işleri için KDV hariç 256 milyon TL’ye sözleşme imzaladığını duyurdu. Ağustosta tamamlanacak proje kapsamında 89,6 milyon TL tutarındaki avans, teminat mektubu karşılığında tahsil edildi. Tutar, şirketin 2024 yılı gelirinin %6,9’una denk geliyor. Büyük ölçekli karma projelerde elektrik ve mekanik tesisat işleri, inşaat ilerleme takvimine paralel yürütülen ve hak ediş bazlı gelir üreten işler arasında yer alıyor. Bu tür projelerde avans ödemeleri, ilk aşamada nakit akışını destekler. Açıklanan iş, hisseye ilgiyi destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.