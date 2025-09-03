Teknolojiden para kazanmak

İnsan; beden-akıl ve ruh üçgeninde var olur. Yapay zekâlı robotlarda ise donanım, bedendir. Yazılım ise akıl. Ruh ise o robotun amacıdır. Türkiye YZ çağında robot endüstrisinde geride kalamaz.

ABD’de borsalarındaki dev şirketlere bakıyoruz; liste baştan aşağı teknoloji şirketleriyle dolu. Bizim BİST’e bakıyoruz. Listen baştan aşağı, paradan para kazanan şirketlerin ağırlığı göze çarpıyor. Bu da bize şu soruyu sorduruyor; neden bizler teknolojiden değil de finanstan, betondan kazanmayı seçtik?

DOF ROBOTICS KÜRESEL BAŞARISI

Çünkü teknoloji üretmek, özgür düşünce, icat gerektirir. AR’aştırıyoruz fakat GE’liştiremiyorsak neden? Farklı olandan KORKU, bize benzemeyenden NEFRET, rakiple düello yerine PUSU, akıl yerine KURNAZLIK, sabır yerine TELÂŞ, merak yerine BİAT, bilgi yerine KANAAT ve özgün yerine TAKLİT…

Hal böyle olunca teknoloji odaklı şirketlerimizin sayısı ne yazık ki %5’i aşamıyor. Bu yüzden SPK’nın 6 ay sonra halka açılma izni verdiği DOF Robotics’in yaptıkları, dikkatimi çekiyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan; teknolojiden de para kazanılabileceğini, küresel ölçekte ispat edenlerden. Yaptıkları, her ne kadar eğlence sektörünün çarpıcı örnekleri olsa da global başarılarının ardında, araştırma, geliştirme ve teknolojiyi en uç noktalara taşıma gayreti var. Şimdi de ihtiyaç duyduğu kaynağı, mucitlerini dışlayan fonlar yerine, borsada halka açılmakta bulan bir yerli milli şirketimiz.

2 SORU İKİ CEVAP/ Teknolojik üretime dair…

● Türkiye teknoloji üretiyor mu?

Hem evet hem hayır… Evet, çünkü bunu başaranlarımız var. Savunma sanayinden yazılım, oyun sektörüne dek unicorn çıkarabiliyoruz. Fakat sorun, bunların sayısının ekseriyet oluşturamayışıdır.

● Teknoloji daha çok kazandırıyor mu?

Kesinlikle evet: Misal, makine üretirsen ihracat kilosu 6-7 $ iken makineye oyun ekliyorsun kilosu 100$ hatta 1000 $’a fırlıyor. Tekstilde dahi teknoloji kullanınca 15-20 $’lık ürün 200 $’a fırlayabiliyor.

not /ROBOT DÜNYASINDA BİNDE 1’DEN

Robotların akıllandığı, tarımdan hizmet sektörüne dek her yerde boy gösterdiği çağdayız. Türkiye, nüfus, gelir, yüzölçüm, borç gibi alanlarda dünyanın %1’i düzeyinde. Ancak robot dünyasında ancak binde 1’deyiz. Bu da robot endüstrisinde alacak çok fazla yolumuz olduğunu bize gösteriyor.

ROBOT LÛGATI

■ Humanoid robot: İnsan görünümünde, yapay zekâ ile donatılmış, öğrenen robot nesli

■ Ar-Ge: AR’aştırma ve GE’liştirme kavramlarından üretilmiş, teknolojinin vazgeçilmezi

■ Tarım robotu: Eken, biçen, tasnif eden, tarlada, bağda çalışan robotlar nesli

■ Askeri robot: SİHA, SİDA sonrası savunma alanında kullanılan süper gelişmiş robotlar