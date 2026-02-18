  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Atılım MURAT
  4. Teknoloji uçurumundan Japon limanına

Teknoloji uçurumundan Japon limanına

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Amerikan borsa endeksleri yatırımcılara çelişkili sinyaller gönderiyor. Bunun nedenlerinden birisi, enflasyon konusunda bir netliğin olmamasıdır. Bir yanda ‘‘verimlilik artışı’’ adı altında gerçekleştirilen işten çıkarmalar ve yüksek gelirli çalışan kesimin harcama gücündeki düşüş, diğer tarafta hizmet sektörünün beklenmedik direnci var. Bu ayrışma, Fed’in faiz politikasını öngörülemez bir patikaya sokuyor. Yatırımcılar sadece teknoloji hisselerine odaklanmanın risklerini sorguluyorlar.

ABD hisselerine duyulan o sarsılmaz itimat, yerini bir denge arayışına bıraktı. Fırsatı kaçırma endişesinin körüklediği o coşkulu dönem bitti. 2024’ün sonundaki yazılarımda, Çin ve Avrupa hisselerinin 2025’te iyi performans gösterebileceklerini vurguladım. Buralardaki fırsatların sürdüğünü düşünüyorum. Sunduğu yapısal dönüşüm ve siyasi tablosuyla Japonya da bir çekim merkezi hâline gelebilir.

Japonya’nın ilk kadın başbakanı Takaichi'nin seçimlerdeki ezici zaferi, uzun süredir beklenen politik istikrarı sağladı. Ekonomi politikasında, 2022’de suikasta uğrayan akıl hocası Abe’nin ‘‘üç ok’’ (gevşek para politikası, genişleyici maliye politikası, yapısal reformlar) stratejisini takip ediyor. Vergi indirimleri ve 17 stratejik sektöre yönelik teşviklerle iç piyasayı canlandırmayı hedefliyor. Japon endekslerinin makul çarpanlarla işlem gördüklerini belirteyim. Yatırımlarını yıllardır yurt dışında yapan Japon fonlarının ülkelerine dönmeleri de konuya boyut kazandırabilir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Lirada yeni perde 16 Şubat 2026
Fırsat penceresi ve belirsizlik sisi 13 Şubat 2026
Çin’in vedası, kıta Avrupası’nın iddiası 11 Şubat 2026
Güvenli limandan kumar masasına 09 Şubat 2026
Limit mesaisi, tarla ihmali 06 Şubat 2026
Kuramın soğukluğu, sokağın sıcağı 04 Şubat 2026
Piyasaların kara cuması 02 Şubat 2026
Fırsat penceresi ile tahliye kapısı arasında Türkiye 30 Ocak 2026
Piyasalarda ters köşe mevsimi 28 Ocak 2026
Gelişen dolar, gelişmiş Türkiye 26 Ocak 2026