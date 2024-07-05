Teknolojide ‘erkek işi’ bakışı vardı, Google’ın akıllı gözlüğü bile kadın sesini tanımazdı

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Fatmagül Çebi’nin yolu sertifika programı için Teknolojide Kadın Derneği ile kesişince içini döktü:

- Staj için bir şirkete başvurdum. Beni bilgisayar, IT gibi bir bölüm yerine, pazarlamaya yönlendirdiler. Ben de o şirkette staj yapmaktan vazgeçtim.

Teknolojide Kadın Derneği’nin Kurucusu ve Başkanı Zehra Öney, Fatmagül Çebi’yi dinleyince teknoloji dünyasındaki geçmişine döndü:

- Bir teknoloji şirketinde yöneticiydim. Sonra kendi işimi kurup yine teknoloji alanında üretici oldum. Teknolojiye erkek işi olarak bakılıyordu. Teknoloji ve kadın yan yana görülmezdi. Google’ın akıllı gözlüğü bile ilk zamanlarında kadın sesini tanımıyor, komut almıyordu.

Teknolojide Kadın Derneği’ni kurma amaçlarını anımsadı:

- Derneği sektörü anlatmak, “yeteneğin, mesleğin kadını erkeği olmaz” bakışımızı ortaya koymak, kadınların iş hayatında teknolojiye yönlenmesi yönünde çaba harcamak üzere kurduk.

2019’da kurdukları derneğin kurucu üyesi kurum ve onların temsilcilerini irdeledi:

- 161 kurum, derneğimizin kurucu üyesi oldu. Derneğimizde o kurumları temsil edenlerin yüzde 60’ını kadın yöneticiler oluşturuyor.

Derneğin eğitim için belirlediği kriterlerden birisini düşündü:

- Derneğimizin kuruluşundan bu yana geçen sürede düzenlediğimiz eğitim programlarına katılanların yüzde 80’ini genç kızlarımız, yüzde 20’sini erkek öğrenciler oluşturdu. Eğitim programlarımızda bu oran devam ettiriliyor.

Zehra Öney ve Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Banu Arıduru ile “Cumhuriyet’in 100. Yılında Geleceğin Teknoloji Liderlerini Yetiştiriyoruz” programını konuşmak üzere bir grup meslektaşımla birlikte buluştuk.

Zehra Öney, ilk düzenledikleri geniş kapsamlı eğitim programına işaret etti:

- Özgür Burak Akkol’un başkanlığındaki TİSK ile bir akademi kurduk. 2 bin 500 genci teknoloji odaklı eğittik. Gençlerin yüzde 93’ü istihdama katıldı. Kalan yüzde 7’nin yüzde 3’ü de girişimci oldu.

Düzenledikleri eğitim programının kalitesi üzerinde durdu:

- Bizde boşa gidecek eğitim olmaz. Eğitimlerin büyük bölümü online gerçekleşiyor. Hatay’da fiziksel eğitimi tercih ediyoruz. Online eğitimde bile sınıfların 25 kişiyi geçmemesine özen gösteriyoruz.

30’a yakın şirketle eğitim programı gerçekleştirdiklerini vurguladı:

- 2023’te eğitim programlarımızdan sertifika alan gençler 6 bini buldu. Bu yıl sonunda 11 bine ulaşırız. Bugüne kadar sağladığımız desteklerle eğitim programlarına 10 milyon lira harcadık.

Eğitimle ilgili hedeflerini paylaştı:

- Eğitim programlarımıza katılan gençlerimizin sayısı 100 bine ulaştığında Türkiye’yi teknolojide öne çıkaracak noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum. Bu gençler arasından çıkacak girişimciler yeni unicornlar yaratacak kapasiteye sahip olacaklar.

Teknolojide Kadın Derneği’nin eğitim programlarının yarattığı etkiyi ortaya koymak için bir örnek verdi:

- BİM’in mağazalarından birinde kasiyer olarak çalışan bir gencimiz başvurdu, “veri bilimi” eğitimlerimize katıldı. Şimdi bir teknoloji şirketinde çalışıyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Eğitim programlarımıza katılan gençlerimizin yüzde 70’i Anadolu’daki üniversitelerimizden geliyor.

Ardından “Teknolojinin Lider 100’leri” projesine değindi:

- Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında kendi hikayelerini yazmaları ve kalıcı değer yaratmaları için 100 kadın ve 25 erkek katılımcıya eğitim vermek üzere harekete geçtik. 1000 başvuru oldu. 166’sı kadın, 23’ü erkek, 189 öğrenci eğitim almaya hak kazandı.

- Teknolojide fırsat eşitliği ve çeşitliliğini teşvik etmek, uzman, yetkin ve yaratıcı insan kaynağını artırmak için hayata geçirdiğimiz proje ile aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanından teknolojide kadın liderlerin yetiştirilmesini hedefliyoruz.

- Projenin ilk mezunlarına 1 Temmuz 2024’te sertifikalarını verdik.

Eğitim alanlarının yüzde 90’ı aşkın bölümünün rahatlıkla iş bulması, bir bölümünün de girişimci olması, Teknolojide Kadın Derneği’nin başarısını ortaya koyuyor…

Tosyalı, Baştuğ Metalurji’yi almak üzere el sıkıştı

Hafta başında Hakan Güldağ ve Mete Belovacıklı ile birlikte demir çelik sektörünün önde gelen iki ismiyle sohbet ederken o gün kendilerine ulaşan bir bilgiyi paylaştılar:

- Tosyalı, Osmaniye’deki Baştuğ Metalurji’yi almış. Bugün Baştuğ Metalurji’den bu yönde bir mesaj geldi.

Sohbet ettiğimiz sektör temsilcilerinden biri kendisine ulaşan bazı detayları aktardı:

- Baştuğ Metalurji için 500 milyon dolar dolayında bir fiyat belirlenmiş. Şirketin yüklü borçları varmış. Tosyalı, şirketi borçlarıyla birlikte devralmış.

Bu bilgi üzerine Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’ya mesaj yazıp sordum, şu yanıt geldi:

- Prensipte anlaştık ama önümüzde uzun bir süreç var.

İlk yanıtın ardından satın alma değeriyle ilgili sorularımı sıraladım, Tosyalı mesajı sürdürmek yerine aradı:

- Baştuğ ile el sıkıştık ama daha birçok konu netliğe kavuşmuş değil. Baştuğ, birbirimize “Hayırlı olsun” dedikten sonra müşterilerine, alacaklılarına bilgi geçmiş, o nedenle görüştüğümüz duyuldu.

Baştuğ Metalurji’de detaylı bilanço incelemesi yapacaklarını kaydetti:

- Alışverişimiz netleştiği anda Rekabet Kurulu’na başvuru yapılacak. Oradan çıkacak karar beklenecek.

Tosyalı ile konuştuktan sonra Baştuğ Metalurji’nin internet sitesine baktım:

- Baştuğ Metalurji, 40 yılı aşkın süredir demir çelik sektöründe hizmet veren, Baştuğ Ailesi’nin gurur yatırımıdır.

- 2008 yılında Yolbulan ve Baştuğ güç birliğiyle temelleri atıldı. 2016 yılının ikinci yarısında varılan mutabakatla yola Baştuğ Metalurji olarak devam ediyor.

- 1 milyar doları aşan cirosuyla Osmaniye OSB’de 145 bin metrekare kapalı, toplam 700 bin metrekarelik tesiste hizmet veriyor.

- Yıllık 2 milyon ton sıvı çelik üretim kapasiteli tesis, günlük 6 bin 500 ton sıvı çelik üretim kapasiteli teleskopik tip elektrikli ark ocağına sahip.

- Entegre haddehane yatırımıyla 08-065 mm arası nervürlü inşaat demiri üretim gücüne kavuşan tesiste şu anda 08.040 mm arası nervürlü inşaat demiri üretiliyor.

Haberi bize ilk veren demir çelik sektörünün iki temsilcisi, şu yorumu yaptı:

- Tosyalı, Baştuğ Metalurji’yi devraldıktan sonra atağa geçirir…

20 bin Amerikan Kolejleri mezunu SEVCONNECT’te

Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) danışmanı Pelin Çolak, 20 bin Amerikan Kolejleri mezununu buluşturan bir projeyle ilgili bilgi notu gönderdi:

- Tarihleri 150 yıla varan eğitim kurumlarıyla, 20 bine ulaşan mezunu olan Amerikan Kolejleri, yeni bir yayını devreye aldı: SEVCONNECT.ORG

- Üsküdar Amerikan, İzmir Amerikan, Tarsus Amerikan gibi eğitim kurumlarını çatısı altında bulunduran SEV’in mezun yayınları 60 yıllık bir geçmişe dayanıyor. 2023 yılına kadar basılı dergi olarak okurlarıyla buluşan CONNECT, artık SEVCONNECT.ORG sitesinden yayınlanıyor.

- SEVCONNECT.ORG’da güncel mezun haberleri ve kariyer hikayeleri, başarı ve fikirleriyle fark yaratan mezun portreleri, kültür, sanat haberleri, mezun kitapları gibi birçok konuda haberlere yer veriyor.

Kısacası SEV, 60 yıllık mezun yayınlarını böylelikle artık dijitale taşımış bulunuyor...